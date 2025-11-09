Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

પાટણમાં ભાજપ Vs ભાજપ : મહિલા પ્રમુખે મુખ્યમંત્રી સામે હૈયાવરાળ ઠાલવી, જ્યારથી પ્રમુખ બની છું ત્યારથી 6 સદસ્યો વિકાસના કામમાં રોડા નાંખે છે!

Patan BJP Politics : ભાજપ શાસિત પાટણ નગરપાલિકામાં વિખવાદ...6 સદસ્યો વિકાસના કામોમાં રોડા નાખતા હોવાનો પ્રમુખે લખ્યો પત્ર... યોગ્ય પગલાં ભરવા મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Nov 09, 2025, 09:21 AM IST

પાટણમાં ભાજપ Vs ભાજપ : મહિલા પ્રમુખે મુખ્યમંત્રી સામે હૈયાવરાળ ઠાલવી, જ્યારથી પ્રમુખ બની છું ત્યારથી 6 સદસ્યો વિકાસના કામમાં રોડા નાંખે છે!

Patan News : પાટણ પાલિકા પ્રમુખે ભાજપના જ 6 કોર્પોરેટર સામે કાર્યવાહી કરવા CMને પત્ર લખ્યો છે. જેમાં તેમણે કહ્યું કે, સરકારના માણસો જ વિકાસનાં કામમાં રોડા નાખે છે. તો બીજી તરફ, નગરસેવકોએ પણ મહિલા પ્રમુખ સામે વળતા પ્રહાર કર્યા છે. 

પાટણ પાલિકામાં આંતરિક જુથવાદ
પાટણ નગર પાલિકાનો અંદરો અંદરનો વિખવાદ સામે આવ્યો છે.  ભાજપ સાશિત પાટણ નગર પાલિકા પ્રમુખ હિરલબેન પરમારે આંતરિક વિવાદથી કંટાળીને મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો છે. જેમાં તેમણે લખ્યું કે, પાલિકામા સત્તાનું સુકાન સાંભળ્યું ત્યારથી છ સદસ્યો વિકાસના કામોમાં રોડા નાખી રહ્યાં છે. સામાન્ય સભામા એજન્ડા પરના વિકાસના કામો સદસ્યો નામંજુર કે મુલતવી રખાવી શહેરનો વિકાસ અટકાવી રહ્યાનો પત્રમાં ઉલ્લેખ કર્યો. 

કોના કોના નામ 
પાલિકામાં સદસ્ય શૈલેષ પટેલ, મનોજ પટેલ, નરેશ દવે, મનોજ નાગર દાસ પટેલ, બિપિનભાઈ તેમજ કારોબારી ચેરમેન મુકેશ પટેલ વિકાસના કામોમાં અવરોધ ઉભો કરી રહ્યા છે. આ છ સભ્યો પાલિકામાં વિરોધ પક્ષની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા હોવાનો પત્રમાં ઉલ્લેખ કર્યો. પાલિકાના છ સદસ્યો સામે પગલાં ભરવા રજુઆત કરાઈ. 

મહત્વનું છે કે, જ્યારથી પાટણ નગરપાલિકાનું હિરલબેન પરમારે સુકાન સંભાળ્યું. ત્યારથી 6 સદસ્યો વિકાસના કામોમાં અવરોધ ઉભો કરતા હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. આરોપ સાથે પાલિકા પ્રમુખે મુખ્યમંત્રીને એક પત્ર લખ્યો છે. જેમાં પાલિકાના સદસ્ય શૈલેષ પટેલ, મનોજ પટેલ, નરેશ દવે, મનોજ નાગરદાસ પટેલ, બિપિનભાઈ અને કારોબારી ચેરમેન મુકેશ પટેલના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. અને લખ્યું છે કે, આ છ સદસ્યો વિપક્ષની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. આ તમામ સામે યોગ્ય પગલાં ભરવા રજૂઆત કરાઈ. 

પાલિકાના પ્રમુખ હિરલબેન પરમારે વિરોધ કરનારા તેમની જ પાર્ટીનાં 6 સભ્યોનાં નામ સાથે પોતાની હૈયાવરાળ સ્વરૂપની ફરીયાદ હવે મુખ્યમંત્રીને લેખિત સ્વરૂપે કરી છે. સાથે પ્રમુખે એજન્ડાની નકલો પણ મુખ્યમંત્રીને ઇ-મેઇલ કરી છે.

Gujarat politicsPatanBJP gujaratપાટણ

