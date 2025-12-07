સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ પર પાટીદાર પાવર : જગદીશ વિશ્વકર્માએ નરેશ પટેલની સરખામણી ‘સરદાર’ સાથે કરી
Khodaldham Kagvad Leuva Patel Ministers Felicitation : ખોડલધામમાં આજે રાજ્ય સરકારના લેઉવા પાટીદાર સમાજના મંત્રીઓનું કરાશે સન્માન....મુખ્યમંત્રી અને કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયા પણ રહેશે ઉપસ્થિતિ...પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્માનું પણ કરાશે સન્માન...
Patidar Power ખોડલધામમાં આજે લેઉવા પાટીદાર સમાજનું શક્તિ પ્રદર્શન સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિ પર જોવા મળ્યું. ગુજરાત સરકારના નવા મંત્રી મંડળમાં સ્થાન પામેલા મંત્રીઓનું સન્માન કરાશે. આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં પાટીદારો ખોડલધામ ખાતે એકઠા થયા છે.
ખોડલધામમાં પાટીદાર પાવર
કાગવડ ખોડલધામ ખાતે નવનિયુક્ત ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ અને મંત્રીઓના સન્માન સમારોહનો કાર્યક્રમ આયોજિત કરાયો છે. જેમાં મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ, કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવીયા, પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા, કેબિનેટ મંત્રી જીતુ વાઘાણી, મંત્રી કૌશિક વેકરીયા, કમલેશ પટેલ સહિતના હાજર રહ્યાં. ચેરમેન નરેશ પટેલ સહિતના ટ્રસ્ટીઓ દ્વારા પાટીદાર મંત્રીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું.
મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ સૌપ્રથમ આઈ ખોડલના દર્શન કર્યા હતા. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલનું સાફા પહેરેલી 121 દીકરીઓ દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ખોડલધામ ટ્રસ્ટ દ્વારા કેન્સર હોસ્પિટલ બનાવવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ, કોંગ્રેસનું શીર્ષ નેતૃત્વ બાદ હવે ભાજપ પણ ખોડલધામના આંગણે જોવા મળ્યું. થોડા દિવસ પૂર્વે ડેપ્યુટી સીએમ હર્ષ સંઘવીએ પણ ખોડલધામ ખાતે દર્શન કર્યા હતા. મોટી સંખ્યામાં ટ્રસ્ટીઓ, હોદ્દેદારો, સ્વયંસેવકો અને દર્શનાર્થીઓ હાજર રહ્યાં.
નરેશ પટેલની સરખામણી સરદાર પટેલ સાથે
ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્માએ પોતાના સંબોધનમાં નરેશ પટેલની સરખામણી સરદાર પટેલ સાથે કરી. તેમણે કહ્યું કે, 562 રજવાડાઓને એક કરવાનું કામ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, તેમ લેઉવા પટેલ સમાજને એક કરવાનું કામ નરેશ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.
તો કેબિનેટ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ કહ્યું કે, ખોડલધામ દ્વારા સમાજના અગ્રણીઓને ખેડૂતોની વહારે આવવાની અપીલ કરતા અગ્રણીઓએ મોટા મને ખેડૂતોની મદદ કરી છે. એગ્રિકલ્ચર, ટેક્સ ટાઇલ્સ, બાંધકામ, શૈક્ષણિક, ઉધ્યોગ ક્ષેત્ર સહિતનામાં લેઉવા પટેલ સમાજનું યોગદાન મોટા પ્રમાણમાં છે.
આ પ્રસંગે કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ સંબોધનમાં કહ્યું કે, ગુજરાત સરકારના મંત્રીઓમાં લેઉવા પટેલ સમાજમાંથી આવતા 4 વ્યક્તિઓને સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આજે કાગવડ ખોડલધામ ખાતે લેઉવા પટેલ તે બદલ કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી રહ્યો છું. આજે ખોડલધામ ખાતે થી એક સંદેશ પાર્ટીમાં પણ જશે કે સારુ કામ કરનારા સાથે ખોડલધામ છે.
ખોડલધામ ટ્રસ્ટના ચેરમેન નરેશ પટેલે કાગવડ ખોડલધામ મંદિર ખાતે આયોજીત કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરતા કહ્યું કે, ખોડલધામ એક મંદિર નહીં પરંતુ એક વિચાર છે. સંગઠન અને સંગઠિત બની 18 વર્ણની સેવા કરવાનું કામ ખોડલધામ કરી રહ્યું છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ગુજરાતવાસીઓની સેવા કરી શકે તે માટે મા ખોડલના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરી.
