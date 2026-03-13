Prev
અડધી રાતે હાઈવે પર ભયાનક ચીસાચીસ... રાજસ્થાનથી અમદાવાદ આવતી ખાનગી બસમાં લાગેલી આગમાં 8 મુસાફરો દાઝ્યા, એકનું મોત

Bus Fire At Banaskantha : રાજસ્થાનથી અમદાવાદ જતી ખાનગી સ્વાગત ટ્રાવેલ્સની એસી બસમાં મોડી રાતે ભયાનક આગ લાગી હતી. બનાસકાંઠા હાઈવે પર બસમાં આગ લાગતાં એક મુસાફરનું મોત નિપજ્યું. લક્ઝરી બસમાં અચાનક આગ લાગતાં 7 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા. આગથી ભયાવહ દ્રષ્યો જોવા મળ્યા 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 13, 2026, 10:18 AM IST
  • બનાસકાંઠાના ધાનેરા-નેનાવા બોર્ડર પાસે બસમાં લાગી આગ
  • લક્ઝરી બસમાં આગ લાગતા એક મુસાફરનું મોત
  • આગ એટલી ભયાનક હતી કે મુસાફરોને બહાર નીકળવાની તક પણ માંડ મળી 

Accident News અલકેશ રાવ/બનાસકાંઠા : બનાસકાંઠાથી  કરુણ અને હૃદયદ્રાવક સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. રાજસ્થાન સરહદને અડીને આવેલા બનાસકાંઠાના ધાનેરાના નેનાવા ગામ પાસે આજે વહેલી સવારે એક ખાનગી સ્લીપર ટ્રાવેલ્સમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી છે. આ દુર્ઘટનામાં એક મુસાફરનું કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે 8 જેટલા મુસાફરો  દાઝી ગયા છે. તમામ ઈજાગ્રસ્તોને પોલીસના વાહન તેમજ એમ્બ્યુલન્સમાં તાત્કાલિક સારવાર માટે ધાનેરાની રેફરલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે.

આગ એટલી ભયાનક હતી કે મુસાફરોને બહાર નીકળવાની તક પણ માંડ મળી 
રાજસ્થાનના જેસલમેરની 'સ્વાગત ટ્રાવેલ્સ' નામની લક્ઝરી બસ જેસલમેરથી મુસાફરો ભરીને અમદાવાદ તરફ જઈ રહી હતી. રાત્રિના સુમારે જ્યારે બસ બનાસકાંઠાના નેનાવા પાસે પહોંચી, ત્યારે અચાનક બસમાં આગની જ્વાળાઓ જોવા મળી હતી. જોતજોતામાં આગે આખી બસને લપેટમાં લઈ લીધી હતી. બસમાં સવાર મુસાફરોમાં ચીસાચીસ મચી ગઈ હતી. આગ એટલી ભયાનક હતી કે મુસાફરોને બહાર નીકળવાની તક પણ માંડ મળી હતી. મોટાભાગના મુસાફરો બારીમાંથી કૂદીને બહાર નીકળવામાં સફળ રહ્યા હતા, પરંતુ કમનસીબે એક મુસાફરનું આગમાં દાઝી જવાથી ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું છે. 

અન્ય 8 મુસાફરો આગની ઝપેટમાં આવી જતાં  ઘાયલ થયા છે, જેમની હાલત નાજુક હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે. ધાનેરા રેફરલ હોસ્પિટલના ડોક્ટરો દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે સારવાર શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલે ધાનેરા પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

private bus fire on banaskantha highway

બસમાં આગ બાદ સળગતા સવાલ 
આગ લાગ્યાના સમાચાર મળતાં જ ધાનેરા નગરપાલિકાનું ફાયર ફાઈટર ઘટના સ્થળે પહોંચીને પાણીનો મારો ચલાવીને કાબુમાં લીધી હતી. છેલ્લા કેટલાક સમયથી ખાનગી સ્લીપર ટ્રાવેલ્સમાં આગ લાગવાની ઘટનાઓમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, જે મુસાફરોની સુરક્ષા સામે મોટા સવાલો ઊભા કરે છે. શું આ બસમાં ફાયર સેફ્ટીના સાધનો હતા? શું બસનું ફિટનેસ સર્ટિફિકેટ બરાબર હતું? આ તમામ દિશામાં અત્યારે પોલીસ અને આરટીઓ વિભાગ તપાસ કરી રહ્યું છે.

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

accidentbanaskanthaઅકસ્માતબનાસકાંઠા

