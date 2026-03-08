ખેડૂતના દીકરાની સફળતાની કહાની : IPS પાસ કરીને સંતોષ ન માન્યો, હવે IAS ક્લિયર કરી કલેક્ટર બનશે
IPS IAS Vipul Chaudhary Success Story : પાટણના વિપુલ કરમણભાઈ ચૌધરીએ UPSC સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષામાં સતત બીજા વર્ષે ઝળહળતી સફળતા મેળવી. ગત વર્ષે 2024માં 348મો રેન્ક મેળવી IPS બનનાર વિપુલ ચૌધરીએ પોતાની મહેનત છોડી નહીં અને આ વર્ષે 2025માં 115મો રેન્ક હાંસલ કરી IASનું પદ મેળવ્યું
- વિપુલ ચૌધરીએ UPSC સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષામાં સતત બીજા વર્ષે ઝળહળતી સફળતા મેળવી
- IPS ની ટ્રેનિંગ પણ જોઈન નહોતી કરી અને રજા લઈને IASની તૈયારીમાં લાગી ગયા
- ઈન્ટરવ્યૂમાં ઓછા માર્ક્સ આવવા છતાં હતાશ થયા વગર પોતાની ભૂલ સુધારી તે આજે IAS બન્યા
Trending Photos
Gujarat News IAS પ્રેમલ ત્રિવેદી/પાટણ : કઠોર પરિશ્રમનો બીજો કોઈ વિકલ્પ નથી. આ વાતને ફરી એક વખત સાબિત કરી બતાવી છે વિપુલ કરમણભાઈ ચૌધરીએ. વિપુલ ચૌધરી સાંતલપુરના હમીરપુરા ગામના રહેવાસી છે. જેઓએ વર્ષ 2024માં UPSCમાં 348 મો રેન્ક મેળવીને IPS બન્યા હતા. IPS બન્યા બાદ પણ વિપુલ ચૌધરીએ મહેનત ન છોડી અને આખરે વર્ષ 2025ની UPSC પરીક્ષામાં 115મો રેન્ક મેળવીને IASનું પદ મેળવ્યું. સતત 18 કલાકનું વાંચન અને 5 પ્રયત્નો છતાં હિંમત હાર્યા વગર તેમણે આ મુકામ હાંસલ કર્યુ. વિપુલ ચૌધરીનું કહેવું છે કે જો તમે લક્ષ્યને નક્કી કરીને મહેનતને જ મંત્ર બનાવશો તો સફળતા ચોક્કસ તમારું સરનામું શોધતી આવશે.
115મો રેન્ક હાંસલ કરી IASનું પદ મેળવ્યું
પાટણ જિલ્લાના સરહદી સાંતલપુરના હમીરપુરા ગામના વિપુલ કરમણભાઈ ચૌધરીએ UPSC સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષામાં સતત બીજા વર્ષે ઝળહળતી સફળતા મેળવી આખા પંથકનું નામ રોશન કર્યું છે. ગત વર્ષે 2024માં 348મો રેન્ક મેળવી IPS બનનાર વિપુલ ચૌધરીએ પોતાની મહેનત છોડી નહીં અને આ વર્ષે 2025માં 115મો રેન્ક હાંસલ કરી IASનું પદ મેળવ્યું છે.
વિપુલ ચૌધરીના પિતા કરમણ ચૌધરીની ઈચ્છા હતી કે, તેમનો દીકરો મામલતદાર બને, પરંતુ વિપુલ ચૌધરીનું માનવું છે કે IPS તરીકે કાયદો-વ્યવસ્થાની જવાબદારી હોય છે, પરંતુ IAS બનીને તે સીધા જ ખેડૂતો અને છેવાડાના માનવીના જીવનધોરણને ઊંચું લાવવા માટે નીતિવિષયક નિર્ણયો લઈ શકશે.
આ પણ વાંચો :
સતત 18 કલાક વાંચન કર્યું
આ જ ઉમદા હેતુથી તેમણે IPS ની ટ્રેનિંગ પણ જોઈન નહોતી કરી અને રજા લઈને IASની તૈયારીમાં લાગી ગયા હતા. વિપુલ ચૌધરીને કંઈક મોટું કરવાનો સંકલ્પ હતો. સરહદી વિસ્તારમાં ખેડૂતો, સામાન્ય લોકોની હાડમારી જોઈ તેણે UPSCની તૈયારી શરૂ કરી હતી. સતત 18 કલાકનું વાંચન અને 5-5 પ્રયત્નો છતાં હિંમત હાર્યા વગર તેણે આ મુકામ હાંસલ કર્યો છે.
નિષ્ફળતા તમારી મહેનતમાં રહેલી ખામી બતાવે છે - વિપુલ ચૌધરી
ઈન્ટરવ્યૂમાં ઓછા માર્ક્સ આવવા છતાં હતાશ થયા વગર પોતાની ભૂલ સુધારી તે આજે IAS બન્યા છે. તેઓ કહે છે કે, "UPSC ક્લિયર કરવી એ મેરેથોન દોડ જેવી છે. શરૂઆત સહેલી લાગે પણ અંત સુધી ટકી રહેવું અઘરું છે. નિષ્ફળતા તમારી મહેનતમાં રહેલી ખામી બતાવે છે, તમારી કાબેલિયત નહીં. મેં પાંચ પ્રયત્ન કર્યા, ઈન્ટરવ્યૂમાં ફેઈલ થયો, પણ મેં મારી ભૂલો સ્વીકારી. જો તમે લક્ષ્ય નક્કી કરી, મહેનતને જ મંત્ર બનાવશો, તો સફળતા ચોક્કસ તમારું સરનામું શોધતી આવશે."
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે