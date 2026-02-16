કેકે પટેલે પાટીદાર સમાજ પર ઉઠાવ્યા સવાલ : સમાજના નામે માલેતુજારો પોતાનો સ્વાર્થ સાધે છે!
Patidar Samaj : પાટીદાર સમાજ હવે પરિવર્તન માંગે છે તેવો સૂર પાટીદાર અગ્રણી કેકે પટેલએ આલાપ્યો છે, તેઓએ સમાજની સંસ્થાઓમાં આચરાતી ગેરરીતિ પર પણ સવાલો કર્યા
Trending Photos
Surat News : સુખી સંપન્ન કહેવાતા પાટીદાર સમાજ પર સુરતના એક પાટીદાર અગ્રણીએ સવાલ ઉઠાવ્યા છે. પાટીદાર અગ્રણી કેકે પટેલ ફરી સમાજના કેટલાક પ્રશ્નો સાથે ફરી મેદાને ઉતર્યા છે. તેઓએ પાટીદાર સમાજના ટ્રસ્ટોને લઈ સવાલો ઉઠાવ્યા છે.
સમસ્ત પાટીદાર સમાજ, સુરતના ટ્રસ્ટી કેકે પટેલે આરોપ લગાવતા કહ્યું કે, પાટીદાર સમાજના નામે માલેતુજારો પોતાનો સ્વાર્થ સાધે છે. સરકારે સમાજ માટે કરોડો રૂપિયા આપ્યા, પરંતુ તેનો કોઈ હિસાબ નથી. ગેરમાર્ગે દોરનાર અને માલિકીપણું લઈને બેસેલા પાટીદાર સમાજના ટ્રસ્ટો સામે કેકે પટેલે આંગણી ચીંધી. સરકારે રિસીવર બેસાડી તમામ આવા ટ્રસ્ટો પાસે હિસાબ લેવો જોઈએ અને તમામના ચાર્જ લઈ લેવા જોઈએ.
તેઓએ આગળ કહ્યું કે, જે ટ્રસ્ટીઓ મૃત્યુ પામે છે તેના નામ કમી કરો અને તેની જગ્યાએ નવી પેઢીના નામ લેવા જોઈએ પરંતુ તેવું નથી થતું.
આ પણ વાંચો :
કેકે પટેલે સમાજ સામે બાંયો ચઢાવી
પાટીદાર સમાજના ટ્રસ્ટના નામે મોટી મોટી સંસ્થાઓ બનાવી ગેરરિતી કરતાં ટ્રસ્ટીઓ સામે પાટીદાર અગ્રણી કેકે પટેલે બાંયો ચઢાવી છે. પાટીદાર સમાજના ટ્રસ્ટીઓ સરકારે આપેલા કરોડો રૂપિયાના દાનનો હિસાબ આપે નહીં તો યુવાનોને પણ આ લડાઈમાં ઉતારવાની કેકે પટેલે ચીમકી આપી છે. થોડા સમય પહેલા પાટીદાર અગ્રણી કેકે પટેલે પદ્મશ્રી માથુર સવાણીના પાટીદાર બંધારણ પત્રને લઈ પણ સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. અને હવે ફરી પાટીદાર અગ્રણી કેકે પટેલે પાટીદાર સમાજના ટ્રસ્ટોને લઈ સવાલો ઉઠાવતા પાટીદાર સમાજમાં ગરમાવો આવ્યો છે.
હજી અઠવાડિયા પહેલા જ કેકે પટેલે પાટીદાર સમાજ પર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. તેઓએ મથુર સવાણી પર પણ આકરા પ્રહારો કરીને વિવિધ સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. ત્યારે ફરી એકવાર તેઓએ વિરોધી રાગ આલાપ્યો છે. આ પહેલા મથુર સવાણીએ પોતાના જ સમાજમાં બદલાવ અંગે માંગ કરી હતી. આ બાબત બતાવે છે કે, પાટીદાર સમાજમાં ભાગલા પડી રહ્યાં છે. પાટીદાર સમાજમાં એકજૂટતા નથી.
આ પણ વાંચો :
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે