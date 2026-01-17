Prev
પરસોત્તમ રૂપાલાની પાટીદાર સમાજને ટકોર : મજબૂત ‘બંધારણ’ ઘડવાની તાતી જરૂરિયાત છે

Parshottam Rupala On Patidar Samaj Constitution; પાટીદાર સમાજમાં વધતાં કૂરિવાજો મુદ્દે સાંસદ પરશોત્તમ રૂપાલાએ કરી ટકોર. તેઓએ સમાજના લોકોને કહ્યું કે, દીકરીના છૂટાછેડા બાદ બાપ પૈસા ગણે એ આપણા સમાજ માટે સૌથી શરમજનક વાત.

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Jan 17, 2026, 09:41 AM IST

Surat News પ્રશાંત ઢીવરે/સુરત : ‘છૂટાછેડા પછી બાપ પૈસા ગણવા બેસે તે શરમજનક...’ પરષોત્તમ રૂપાલાએ સુરતમાં આયોજિત સૌરાષ્ટ્ર કડવા પાટીદાર સમાજના કાર્યક્રમમાં પાટીદાર સમાજને આડે હાથ લીધા હતા. સમાજમાં વ્યાપેલા દૂષણો પર સળગતા સવાલો ઉઠાવ્યા છે. સાથે જ પાટીદાર સમાજમાં ફેલાયેલા કુરિવાજો દૂર કરવા આહવાન કર્યું છે. 

પરસોત્તમ રૂપાલાની સમાજને ટકોર 
પાટીદાર સમાજના કદાવર નેતા અને લોકસભા સાંસદ પરષોત્તમ રૂપાલાએ સુરત ખાતે આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં સમાજની વરવી વાસ્તવિકતા પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. ‘સૌરાષ્ટ્ર કડવા પાટીદાર સેવા સમાજ’ના મંચ પરથી તેમણે શ્રેષ્ઠીઓ અને સમાજના અગ્રણીઓને ટકોર કરતા જણાવ્યું હતું કે, હવે સમાજમાં આંતરિક અનુશાસન અને મજબૂત ‘બંધારણ’ ઘડવાની તાતી જરૂરિયાત છે.

પરષોત્તમ રૂપાલાએ પોતાના આગવા અંદાજમાં સમાજમાં વ્યાપેલા કુરિવાજો અને માનસિકતા પર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. રૂપાલાએ અત્યંત વ્યથિત હૃદયે કહ્યું કે, "આજે દીકરીના છૂટાછેડા થાય પછી તેનો બાપ (પિતા) પૈસા ગણવા બેસે છે, તે આપણા સમાજ માટે અત્યંત શરમજનક બાબત છે." તેમણે સંબંધોમાં આવતા પૈસાના વર્ચસ્વ સામે લાલ આંખ કરી હતી. 

પાટીદાર કાર્યક્રમોમાં જોવા મળતી અવ્યવસ્થા પર કટાક્ષ કરતા તેમણે કહ્યું કે, "સમાજના કાર્યક્રમોમાં જ્યારે નેતા કે વક્તાનું ભાષણ ચાલતું હોય, ત્યારે પાછળથી પંડાલો ખાલી થઈ જાય છે. આ બાબત સમાજની ગંભીરતામાં ઘટાડો સૂચવે છે તેવું તેમણે ઉમેર્યું હતું. બદલાતા સમય સાથે સમાજમાં કુરિવાજો દૂર કરવા અને નવી પેઢીને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવા માટે સામાજિક નિયમો (બંધારણ) ઘડવા પર તેમણે ભાર મૂક્યો હતો. 

તેમણે ઉપસ્થિત પાટીદાર શ્રેષ્ઠીઓને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે સમાજ અત્યારે પ્રગતિ કરી રહ્યો છે, પરંતુ આંતરિક નૈતિકતા અને શિસ્તમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. વર્તમાન સ્થિતિ અને ભવિષ્યના પડકારોને પહોંચી વળવા માટે સામાજિક એકતાની સાથે વૈચારિક શુદ્ધિ પણ એટલી જ જરૂરી છે.આપણે આપણી વ્યવસ્થાઓને એવી રીતે ગોઠવવી પડશે કે જેથી આવનારી પેઢીને સંસ્કાર અને શિસ્તનો વારસો મળી રહે, માત્ર મિલકતોનો નહીં." 

સમાજની લાઈનદોરી બધા માટે એક હોવી જોઈએ 
સાંસદે કહ્યું કે, રાજકોટ જિલ્લાના કોઈક સમાજે નિર્ણય લીધો અને પ્રી-વેડિંગ બંધ કરી દીધું, એવો હમણાં ઠરાવ કર્યો.હવે હું એવું નથી કહેતો કે આ બધું બંધ કરો. પોસાય એમ હોય એ ભલે બધું કરે, પણ કંઈક સમાજની તો કોઈ દોરી હોવી જોઈએ ને? કે ભાઈ આ બાઉન્ડ્રીની બહાર નહીં જવાનું. પછી એમાં હું હોય તો પણભલે અને મારો ડ્રાઈવર હોય તો પણ ભલે. બંને જણા એક લાઈનમાં રહે, એનું નામ તો સમાજ કહેવાય. નહિતર તો સમાજનો મતલબ જ શું છે? એટલે સમાજને નવેસરથી આપણાં મકાનો અને સંસ્થાઓ તો આપણે ઘડીએ, પણ સાથે સાથે સમાજને પણ બંધારણની નવી તાકાત આપવાનો પ્રયાસ નવેસરથી કરવાની જરૂર છે.

suratPatidar SamajParsottam Rupalaપાટીદાર સમાજસુરતપરસોત્તમ રૂપાલા

