અગ્રણીઓની પાટીદાર સમાજને મોટી ટકોર : સમાજ વ્યસનમુક્ત અને બાયું ફેશનમુક્ત થાય એ જરૂરી

Parsottam Rupala On Patidar Samaj : જામનગરના ધ્રોલ ખાતે આયોજિત કડવા પાટીદાર સમાજ સ્નેહમિલન ધ્રોલ 2026 કાર્યક્રમમાં પાટીદાર સમાજમાં વ્યાપેલા કુરિવાજો પર ખૂલીને ચર્ચા કરવામાં આવી. જેરામ પટેલ અને પરસોત્તમ રૂપાલાએ શું કહ્યું, જાણીએ 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 19, 2026, 04:23 PM IST

Dhrol Kadwa Patidar sammelan : ગુજરાતનો પાટીદાર સમાજની ગણતરી સુખી સંપન્ન સમાજમાં થાય છે. આ સમાજના દરેક ઘરમાં ‘બંગ્લા હૈ, ગાડી હૈ...’ જેવી સ્થિતિ છે. છતાં જામનગરના ધ્રોલ ખાતે કડવા પાટીદાર સમાજના સ્નેહમિલન કાર્યક્રમમાં પાટીદાર સમાજના અગ્રણીઓને બીજા સમાજના ઉદાહરણ આપવા પડ્યા. પાટીદાર અગ્રણીઓ પરસોત્તમ રૂપાલાએ આહીર સમાજ અને જેરામ પટેલે જૈન સમાજના વખાણ કર્યા હતા. પાટીદાર સમાજના કાર્યક્રમમાં બીજા સમાજના ગુનગાન કેમ ગવાયા. ચલો જોઈએ. 

જામનગરના ધ્રોલ ખાતે કડવા પાટીદાર સમાજ સ્નેહમિલન ધ્રોલ 2026 નું આયોજન કરાયું હતું. આ પ્રસંગે પાટીદાર સમાજમાં વ્યાપેલા દૂષણો અને કુરિવાજોને દૂર કરવાની વાત કરાઈ હતી. આ સાથે જ તેઓએ પાટીદાર સમાજમાં વ્યસન, ફેશન, અને છુટાછેડા મુદ્દે પણ આકરી ટિપ્પણી કરી હતી. તેમજ સમાજની બહેનોને ફેશનથી દૂર રહેવા અપીલ કરી હતી. 

May be an image of text that says '7કલાક Z કલાક આહીરોની વાત કરતાં પરસોત્તમ રૂપાલાએ પાટીદારોને સંભળાવ્યું, 'આને સમાજ કહેવાય...''

જેરામ પટેલે કર્યા જૈન સમાજના વખાણ
જેરામ પટેલે પોતાના સંબોધનમાં છુટાછેડાના મુદ્દાને લઈને જૈન સમાજના વખાણ કરતા કહ્યું હતું કે, આપણા સમાજમાં છૂટાછેડાનું પ્રમાણ ખુબ વધ્યું છે. દીકરીને ન રહેવું હોય તો તેનો બાપ છુટાછેડા માટે કરોડો રૂપિયાની માગણી કરે, આ ભયંકર દુષણ છે સમાજનું. આખા સમાજે ગંભીરતાથી લેવાની જરૂર છે. આપણા સમાજ કરતા જૈન સમાજ ખુબ સમજુ છે. દુનિયામાં કોઈ પણ જગ્યાએ એટલું કહો જૈન ભોજન જોઈએ છે તો મળે. આ સમાજમાં છૂટાછેડાનો રિવાજ નથી, એમની પાસેથી આપણે શીખ મેળવવી જોઈએ. આપણી પ્રગતિ ખુબ સારી થઈ પણ સમાજે હજુ ઘણું શીખવાની જરૂર છે.

May be an image of dais and text that says 'INOIADOTCOM DIGITAL PRIVATE LIMITED 724 74કલાક ૨૪ કલાક 'આપણા સમાજમાં છૂટાછેડાનું પ્રમાણ ખુબ વધ્યું છે. દીકરીને ન રહેવું હોય તો તેનો બાપ છુટાછેડા માટે કરોડો રેપિયાની માગણી કરે, આ ભયંકર દુષણ છે સમાજનું. આખા સમાજે ગંભીરતાથી લેવાની જરેર છે. આપણી પ્રગતિ ખુબ સારી થઈ પણ સમાજે હજુ ઘણું શીખવાની જરેર છે....' જેરામ પટેલ, કડવા પાટીદાર સમાજના અગ્રણી'

... તો પરસોત્તમ રૂપાલાએ કરી આહીરોની વાત 
આહીરોની વાત કરતાં પરસોત્તમ રૂપાલાએ પાટીદારોને સંભળાવ્યું, ‘આને સમાજ કહેવાય...’ રાજકોટના સાંસદ પરસોત્તમ રૂપાલાએ આહીર સમાજના વખાણ કર્યા હતા. તેઓએ કહ્યું હતું કે, પાટીદાર સમાજમાં ઘર કરી ગયેલા કુરિવાજો દૂર કરવા જોઈએ. લગ્નમાં ખોટા ખર્ચા, સમાજમાં છૂટાછેડા, દીકરીના પૈસા લેવા આ બધું બંધ થવું જોઈએ. સમાજને તોડવાનો નથી, પરંતું સંગઠિત અને શિક્ષિત બનાવવાનો છે. હું જાહેરમાં કચ્છના આહીર સમાજનું ઉદાહરણ એટલે જ આપું છું કે, કચ્છના આહીર સમાજે ઠરાવ કરી દીધો છે, એક જ તિથિના લગ્ન અને એમાં મેનુ પણ એક જ આખા કચ્છમાં ગમે, તેના લગ્નમાં જમો એક જ પ્રકારનું મેનુ આવે. એમાં સંભારો પણ વધારાનો ન આવે એને સમાજ કહેવાય.

May be an image of text that says 'INGIADOTCOM eR ..DIGITAL DIGIAL PRIVATE LINITED ૨૪ 724 કલાક 'પાટીદાર સમાજમાં લગનમાં ખોટા ખર્ચા, સમાજમાં છૂટાછેડા, દીકરીના પૈસા લેવા આ બધા કુરિવાજો બંધ કરવા જોઈએ. સમાજને સંગકિત અને શિક્ષિત બનાવવાનો છે, તોડવાનો નહિ. કચ્છના આહીર સમાજે ઠરાવ કરી દીધો છે, એક જ તિથિના લગ્ન અને એમાં મેનુ પણ એક જ આખા કચ્છમાં ગમે તેના લગ્નમાં જમો એક જ પ્રકારનું મેનુ આવે. એમાં સંભારો પણ વધારાનો ન આવે એને સમાજ કહેવાય...' સાંસદ પુરુષોત્તમ રેપાલા'

બ્યૂટી પાર્લર મુદ્દે જેરામ પટેલની મહિલાઓને ટકોર
તો જેરામ પટેલે સમાજની મહિલાઓની ફેશનને લઈને પણ ટકોર કરી હતી. તેઓએ કહ્યું હતું કે, લગ્નમાં તો બ્યુટી પાર્લરના એવા ઘોડા ઉપડ્યા છે, તેની વાત જવા દો. કુદરતે જે સૌંદર્ય આપ્યું એને સ્વીકારી લો અને સંતોષ ન થાય તો સાઉથમાં જઈ આવો એટલે ખબર પડી જશે, આપણને ભગવાને સારું આપ્યું છે. સમાજ વ્યસનમુક્ત અને બાયું ફેશનમુક્ત થાય એ જરૂરી છે. 

