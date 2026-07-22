/વલસાડમાં એક મોટી હોનારત ટળી! બસમાં ફસાયેલા 16 જિંદગીઓનો આબાદ બચાવ, આ રસ્તો વાહનવ્યવહાર માટે સંપૂર્ણપણે બંધ

Valsad News: વલસાડ જિલ્લાના નાના પોંઢા તાલુકાના અંભેટી નજીક કોપરેલી-વાપી મુખ્ય માર્ગ પર એક મોટી હોનારત ટળી છે. અહીં રસ્તા પર પાણીના ભરાવા કે ખરાબ પરિસ્થિતિ વચ્ચે ફસાયેલી એક ખાનગી બસમાંથી 16 મુસાફરોને સલામત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. સ્થાનિક પોલીસ, ગ્રામ પંચાયત અને ગામના સજાગ નાગરિકોના સંયુક્ત પ્રયાસોથી આ સફળ રેસ્કયૂ ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું હતું.
શું હતી ઘટના?
નાના પોંઢાના અંભેટી પાસે આવેલ કોપરેલી-વાપી માર્ગ પરથી પસાર થઈ રહેલી એક ખાનગી બસ અચાનક માર્ગ પર ફસાઈ ગઈ હતી. બસમાં કુલ 16 મુસાફરો સવાર હતા, જેથી સ્થિતિ ગંભીર બની ગઈ હતી. બનાવની જાણ થતાં જ સ્થાનિક તંત્ર અને પોલીસ કાફલો તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચ્યો હતો.
સંયુક્ત પ્રયાસોથી 16 જિંદગીઓ બચાવાઈ
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખીને સ્થાનિક ગ્રામજનો, અંભેટી ગ્રામ પંચાયતના પ્રતિનિધિઓ અને પોલીસે મળીને ત્વરિત રેસ્કયૂ કામગીરી શરૂ કરી હતી. તમામના સહિયારા અને સાહસપૂર્ણ પ્રયાસોને લીધે બસમાં ફસાયેલા તમામ 16 મુસાફરોને કોઈ પણ જાતની જાનહાનિ વગર સલામત બહાર કાઢી લેવાયા હતા.
વાહનવ્યવહાર માટે રસ્તો બંધ કરાયો, તંત્રની અપીલ
અંભેટી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી વિગતો મુજબ મુસાફરોનું સફળ રેસ્કયૂ કર્યા બાદ અન્ય કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે સાવચેતીના પગલાં લેવાયા છે. માર્ગની બંને બાજુએ બેરિકેડિંગ કરી દેવામાં આવ્યું છે. હાલ પૂરતો આ રસ્તો વાહનવ્યવહાર માટે સંપૂર્ણપણે બંધ કરવામાં આવ્યો છે. સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામ નાગરિકોને સુરક્ષાના નિયમોનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા અને તંત્ર દ્વારા આપવામાં આવતી સૂચનાઓનું અનુસરણ કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.