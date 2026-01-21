દીકરીને 'નરક'માં ધકેલનારા માતા-પિતા સાવધાન: આત્મહત્યા માટે હવે પિયરિયાં પણ થઈ શકે છે જવાબદાર
Ahmdabad News: ગુજરાત હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે કે દીકરી એ 'પારકી થાપણ' કહીને છૂટી પડવાની વસ્તુ નથી, પરંતુ તેને સુરક્ષા આપવી એ માતા-પિતાની નૈતિક અને હવે કદાચ કાયદાકીય જવાબદારી પણ બની રહેશે.
Ahmdabad News: ગુજરાતી સમાજમાં વર્ષોથી એક કહેવત છે કે 'દીકરીના સાસરેથી જ તેના વળામણાં નીકળવા જોઈએ.' પરંતુ આ રૂઢિચુસ્ત માનસિકતા હવે દીકરીઓ માટે જીવલેણ સાબિત થઈ રહી છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે એક સીમાચિહ્નરૂપ અવલોકન કરતા જણાવ્યું છે કે, જે માતા-પિતા ક્રૂર સાસરિયાં સામે દીકરીને આશરો આપવાનો ઇનકાર કરે છે, તેઓ પણ દીકરીની આત્મહત્યા માટે સમાન રીતે જવાબદાર ગણી શકાય.
શું છે સમગ્ર મામલો?
આ ઘટના વર્ષ 1996ની છે, જે એક પરિણીતા સાથે સંકળાયેલી છે. મહિલાના લગ્ન એક યુવક સાથે થયા હતા, જે દારૂડિયો હતો અને પરિણીતા પર અસહ્ય જુલમ ગુજારતો હતો. પતિના ત્રાસથી કંટાળીને પરિણીતા પોતાના પિયર આશરો લેવા ગઈ હતી. જોકે, પિયરિયાઓએ તેને ટેકો આપવાને બદલે ફરી તે જ નરક સમાન સાસરીમાં પાછા જવા મજબૂર કરી હતી. અંતે હારી ગયેલી પરિણીતાએ પોતાના એક વર્ષના માસૂમ બાળક સાથે ટ્રેન નીચે ઝંપલાવી આત્મહત્યા કરી લીધી હતી.
ગુજરાત હાઈકોર્ટનું ગંભીર અવલોકન
ગુજરાત હાઈકોર્ટના જસ્ટિસ ગીતા ગોપીએ આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન પિતૃસત્તાક માનસિકતા પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. કોર્ટે નોંધ્યું કે જ્યારે દીકરી સુરક્ષાની આશાએ પિયર આવે છે અને માતા-પિતા તેને નકારીને ફરી તે જ હિંસક માહોલમાં મોકલે છે, ત્યારે તેઓ તેને આત્મહત્યાના માર્ગે ધકેલવા માટે જવાબદાર છે. આવા માતા-પિતા અને જ્ઞાતિ કે સમુદાયના વડાઓ સામે દુષ્પ્રેરણા (Abetment to Suicide) હેઠળ કાર્યવાહી થવી જોઈએ. ગુનાહિત વિચારધારાથી પરિણીત મહિલાઓના આત્મહત્યાના દરમાં ઘટાડો લાવી શકાય છે. ગુજરાત હાઈકોર્ટે જણાવ્યું હતું કે કોઈ પણ સંજોગોમાં માતા-પિતાને તેમના બાળકોનું જીવન છીનવી લેવાનો કે તેમને જોખમમાં મૂકવાનો અધિકાર નથી."
સમાજ અને કાયદાકીય તંત્ર માટે લાલબત્તી
ગુજરાત હાઈકોર્ટે વધુમાં ટાંક્યું કે સમાજમાં પુરુષ પ્રધાન માનસિકતા કે જ્ઞાતિના વડાઓની મરજી નિર્દોષ દીકરીઓના જીવન પર હાવી થઈ જાય છે. દીકરીઓને 'સહન કરવાની' સલાહ આપવાને બદલે માતા-પિતાએ ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ એક્ટ જેવા કાયદાકીય હથિયારોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જો માતા-પિતા દીકરીને આશરો ન આપીને ઘાતક સ્થિતિમાં પરત મોકલે, તો તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી થવી જ જોઈએ.
નીચલી અદાલતનો ચુકાદો
આ કેસમાં નીચલી અદાલતે પત્નીને આત્મહત્યા માટે મજબૂર કરવા અને ક્રૂરતા બદલ પતિ નિરંજન મહેતાને સાત વર્ષના જેલવાસની સજાફટકારી હતી. જોકે, ગુજરાત હાઈકોર્ટનું આ અવલોકન ભવિષ્યમાં એવા અનેક કિસ્સાઓ માટે દાખલો બેસાડશે જ્યાં દીકરીના પિયર પક્ષની નિષ્ક્રિયતા તેને મરવા માટે મજબૂર કરે છે.
