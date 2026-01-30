Prev
એક તરફ પાણીનો કાપ, બીજી તરફ હજારો લીટર પાણીનો વેડફાટ; પાટણ પાલિકાના પાપે પ્રજા પરેશાન

Patan News: પાટણ શહેરના ખાન સરોવર વિસ્તારમાં આવેલા ફિલ્ટર પ્લાન્ટમાં જ્યાં શહેરીજનોને પીવાનું શુદ્ધ પાણી પૂરુ પાડતી ઓવરહેડ ટાંકી જ જર્જરિત બની ગઈ છે અને ટાંકીમાંથી ચારે બાજુથી લીકેજ થતાં હજારો લીટર પાણી વેડફાઈ રહ્યું છે. 

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 30, 2026, 10:19 PM IST

Patan News: ગુજરાતમાં વહીવટી તંત્રની બેદરકારીના અનેક કિસ્સાઓ સામે આવી રહ્યા છે. પાટણમાંથી વધુ એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. શહેરને શુદ્ધ પીવાનું પાણી પુરું પાડતી ટાંકી જ જર્જરિત બની છે, અને તેના કારણે હજારો લીટર પાણી વેડફાઈ રહ્યું છે. એક તરફ પાટણમાં પાણીનો કાપ અને બીજી તરફ પાણીનો વેડફાટ થયો છે. તંત્રના પાપે પ્રજાને પરેશાન થવું પડ્યું છે.

એક તરફ પાટણમાં પાલિકા દ્વારા વિકાસલક્ષી કામગીરીના નામે શહેરમાં એક અઠવાડિયા સુધી પાણી કાપ મૂકાયો. લોકોને માત્ર એક ટાઇમ પાણી અપાયું અને લોકો પાણીની અછતથી પરેશાન રહ્યા. તો બીજી તરફ પાલિકાની જ બેદરકારીના કારણે પીવાનું શુદ્ધ પાણી વસ્ત્રાલ કેનાલ મારફતે વહી રહ્યું છે.

લાખોની નવી ટાંકી ‘શોભાના ગાંઠિયા’ સમાન
દસ લાખ લીટર ક્ષમતા ધરાવતી આ ટાંકીમાંથી દરરોજ મોટા પ્રમાણમાં પાણી વેસ્ટ થઈ રહ્યું છે. ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, ટાંકી લીકેજ હોવા છતાં પણ પાલિકા દ્વારા તેમાં પાણી ભરવામાં આવે છે. થોડા મહિના પહેલા લાખોના ખર્ચે ફિલ્ટર પ્લાન્ટમાં નવીન ટાંકી બનાવાઈ. પરંતુ તે આજે શોભાના ગાંઠિયા સમાન બની રહી છે. કારણ કે નવી ટાંકીમાં પૂરતું પ્રેસર જ મળતું નથી.

પીવાનું પાણી વેડફાવાની જવાબદારી કોની?
પરંતુ સવાલ એ છે કે, જ્યારે શહેર તરસે છે. ત્યારે પાલિકાની બેદરકારીથી પીવાનું પાણી વેડફાવાની જવાબદારી કોની? જો આ જર્જરિત ટાંકી ગમે ત્યારે ધરાશાયી થાય તો તેની જવાબદારી કોણ લેશે? પાટણમાં પીવાના પાણીનો આ મુદ્દો માત્ર વેડફાટનો નથી. પરંતુ લોકોના જીવન અને સુરક્ષાનો છે. હવે જોવું રહ્યું કે પાલિકા તંત્ર ક્યારે જાગે છે અને ક્યારે આ બેદરકારી પર અંકુશ આવે છે.

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

