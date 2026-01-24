Prev
પાટણ કોંગ્રેસમાં ભડકો: MLA કિરીટ પટેલ સામે મહિલા નેતાના ગંભીર આક્ષેપો, આંતરિક વિખવાદ ચરમસીમાએ

Patan News: પાટણમાં કોંગ્રેસનો આંતરિક વિખવાદ ચરમસીમાએ, અનુસૂચિત જાતિ વિભાગના નવનિયુક્ત મહિલા ચેરમેન જયાબેન શાહે ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ સામે મોરચો માંડ્યો. જયાબેન શાહે સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો વાયરલ કરી ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ પર ગંભીર આક્ષેપો લગાવતા રાજકારણ ગરમાયું. મહિલા ચેરમેનનો દાવો: નવી બોડીની નિમણૂક અને મીટિંગમાં હાજર રહેવા બાબતે ધારાસભ્યએ સહકાર આપવાનો સાફ ઈન્કાર કર્યો.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 24, 2026, 06:30 PM IST

Patan News: ગુજરાત કોંગ્રેસમાં જૂથબંધી અને આંતરિક વિખવાદની ઘટનાઓ અવારનવાર સામે આવતી હોય છે, પરંતુ આ વખતે પાટણ કોંગ્રેસમાં ભડકો થયો છે. પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ સામે અનુસૂચિત જાતિ વિભાગના નવનિયુક્ત મહિલા ચેરમેને મોરચો માંડતા રાજકારણ ગરમાયું છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક વીડિયોએ પક્ષની આંતરિક શિસ્તના ધજાગરા ઉડાડ્યા છે.

ધારાસભ્ય સામે ગંભીર આક્ષેપો
પાટણ અનુસૂચિત જાતિ (SC) વિભાગના નવનિયુક્ત મહિલા ચેરમેન જયાબેન શાહે એક વીડિયો વાયરલ કરીને ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. જયાબેનનો દાવો છે કે, નવી બોડીની નિમણૂક અને સંગઠનની મીટિંગમાં હાજર રહેવા બાબતે જ્યારે તેમણે ધારાસભ્યનો સંપર્ક કર્યો, ત્યારે કિરીટ પટેલે સહકાર આપવાનો સાફ ઈન્કાર કરી દીધો હતો.

'કોંગ્રેસના નેતાઓ ફૂટેલી તોપ છે'
જયાબેન શાહે વીડિયોમાં વિસ્ફોટક ખુલાસો કરતા જણાવ્યું કે, ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે કોંગ્રેસના હાઈકમાન્ડ અને ટોચના નેતાઓ વિશે અપમાનજનક શબ્દો વાપર્યા છે. આક્ષેપ મુજબ, કિરીટ પટેલે કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાઓને 'ફૂટેલી તોપ' ગણાવ્યા છે. એટલું જ નહીં, તેમણે કોંગ્રેસના અગ્રણી નેતા હિતેન્દ્ર પીઠડીયા વિશે પણ અભદ્ર ટિપ્પણી કરી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

માર મારવાની ધમકી અને સુરક્ષાનો સવાલ
આ વિવાદ માત્ર શાબ્દિક આક્ષેપો સુધી મર્યાદિત રહ્યો નથી. જયાબેન શાહે આરોપ લગાવ્યો છે કે કિરીટ પટેલે નેતા હિતેન્દ્ર પીઠડીયાને 'માર મારવાની' ધમકી આપી છે. આગામી 7મી તારીખે જ્યારે હિતેન્દ્ર પીઠડીયા પાટણ આવવાના છે, ત્યારે તેમની સુરક્ષાને લઈને જોખમ હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જયાબેને વહીવટી તંત્રને અત્યારથી જ ચેતવણી આપી છે કે જો પીઠડીયા પર કોઈ પણ પ્રકારનો હુમલો થશે, તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી પ્રશાસન અને ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલની રહેશે.

કોંગ્રેસમાં જૂથબંધી
એક તરફ કોંગ્રેસ પક્ષ સંગઠન મજબૂત કરવાના દાવા કરી રહ્યો છે, ત્યારે બીજી તરફ પાટણના ધારાસભ્ય અને મહિલા પાંખના હોદ્દેદારો વચ્ચેનો આ વિખવાદ હાઈકમાન્ડ માટે માથાનો દુખાવો બની શકે છે. ખાસ કરીને દલિત સમાજના નેતાઓ અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય વચ્ચેના આ ઘર્ષણથી વિરોધ પક્ષને પણ પ્રહાર કરવાની તક મળી ગઈ છે.

