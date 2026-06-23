/અંબાલાલના સપોર્ટમાં પૂર્વ અને વર્તમાન ધારાસભ્યો! હવામાન નિષ્ણાંતે કહ્યું- ‘હવે મારી જવાબદારી વધી ગઈ’

Ambalal Patel Rain Prediction: ગુજરાતમાં હવામાનના જાદુગર કહેવાતા જાણીતા અને ખેડૂતોના હૃદયમાં વિશેષ સ્થાન ધરાવતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચર્ચામાં છે. તાજેતરમાં વિજ્ઞાન જાથા દ્વારા અંબાલાલ પટેલનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના પગલે હવે રાજકીય અને સામાજિક અગ્રણીઓ તેમના સમર્થનમાં આગળ આવ્યા છે. પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે અંબાલાલ પટેલનો ખુલ્લો પક્ષ લેતાં વિરોધ કરનારાઓને આડે હાથ લીધા છે.
કિરીટ પટેલે શેર કર્યો પોતાનો અનુભવ
કિરીટ પટેલે પોતાનો એક અનુભવ શેર કર્યો હતો. જેમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, અમારા સમાજમાં જ્યારે સમૂહ લગ્નનું આયોજન હતું, ત્યારે અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી હતી કે અમુક ચોક્કસ સમય સુધી વરસાદ નહીં પડે. તેમની એ વાત અક્ષરશઃ સાચી પડી હતી અને અમારો પ્રસંગ નિર્વિઘ્ને પાર પડ્યો હતો.
શ્રદ્ધા અને અંધશ્રદ્ધા વચ્ચેનો તફાવત ભૂલવો ન જોઈએ
ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલે જાથાના સંચાલકો પર પ્રહાર કરતા જણાવ્યું હતું કે, વિરોધ કરનારાઓ કદાચ શ્રદ્ધા અને અંધશ્રદ્ધા વચ્ચેનો તફાવત ભૂલી ગયા છે. અંબાલાલ પટેલ જે આગાહીઓ કરે છે તે કોઈ અંધશ્રદ્ધા કે વહેમ નથી, પરંતુ વર્ષોના અનુભવ અને પરંપરાગત તેમજ વૈજ્ઞાનિક ઢબ પર આધારિત ગણતરી છે. તેમના પર પાયાવિહોણા આક્ષેપો કરવા તે તદ્દન ખોટું છે અને આ વિરોધ માત્ર સસ્તી પબ્લિસિટી મેળવવા માટે જ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
સરકારી હવામાન વિભાગ કરતાં અંબાલાલ પર વધુ ભરોસો
આજે ગુજરાતના ખેડૂતો, વેપારીઓ અને સીડ્સ એસોસિએશનને સરકારી હવામાન ખાતા (IMD) કરતાં પણ વધુ વિશ્વાસ અંબાલાલ પટેલની આગાહી પર છે. તેની પાછળનું મુખ્ય કારણ સમયગાળો અને સચોટતા છે. સરકારી હવામાન વિભાગ સામાન્ય રીતે 1 કે 2 દિવસ પહેલાં વરસાદની આગાહી કરે છે, જે ખેડૂતોને પૂર્વતૈયારી માટે બહુ ઓછો સમય આપે છે. જ્યારે અંબાલાલ પટેલ 15 થી 20 દિવસ પહેલાં જ વહેલી આગાહી કરી દે છે. અંબાલાલ પટેલ વર્ષોથી જે પદ્ધતિથી આગાહી કરે છે તે 90 % થી વધુ સચોટ સાબિત થાય છે.
ધારાસભ્યોના સમર્થન બાદ અંબાલાલ પટેલે શું કહ્યું?
અંબાલાલ પટેલના સમર્થનમાં માત્ર પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ જ નહીં, પરંતુ અન્ય પૂર્વ ધારાસભ્યો અને સામાજિક આગેવાનો પણ જોડાયા છે. આ વ્યાપક જનસમર્થન જોયા બાદ અંબાલાલ પટેલે પણ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, "લોકો અને લોકપ્રતિનિધિઓ તરફથી મળેલા આ ભારે સમર્થન બાદ હવે મારી જવાબદારી લોકો પ્રત્યે વધુ વધી ગઈ છે. મારે હવે હવામાન અને નક્ષત્રોનું વધુ ઊંડું અને સારી રીતે સંશોધન કરવું પડશે, જેથી ખેડૂતો અને સામાન્ય લોકોને વધુમાં વધુ ઉપયોગી થઈ શકાય."