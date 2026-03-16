Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratદીકરીઓ પરત લાવવા સમાજ ભેગો થયો! હવે પાટીદાર અને ચૌધરી સમાજે રણશીંગું ફૂક્યું

દીકરીઓ પરત લાવવા સમાજ ભેગો થયો! હવે પાટીદાર અને ચૌધરી સમાજે રણશીંગું ફૂક્યું

Gujarati Samaj Vs Love Marriage : વિકસતા ગુજરાતમાં હવે પ્રેમલગ્ન કિસ્સામાં હવે દીકરીને પરત લાવવાની હોડ ચાલી છે. કાંકરેજની દીકરીને પરત લાવવા ચૌધરી સમાજ બેઠક કરશે. તો ખેડાની પાટીદાર દીકરીને પણ પરત લાવવા સમાજ એકત્ર થશે

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 16, 2026, 10:21 AM IST

Trending Photos

દીકરીઓ પરત લાવવા સમાજ ભેગો થયો! હવે પાટીદાર અને ચૌધરી સમાજે રણશીંગું ફૂક્યું

Intercast Marriage Controversy In Gujarat : ગુજરાતમાં હવે આંતરજ્ઞાતિય પ્રેમલગ્ન કરવા હવે ગુનો બની ગયો હોય તેવો માહોલ સર્જાઈ રહ્યો છે. કિંજલ રબારીની રબારી સમાજમાં ઘરવાપસી બાદ હવે સમાજ વચ્ચે વોર જોવા મળી રહી છે. બીજા સમાજમાં ગયેલી દીકરીઓને પરત લાવવા માટે રીતસરની ચડસાચડસી થઈ રહી છે. સવાલ એ છે કે, આ વર્ષ 2026 છે કે વર્ષ 1826? રબારી અને ચૌધરી સમાજ વચ્ચે અત્યારે દીકરીઓને લઈને જે 'ટગ ઓફ વોર' ચાલી રહી છે તે સભ્ય સમાજ માટે ચિંતાનો વિષય છે.

પ્રેમલગ્નના વિવાદ બાદ આખરે કિંજલ રબારીએ મૌન તોડ્યું છે. પરિવારમાં પરત ફર્યા બાદ કિંજલ રબારીનું પહેલીવાર નિવેદન સામે આવ્યું. જેમાં તેણે કહ્યું, પ્રેમલગ્ન ભૂલીને હું પરિવાર પાસે પરત ફરી છું. મારા નામની કોઈ અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપતા. હું રાજીખુશીથી પરિવાર સાથે જ રહીશ. ત્યારે હવે રબારી સમાજમાં ગયેલી પોતાની દીકરીઓ પરત લાવવા ચૌધરી સમાજ અને પાટીદાર સમાજ આગળ આવ્યો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ખેડાની પાટીદાર માતાએ દીકરી પરત માંગી
ગાયિકા કિંજલ રબારીના પ્રકરણ બાદ વધુ એક પ્રેમલગ્નનો વિવાદ સામે આવ્યો છે. ખેડાની માતાએ દીકરીને પરત લાવવા રબારી સમાજ પાસે માંગ કરી છે. કિંજલ રબારીની જેમ પોતાની દીકરી પણ પરત આવે તેવી વિનંતી એક માતાએ રબારી સમાજના આગેવાન ઠાકરશી રબારીને કરી છે.  લસુંદ્રા ગામના રેણુકાબેન પટેલે વીડિયો વાયરલ કરીને દીકરીને પરત આપવા આજીજી કરી છે. તો જ્યારે બનાસકાંઠામાં ચૌધરી પરિવારે પણ 2 વર્ષે પહેલા ભાગી ગયેલી દીકરીને રબારી સમાજ પરત કરે તેવી માંગ કરી છે.

હવે ચૌધરી સમાજે રણશીંગું ફૂંક્યું 
રબારી સમાજ બાદ ચૌધરી સમાજે પણ રબારી સમાજમાં ગયેલી દીકરી મુદે રણશીંગું ફૂંકી દીધું છે. આ મામલે સમાજના આગેવાન અમરાભાઈ ચૌધરીએ કહ્યું કે, ભાભરના રુની ગામની દીકરી રબારી સમાજનો યુવાન લઈ ગયો છે. ચૌધરી સમાજ દીકરી પરત આપતો હોય તો રબારી સમાજ કેમ ન આપે. આ માટે 18 માર્ચના રોજ રુની ગામે ચૌધરી સમાજ ભેગો થઈ દીકરીની માંગણી કરશે. ચૌધરી સમાજના આગેવાનો દ્વારા રબારી સમાજનું સન્માન પાછુ આપ્યું છે, તો હવે વારો છે રબારી સમાજનો છે. આમ, આજે રુની ગામે ચૌધરી સમાજના લોકોએ ભેગા થઈ દીકરી પાછી લાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે. 

ચૌધરી પરિવારની દીકરી મુદ્દે ઠાકરશી રબારીએ હાથ અદ્ધર કર્યા 
લોકપ્રિય ગાયિકા કિંજલ રબારીને રબારી સમાજે પરત લાવ્યા બાદ ચૌધરી સમાજની દીકરીને રબારી યુવક ભગાડી ગયો હોવાથી મામલો વધુ વકર્યો છે. હવે આ મામલે પૂર્વ જેલમંત્રી ભેમાભાઈ પટેલના ગામની દીકરીને પરત લાવવા માટે બેઠક કરાશે. 18 તારીખે ઋની ગામમાં ચૌધરી સમાજના આગેવાનો બેઠક કરશે. આ બેઠકમાં રબારી યુવક જે દીકરીને ભગાડી ગયો છે તેને પરત લાવવા માટે ચર્ચા થશે. ચૌધરી પરિવારની દીકરી મુદ્દે ઠાકરશી રબારીએ હાથ અદ્ધર કર્યા છે. તેઓએ સ્પષ્ટ કહી દીધું કે, આ 2 વર્ષ જૂનો કિસ્સો છે, એમા હું કઈ ન કરી શકું. 

તો બીજી તરફ, ઠાકરશીએ ખેડાના કિસ્સામાં મદદની તૈયારી દર્શાવી છે. સાથે જખેડાની પાટીદાર દીકરીના પ્રેમ લગ્ન મામલે પાટીદાર નેતાઓ ગામની મુલાકાત લેશે. 

ચૌધરી સમાજને સમાજની તાસીર બતાવતી શીતલ પટેલ
મહિલા આગેવાન શીતલ પટેલનો ચૌધરી સમાજને આડકતરી ટકોર કરતો વીડિયો વાયરલ થયો છે. વાયરલ વીડિયોમાં શીતલ પટેલે ચૌધરી સમાજના લોકોને યાદ અપાવે સમાજની દીકરી સમાજની તાસીર બતાવી. તેણે કહ્યું કે, આપણા સમાજની દીકરી માટે આપણે બીજા સમાજને હાથ ન જોડવા પડે. ભાભરના રૂની ગામના ચૌધરી પરિવારે દીકરી માટે હાથ જોડી કરી છે, દીકરી પરત લાવવા આજીજી કરી. આપણો ચૌધરી સમાજ હવે સક્ષમ છે. આપણી દીકરી છે તો બીજાને આજીજી કેમ? સમાજની દીકરી લઈ જતા પહેલા બીજા સમાજ સો વખત વિચારવો જોઈએ. આપણી દીકરી લઈ ગયો છે હવે એ હાથ જોડીને પાછા આપી જાય એટલા આપણે સક્ષમ છીએ. 

આ પણ વાંચો : 

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
love marriageપ્રેમલગ્નRabari SamajChaudhary Samajરબારી સમાજચૌધરી સમાજKinjal Rabariકિંજલ રબારી

Trending news