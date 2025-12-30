Prev
કોંગ્રેસમાં કિરીટ પટેલના હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામાનો અંત; આખરે માની જતા નહિ આપે રાજીનામું

Patan MLA Kirit Patel Resigns Controversy : કોંગ્રેસના પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલની નારાજગી થઈ દૂર. પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા સાથે ચર્ચા થયા બાદ હવે દંડક પદેથી રાજીનામું નહિ આપે

Dec 30, 2025, 03:26 PM IST

Gujarat Politics : કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલના દંડક પટેલના સવારથી ચાલી રહેલા હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામાનો આખરે અંત આવ્યો છે. કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ દંડક પદેથી રાજીનામું આપશે કે નહીં તેના પર સૌની નજર હતી. ત્યારે હવે રિસાયેલા કિરીટ પટેલ આખરે માની ગયા છે અને રાજીનામું આપવાનો નિર્ણય પરત લઈ લીધો છે. 

પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ દંડક પદે રાજીનામું આપવા વિધાનસભા પહોંચ્યા હતા. તેઓ વિધાનસભામા વિરોધ પક્ષના નેતા તુષાર ચૌધરીના કાર્યાલયમાં પહોંચ્યા હતા. જોકે, તુષાર ચૌધરી કાર્યાલયમાં ગેરહાજર જોવા મળ્યા હતા. કોંગ્રેસ કાર્યાલયમાંથી ડો.કિરીટ પટેલે કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી હતી. કિરીટ પટેલ એક જ વાત પર મક્કમ હતા કે, પોતાના મતવિસ્તારમાંથી પ્રદેશ બોડીમાં લીધેલા નિર્ણયને પડતા મુકવામાં આવે. પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરવા બદલ બંને સામે પગલાં ભરવાની માંગણી કરી. આ ચર્ચા બાદ કિરીટ પટેલ માની ગયા હતા, અને તેઓએ રાજીનામું આપ્યું ન હતું.

કિરીટ પટેલની નારાજગી દૂર થઈ 
પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલની નારાજગી આખરે દૂર થઈ હતી. તેઓની પ્રદેશ પ્રમુખ અમિત ચાવડા સાથે ચર્ચા થઈ હતી. તેમણે આ વિશે કહ્યું કે, મને આશ્વાસન આપ્યું છે અમારી માંગણી પર નિર્ણય લેવાઈ ગયો છે. આગામી દિવસોમાં પાર્ટી વિરુદ્ધ કામ કરનારા સામે પગલાં લેવાશે. મેં હાલ પૂરતું દંડક પદેથી રાજીનામુ આપવાનું મોકૂફ રાખ્યું છે. 2017 અને 2022 મા પાર્ટી વિરુદ્ધ કામ કરનાર લોકો સામે પગલાં લેવા નામો આપ્યા છે.
 

પાટણ જિલ્લા કોગ્રેસ અનુસૂચિત જાતિ મોરચામાં હોદ્દાને લઈ વિખવાદ ચાલી રહ્યો છે. પાટણ જિલ્લામાં કોંગ્રેસ વર્સિસ કોંગ્રેસનો વિવાદ જોવા મળ્યો હતો. ગત રોજ પાટણ જિલ્લા કોંગ્રેસ કાર્યાલયને અનુસૂચિત જાતિ મોરચા દ્વારા પ્રમુખના હોદ્દાને લઇ તાળાબંધી કરવામાં આવી હતી. પાટણ જિલ્લા અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના પૂર્વ પ્રમુખ હસમુખ સક્સેનાને રિપીટ ની માંગ સાથે વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. આ મામાલે પાટણ જિલ્લા અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના નવા પ્રમુખ જયા બેન શાહની પ્રતિક્રિયા આવી હતી. 

જયાબેન શાહે જણાવ્યું હતું કે, નાના મોટા વિખવાદ તો દરેક પક્ષમાં ચલતા જ હોય છે એનો મતલબ એ નથી કે એ મારાં દુશ્મન છે. એ મારાં પરિવારના ભાઈ જ છે, આજે બોલ્યા છે કાલે સમાવી લઈશું. 33% મહિલા અનામતને ધ્યાનમાં લઇ પ્રદેશ દ્વારા નિમણૂંક આપી છે.  મોવડી મંડળ દ્વારા જે નિર્ણય લેશે તે શિરોમાન્ય રહેશે. એક મહિલા તરીકે મને એવું લાગે કે 25 વર્ષે એક મહિલાને સ્થાન આપ્યું છે અને એને હટાવવાની વાત લોકો કરતા હોય તો આ મારું અપમાન નહિ, પરંતું સમગ્ર મહિલા જાતિનું અપમાન છે.  
 

