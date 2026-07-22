Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /વલસાડમાં એક મોટી હોનારત ટળી! બસમાં ફસાયેલા 16 જિંદગીઓનો આબાદ બચાવ, આ રસ્તો વાહનવ્યવહાર માટે સંપૂર્ણપણે બંધ

વલસાડમાં એક મોટી હોનારત ટળી! બસમાં ફસાયેલા 16 જિંદગીઓનો આબાદ બચાવ, આ રસ્તો વાહનવ્યવહાર માટે સંપૂર્ણપણે બંધ

Valsad News: વલસાડ જિલ્લાના નાનાપોંઢા તાલુકાના અંભેટી પાસે કોપરેલી- વાપી મુખ્ય રસ્તા પર ખાનગી બસ ફસાઈ હતી. આ બસમાં 16 વ્યક્તિ મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. સ્થાનિક તંત્રને આ સમાચાર પ્રાપ્ત થતા તંત્ર અને સ્થાનિક ગ્રામજનો દ્વારા રેસ્કયુ ઓપરેશનની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સ્થાનિક પોલીસ અને ગ્રામ્યજનો દ્વારા બસમાં મુસાફરી કરી રહેલા તમામ મુસાફરોને સલામત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 22, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:16 PM IST
વલસાડમાં એક મોટી હોનારત ટળી! બસમાં ફસાયેલા 16 જિંદગીઓનો આબાદ બચાવ, આ રસ્તો વાહનવ્યવહાર માટે સંપૂર્ણપણે બંધ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન પર કેમ અતૂટ વિશ્વાસ? મોદી સરકારના ભરોસા પાછળના 5 મોટા કારણ!
CJP Protest11 min ago
2
Heavy rains forecast23 min ago
3
Dharmendra Pradhan Parliament52 min ago
4
ZEE556 min ago
5
CJP Protest1 hr ago