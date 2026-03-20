કંકુ તું મારા કાળજાનો કટકો છે પાછી આવી જા... રબારી સમાજમાં પરણેલી દીકરીને પરત લાવવા માવતરે કરી આજીજી

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarata

Chaudhary Samaj Vs Rabari Samaj : ચૌધરી સમાજે દીકરી કંકુને પરત લાવવા રબારી સમાજને પાંચ દિવસનું અલ્ટીમેટમ આપ્યું છે, પરંતું આ વચ્ચે કંકુ ચૌધરીના માતાપિતાએ તેને પરત આવવા માટે ભાવભીની આજીજી કરતો બીજો વીડિયો વાયરલ કર્યો છે. માતા–પિતાએ ભાવુક અપીલ કરી કે, ‘બધી વાતો ભૂલી દીકરી ઘરે આવી જા...’

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 20, 2026, 04:29 PM IST

Trending Photos

Gujarati Singer Kinjal Rabari Love Marriage Controversy : રબારી સમાજમાં પ્રેમલગ્ન કરીને જનાર ચૌધરી સમાજની દીકરી કંકુ ચૌધરી માટે મોટું ધીંગાણું થયું હતું. તેને પરત લાવવા માટે ચૌધરી સમાજે પાંચ દિવસનું અલ્ટીમેટમ પણ આપ્યું છે. ત્યરાે આ વચ્ચે કંકુ ચૌધરીને પરત લાવવા માટે તેના માતાપિતાએ ફરી એકવાર ભાવુક આજીજી કરી છે. માતાપિતાએ વાયરલ વીડિયો થકી પોતાની વેદના વ્યક્ત કરી છે. 

બધી વાતો ભૂલી દીકરી ઘરે આવી જા...
ભાભર તાલુકાના રૂણી ગામની દીકરી મામલે નવા વળાંક સાથે પરિવારનો ભાવુક સંદેશ આવ્યો છે. રબારી સમાજમાં લગ્ન કરનાર કંકુ ચૌધરી મુદ્દે માતા–પિતાએ ફરી એકવાર દીકરીને પરત આવવા અપીલ કરી છે. કંકુ ચૌધરીના પિતા જગમલભાઈ ચૌધરી અને માતા જુમાબેન ચૌધરી આ વાયરલ વીડિયોમાં દેખાઈ રહ્યાં છે. તમામ ઘટનાઓ બાદ માતા–પિતાએ ભાવુક અપીલ કરી કે, ‘બધી વાતો ભૂલી દીકરી ઘરે આવી જા...’

Add Zee News as a Preferred Source

માતાપિતાનો કંકુને સંદેશ
બેટા, તું પાછી આવી જ બન્ને સમાજનો મોભો જળવાઈ રહે. ઘણા પ્રયત્નો છતાં પરિણામ ન મળતા પરિવાર સમાજના શરણે ગયો હતો. અમારા લોકો વાતચીત માટે ગયા હતા, હુમલો કરવા નહી. રબારી અને ચૌધરી સમાજના આગેવાનોને પિતાની વિનંતી છે કે, મારી દીકરીને પરત અપાવો.

આ પણ વાંચો :

ઉલ્લેખનીય છે કે, વાવ થરાદના ઉણ ગામે આખો ચૌધરી સમાજ કંકુ ચૌધરીને લેવા જતા તણાવભર્યો માહોલ સર્જાયો હતો. ચૌધરી સમાજના સંમેલન બાદ જંગ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. રબારી સમાજ અને ચૌધરી સમાજ સામસામે આવી ગયો હતો. આ અથડામણ બાદ કુલ 62 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી હતી. તેમજ 000 કરતાં વધુ લોકો સામે ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો હતો. હાલ બંને ગામોમાં શાંતિનો માહોલ છે. પરંતું આ વચ્ચે કંકુ ચૌધરીના માતાપિતાનો ભાવુક વીડિયો આવ્યો છે. 

કંકુ ક્યા છે
રુણ ગામમાં પથરાવ બાદ કંકુ ચૌધરી ક્યા છે તેવો સવાલ થયો હતો. ત્યારે સ્થાનિકો પાસેથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, કંકુ ચૌધરીએ બે વર્ષ પહેલા મહાદેવ નામના રબારી સમાજના યુવક સાથે પ્રેમલગ્ન કર્યા હતા. આ આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન હતા. કંકુ પટેલ રુની ગામની વતની છે. 

મારો પરિવાર ન વિખેરો
કંકુ ચૌધરીના માતાપિતાએ જ્યારે પહેલી અરજી કરી હતી, ત્યારે જ તેણે જવાબમાં વીડિયો વાયરલ કરીને રબારી સમાજ અને ચૌધરી સમાજને અપીલ કરી હતી કે, તેના લગ્નને બે વર્ષ થઈ ગયા છે. અને તેને એક સંતાન પણ છે. તેથી તેના પરિવારનો માળો ન વિખેરાય તે રીતે યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં આવે. 

આ પણ વાંચો :

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
Gujarati SingerKinjal Rabariગુજરાતી સિંગરકિંજલ રબારીlove marriageપ્રેમલગ્નChaudhary Samajચૌધરી સમાજ

Trending news