નેતા કે ડોન? સુરતમાં અલ્પેશ કથીરિયાએ કાયદો હાથમાં લીધો, પતંગના ભાવ બાબતે થયેલી બોલાચાલીમાં યુવક પર હાથ ઉપાડ્યો

Surat News: સુરતમાં પાટીદાર અનામત આંદોલનના ચહેરા તરીકે ઓળખાતા અલ્પેશ કથીરિયાની દાદાગીરી ફરી એકવાર સામે આવી છે. પોલીસની હાજરીમાં જ કોઈને માર મારીને વાનમાં બેસાડી દેવાની ઘટનાએ અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે. શું છે સમગ્ર મામલો? અને હવે કથીરિયા સામે કેવો ઘડાયો છે કાયદાનો ગાળિયો?

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Jan 16, 2026, 10:09 PM IST

Surat News: પાટીદાર અનામત આંદોલનથી ચર્ચામાં આવેલા અને સુરતનું જાણીતું નામ અલ્પેશ કથીરિયા. પરંતુ હવે સવાલ એ છે કે, કથીરિયા નેતા છે કે કાયદાથી ઉપર બેઠેલો કોઈ ડોન? જાહેર રોડ પર એક વ્યક્તિને ગડદા-પાટ્ટુનો મારવામાં આવી રહ્યો છે અને મારનાર કોઈ સામાન્ય માણસ નથી. પરંતુ રાજકીય ઓળખ ધરાવતા અલ્પેશ કથીરિયા છે. અલ્પેશ એકલો નથી, તેની સાથે તેના માણસો પણ છે અને પોલીસ? પોલીસ બસ મુકપ્રેક્ષક બનીને ઉભી છે.

2થી 3 પોલીસ PCR વાન હાજર હોવા છતાં કથીરિયા ખુલ્લેઆમ માર મારી રહ્યો છે અને સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, માર માર્યા બાદ એ વ્યક્તિને પકડીને પોલીસ વાનમાં બેસાડી દેવામાં આવે છે. સમગ્ર ઘટના સુરતના સરથાણા વિસ્તારની છે. જ્યાં કથીરિયાના ભાઈએ પાટીદાર પાઘડીવાળા પતંગનો સ્ટોલ લગાવ્યો હતો. પતંગ ખરીદવા આવેલા ચંદ્રેશ ભાલિયા સાથે ભાવને લઈને બોલાચાલી થઈ અને થોડા જ સમયમાં અલ્પેશ કથીરિયા ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો. પછી જે બન્યું તે કાયદો અને લોકશાહી બંને માટે શરમજનક છે.

ત્યારે સવાલ એ છે કે, અલ્પેશ કથીરિયા કોણ છે? શું તેઓ સુરતના પોલીસ કમિશનર છે? કે પછી કોઈ કાયદેસર અધિકારી? કાયદો હાથમાં લેવાનો હક કથીરિયાને કોણે આપ્યો? કોણે તેને જાહેર રોડ પર દાદાગીરી કરવાનો હક આપ્યો? આ જ કથીરિયા છે જેણે પાટીદાર આંદોલન વખતે પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈને પોલીસકર્મીઓને બેફામ ગાળો આપી હતી. કથીરિયા અને દાદાગીરી જ્યારે એકબીજાના પર્યાઈ બની ગયા છે. ત્યારે હવે અલ્પેશ સામે ગાળિયો કસાયો છે અને મારામારીના કેસમાં ફરિયાદ દાખલ થઈ છે.

ચંદ્રેશ ભાલિયા અને તેના મિત્રોને બેફામ માર મારવામાં આવ્યો, ગાળાગાળી કરવામાં આવી અને પોલીસની હાજરીમાં પોલીસ વાનમાં બેસાડી દેવામાં આવ્યો. ભાલિયાએ પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે, અને પોલીસે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. પરંતુ સવાલ તો પોલીસ પર પણ છે. શું તેઓ કથીરિયા સામે નતમસ્તક છે? કથીરિયાના આવ્યો તો પોલીસકર્મીઓને ડર લાગ્યો હતો?

આ પહેલી વખત નથી, પાટીદાર અનામત આંદોલન સમયે પણ અલ્પેશ કથીરિયાએ પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈને હોબાળો મચાવ્યો હતો. પોલીસકર્મીઓને બેફામ ગાળો આપી હતી. શું કથીરિયાને એવું લાગે છે કે તેઓ કાયદાથી ઉપર છે? શું સુરત શહેર તેમની ખાનગી જાગીર છે?

સમાજના નામે રાજકારણ કરીને મોટા બનેલા અલ્પેશ કથીરિયા સામે હવે કાયદાનો સકંજો કસાશે કે નહીં? અને સૌથી મોટો સવાલ, પોલીસ કેમ ચૂપ હતી? જવાબ પોલીસ અને તંત્રએ આપવો પડશે. કારણ કે જો કાયદો કમજોરી દેખાડશે તો દાદાગીરી વધુ મજબૂત બનશે.

