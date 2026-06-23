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અંબાલાલના સપોર્ટમાં પૂર્વ અને વર્તમાન ધારાસભ્યો! હવામાન નિષ્ણાંતે કહ્યું- ‘હવે મારી જવાબદારી વધી ગઈ’

Ambalal Patel Rain Prediction: ગુજરાતમાં હવામાનની આગાહી કરનાર અંબાલાલ પટેલની આગાહીઓને લઈને વિજ્ઞાન જાથા દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યા બાદ અનેક લોકો તેમના સમર્થનમાં આવ્યા છે. આ સંદર્ભે પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ પણ અંબાલાલનું સમર્થન કર્યું છે, તેમણે જણાવ્યું હતું કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ વર્ષોની મહેનતથી લોકઉપયોગી કાર્ય કરતી હોય, ત્યારે માત્ર પબ્લિસિટી સ્ટન્ટ માટે તેમનો વિરોધ કરવો યોગ્ય નથી. ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ અને અન્ય નેતાઓએ આગળ આવીને અંબાલાલ પટેલને જે પીઠબળ પૂરું પાડ્યું છે, તેનાથી ગુજરાતના લાખો ખેડૂતોમાં પણ ખુશીનો માહોલ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 23, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:57 AM IST
અંબાલાલના સપોર્ટમાં પૂર્વ અને વર્તમાન ધારાસભ્યો! હવામાન નિષ્ણાંતે કહ્યું- ‘હવે મારી જવાબદારી વધી ગઈ’

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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