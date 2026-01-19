ડીજેવાળા બાબુઓ આ સમાજના લોકો માટે નહિ વગાડે ‘ગાના’!
Patan DJ Protest : ઠાકોર સમાજે લગ્નપ્રસંગમાં ડીજે વગાડવા પર પ્રતિબંધ મુકતા વિરોધ કરાયો. ડીજે સંચાલકોએ ઠાકોર સમાજના કોઈ પણ કાર્યક્રમ નહીં કરવા ઉચ્ચારી ચીમકી. સંચાલકોએ કહ્યું, ડીજે ન વગાડીએ તો શું દારૂ ગાળીએ.. ?
Trending Photos
Patan News પાટણ : ઠાકોર સમાજે ગુજરાતમાં વિવિધ નિયમોને લગતું બંધારણ ઘડ્યું, અને ડીજે વાળાઓનો વ્યવસાય ઠપ થઈ ગયો. ઠાકોર સમાજમાં ડીજેના પ્રતિબંધને લઈને ડીજે સાઉન્ડ સિસ્ટમના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા વેપારીઓમાં રોષ વ્યાપી ગયો છે. તેથીએ ડીજે સંચાલકોએ મીટિગ યોજીને ઠાકોર સમાજના કોઈ કાર્યક્રમમાં ડીજે નહિ વગાડે તેવો સૂર આલાપ્યો છે.
તાજેતરમાં ઓગડનાથ ખાતે સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર, અલ્પેશ ઠાકોર સહિતના ઠાકોર સમાજના અગ્રણીઓએ નવું બંધારણ ઘડી ડીજે પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. ત્યારે આ અંગે પાટણના હાંસાપુર ખાતે સાઉન્ડ સિસ્ટમના વેપારીઓની અગત્યની બેઠક મળી હતી. આ બેઠકમાં ઠાકોર સમાજના બંધારણ સામે ડીજેના વેપારીઓમાં વિરોધના સૂર જોવા મળ્યા.
આ બેઠકમાં ચર્ચાયું કે, ડીજે સંચાલકોએ હવે જીવન નિર્વાહ માટે હવે શું કરવું તેવા સવાલો પણ ઉઠ્યા. મોટાભાગે લગ્ન પ્રસંગોમાં ડીજે વાગતા હોય છે. આવામાં ડીજે સિસ્ટમ ઉપર સમાજે પ્રતિબંધ મુકતા વેપારીઓએ દારૂબંધીવાળા રાજ્યમાં દારૂ ગાળવાની તૈયારી બતાવી છે. તેઓએ કહ્યું કે, સમાજના આગેવાનોએ દારૂ બંધ કરાવ્યા નથી અને સારા પ્રસંગોમાં ડીજે સિસ્ટમ બંધ કરાવી છે તો અમારે જીવન નિર્વાહ કેવી રીતે કરવો.
આમ, જે સમાજે ડીજે સિસ્ટમ બંધ કરાવી છે તે સમાજનું કામ નહીં કરવાનો સૂર ડીજે સંચાલકોએ વગાડ્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે