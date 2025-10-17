આયાતીઓને મંત્રીપદ આપવું કે નહીં? તે મુદ્દે પેચ ફસાયો, વિવાદ ખાળવા વિરાટ કદનું હોઈ શકે છે મંત્રીમંડળ
Gujarat Cabinet Expansion: મહાત્મા મંદિરમાં શપથગ્રહણની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. ત્યારે બીજી તરફ, મુખ્યમંત્રીની રાજ્યપાલ સાથેની મુલાકાત છેલ્લી ઘડીએ રદ થતાં રાજકીય તર્કવિતર્ક વહેતાં થયા હતાં. એવી ચર્ચા છેકે, મંત્રીઓના નામ પર આખરી મહોર ન લાગતાં રાજ્યપાલને મળવાનું રદ કરાયુ હતુ. એ મામલે પેચ ફસાયો હતો કે, મૂળ કોંગ્રેસીઓને મંત્રીપદ આપવાનું નક્કી થતાં આંતરિક વિવાદ વકર્યો હતો.
Trending Photos
Gujarat Cabinet Expansion: રાજ્યમાં નવા મંત્રીમંડળની રચનાની કવાયત છેલ્લા કેટલાક સમયથી ચાલી રહી છે, ત્યારે મહાત્મા મંદિરમાં શપથગ્રહણની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે, પરંતુ મંત્રીઓના નામોની યાદીને આખરી ઓપ આપવામાં વિલંબ થતાં રાજકીય ગરમાવો આવ્યો છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મુખ્યમંત્રીની રાજ્યપાલ સાથેની મુલાકાત છેલ્લી ઘડીએ રદ થતાં અનેક રાજકીય તર્કવિતર્ક વહેતાં થયા હતા. ચર્ચાઓનું કેન્દ્ર એ હતું કે, મંત્રીઓના નામ પર આખરી મહોર ન લાગતાં રાજ્યપાલને મળવાનું રદ કરવામાં આવ્યું હતું.
Gujarat Cabinet Expansion Live: કૌન બનેગા મંત્રી? ધારાસભ્યોને ફોન આવવાની શરૂઆત થઈ, પહેલો ફોન પ્રફુલ પાનસેરિયાને આવ્યો
મૂળ કોંગ્રેસીઓનો મુદ્દો બન્યો વિવાદનું કારણ
સૌથી મોટો પેચ એ મામલે ફસાયો હતો કે, કોંગ્રેસમાંથી પક્ષ બદલીને આવેલા એટલે કે 'આયાતી' ધારાસભ્યોને મંત્રીપદ આપવાનું લગભગ નક્કી થતાં સત્તાધારી પક્ષમાં આંતરિક વિવાદ વકર્યો હતો.
અર્જુન મોઢવાડિયા, અલ્પેશ ઠાકોર, હાર્દિક પટેલ, સી.જે. ચાવડા જેવા પૂર્વ કોંગ્રેસી નેતાઓને મંત્રી બનાવવાનું લગભગ નક્કી થતાં, પક્ષના જૂના અને ચાર-પાંચ ટર્મથી ચૂંટાતા સંનિષ્ઠ ધારાસભ્યોમાં ગણગણાટ અને અસંતોષની લાગણી ફેલાઈ હતી. આ સંનિષ્ઠ ધારાસભ્યોને અવગણીને 'આયાતી' નેતાઓને મંત્રીપદ આપવાથી આંતરિક વિવાદ વધુ વકરે તેવી સ્થિતિ ઊભી થઈ હતી.
વિવાદને ખાળવા વિરાટ મંત્રીમંડળની કવાયત:
આ આંતરિક વિવાદ અને અસંતોષને ખાળવા માટે પક્ષના હાઈકમાન્ડ દ્વારા એક વચલો માર્ગ કાઢવાની કવાયત હાથ ધરાઈ હતી. એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું કે અસંતુષ્ટ ધારાસભ્યો અને 'આયાતી' નેતાઓ બંનેને સંતુષ્ટ કરી શકાય તે માટે મંત્રીમંડળનું કદ વધારવું. મધરાતથી માંડીને વહેલી સવાર સુધી ચાલેલી કવાયત બાદ, આંતરિક વિવાદને શાંત કરવા માટે 22થી 24 મંત્રીઓનું વિરાટ કદનું મંત્રીમંડળ બનાવવાની યોજના પર મહોર મારવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
આ વિશાળ મંત્રીમંડળ દ્વારા વધુમાં વધુ ધારાસભ્યોને સમાવીને બધાને રાજી રાખવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે