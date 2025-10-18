પાટણનું પાણી દમદાર છે! પટોળાની સાથે અહીંના દેવડા પણ ફેમસ છે, દેવડા વગર દિવાળી અધૂરી
Patan Famous Sweets Devda : દિવાળી આવે એટલે પાટણના દેવડાની માંગ વધી જાય છે, એવું તો શું છે આ મીઠાઈમાં તેની ડિમાન્ડ સાત સમુંદર પાર પણ હોય છે
Diwali 2025 પ્રેમલ ત્રિવેદી/પાટણ : પાટણ (Patan) એક ઐતિહાસિક ધરોહરથી ઓળખાતું શહેર છે. જ્યાંની રાણીની વાવ, પાટણના પટોળા વિશે આપણે જાણી છીએ. પણ મીઠાઈમાં પણ પાટણ આગવું સ્થાન ધરાવે છે. પાટણના દેવડા વગર તમામ તહેવારો અધૂરા લાગે. આ મીઠાઈનું મૂળ પાટણમાં છે. દિવાળી (Diwali) નો તહેવારો શરૂ થવાને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે ત્યારે અન્ય માવાની મીઠાઈની ખરીદી પહેલા દેવડાની માંગ પ્રથમ હરોળમાં રહે છે. શહેરમાં દેવડા મીઠાઈની માંગને પહોંચી વળવા સ્વીટની દુકાનોમાં દેવડા બનાવવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ત્યારે દેવડાની શુ છે ખાસ વિશેષતા તે જોઈએ.
દિવાળી (Diwali 2025) આવતા જ પાટણવાસીઓમાં પોતાના સ્નેહીજનોને મીઠાઈ (sweets) માં દેવડા મોકલાવી પ્રથા છે. ગુજરાત તેમજ દેશવિદેશમાં રહેતા પાટણવાસીઓ આજે પણ પોતાના વતનમાંથી દેવડા મંગાવવાનું ભૂલતા નથી. કહેવાય છે કે જ્યાં સુધી દિવાળીના તહેવારમાં ઘરમાં દેવડા લાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી દિવાળી આવી જ નથી તેવું પાટણવાસીઓ માને છે.
કેવી રીતે બનાવવામાં આવે છે દેવડા
- પ્રથમ તો મેંદાના લોટને ઘીમાં મેળવીને તેના બ્લોક બનાવીને તેને ઘીમાં તળી નાખવામાં આવે છે.
- પછી તેને એક દિવસ ઠંડા કરવામાં આવે છે
- પછી ખાંડને મોટી કડાઈમાં નાંખી ઉકાળીને ચાસણી બનાવવામાં આવે છે અને તે ચાસણીને બે આંગળીઓ વડે દબાવીને તેની ચીકાસ ચેક કરવામાં આવે છે
- ત્યાર બાદ એક મોટા વાસણમાં ઘી નાખવામાં આવે છે. ઘીને વાસણમાં ફેલાવી દેવામાં આવે છે
- બાદમાં મેંદાના લોટમાંથી તળીને તૈયાર કરવામાં આવેલા દેવડાના બ્લોકને ચાસણીમાં ડુબાડીને તેને ઘીના વાસણમાં રાખવામાં આવે છે
- તેના પર સુકો મેવો એટલે કે કેસર, પીસ્તા નાંખવામાં આવે છે. તે ઠંડા થયા બાદ વેચાણમાં મૂકાય છે
દેવડા બનાવવામાં પાટણના પાણીનો મોટો રોલ
વર્ષોથી દેવડા (devda sweet) વેચચા વેપારી મુકેશ પટેલ જણાવે છે કે, પાટણના દેવડા એક સારી મીઠાઈ છે, જે 160 વર્ષ પહેલાં તેને બનાવવાની શરૂઆત થઈ હતી. આજે પણ પાટણના દેવડાનું આગવું સ્થાન છે. દરેક તહેવારમાં અન્ય મીઠાઈ પહેલા દેવડાની પ્રથમ ખરીદી કરવામાં આવે છે. દેવડા વગર દિવાળીનો પર્વ અધુરો લાગે છે. ખાસ તો વાત એ છે કે, દેવડાની બનાવટમાં પાટણ નું પાણી અને હવામાન ખૂબ જ અનુકૂળ આવે છે. જેથી તે ખૂબ જ પોચા અને સ્વાદિષ્ટ બને છે.
પાટણની બજારોમાં દિવાળી પર્વ પર દેવડાની ભારે માંગ રહે છે. જેમાં શુદ્ધ ઘીના દેવડા બજારમાં તેનું સ્થાન આજે પણ યથાવત છે. બજારમાં અનેક અવનવી મીઠાઈઓ ઠલવાઈ રહી છે, તેવામાં પાટણની ઓળખ એવા દેવડા પોતાનું આગવું સ્થાન ધરાવે છે. પાટણવાસીઓ દેવડા ખરીદવાનું આજે પણ ભૂલ્યા નથી અને દિવાળીમાં દેવડાને પાટણ બહાર રહેતા પોતાના સ્નેહીજનોમાં મોકલવાનો રીવાજ આજે પણ અકબંધ છે. આ વર્ષોથી ચાલતી પરમ્પરા આજે પણ ભુલાઈ નથી, એ જ પાટણના દેવડાની સાચી ઓળખ છે.
ગ્રાહકોના જણાવ્યા અનુસાર અમે પણ દેવડા ખરીદવા માટે આવ્યા છીએ પાટણના દેવડા લોકો ખુબ વખાણે છે જ્યાં જોઈએ ત્યાં દેવડાજ દેખાઈ રહ્યા છે પાટણની પ્રજા દિવાળીમાં દેવડાની ખરીદી ખાસ કરે છે અને પાટણના દેવડાની માંગ દેશ વિદેશમાં પણ છે.
જ્યાં સુધી દિવાળીમાં દેવડા ખરીદી ન થાય ત્યાં સુધી દિવાળી નો તહેવાર અધુરો છે જે રીતે પાટણ શહેરની આ એવી સ્વીટ મીઠાઈ છે કે જેને ખરીદી કર્યા વગર ના ચાલે.
