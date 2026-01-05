સુરેન્દ્રનગરના જમીન કૌભાંડમાં આરોપી કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલને બચાવવા પાટીદારો મેદાનમાં!
Surendranagar Land Scam : અમદાવાદના માંડલમાં પાટીદાર સમાજની સભા યોજાઈ. સુરેન્દ્રનગરના પૂર્વ કલેકટર રાજેન્દ્ર પટેલના સમર્થનમાં આવ્યો પાટીદાર સમાજ. પૂર્વ કલેકટર રાજેન્દ્ર પટેલ સાથે અન્યાય થયો હોવાનો દાવો કરાયો. ગુજરાતી અધિકારીઓને ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને નોન ગુજરાતી અધિકારીઓના ભ્રષ્ટાચારનો કરાશે ખુલાસો
Patidar Samaj : સુરેન્દ્રનગરના 1500 કરોડના જમીન કૌભાંડમાં સંકળાયેલા કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલને બચાવવા પાટીદાર સમાજ મેદાને આવ્યો છે. ગુજરાતી અધિકારીઓના પડખે પાટીદાર સમાજ આવ્યો છે. સુરેન્દ્રનગરના કલેકટર રાજેન્દ્ર પટેલે ફસાવવામાં આવતા હોવાના આક્ષેપ સમાજ દ્વારા કરાયો છે. ત્યારે આ અંગે આજે માંડલના એક ગામ ખાતે પાટીદાર સમાજની સભા અને રેલીનું આયોજન કરાયું હતું. જેમાં ભાગેડુ લગ્ન પ્રથાના વિરોધમાં કાયદો બનાવવા સમાજે માંગ કરી હતી. તેમજ નોન ગુજરાતી અધિકારીઓ દ્વારા આચરવામાં આવતા ભ્રષ્ટાચાર અને ગુજરાતી અધિકારીઓને ટાર્ગેટ કરવામાં આવતી બાબતને લઈને વિરોધ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો.
રામપુરા ત્રણ રસ્તા માંડલથી મામલતદાર ઓફિસ માંડલ સુધી રેલીનું આયોજન કરાયું હતું. જેમાં પાટીદાર સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા. નોન ગુજરાતી અધિકારીઓ દ્વારા આચરવામાં આવતા ભ્રષ્ટાચાર સામે પાટીદાર સમાજનો વિરોધ કરાયો હતો. ગુજરાતી અધિકારીઓને ટાર્ગેટ કરવામાં આવતા હોવાના આક્ષેપ કરાયો. તેમજ નોન ગુજરાતી અધિકારીઓ દ્વારા જમીન કૌભાંડ આચરવામાં આવતા હોવાના આક્ષેપ કરાયો. સુરેન્દ્રનગરના કલેકટર રાજેન્દ્ર પટેલ ના કેસ અને ધરપકડમાં કલેકટરને ફસાવવામાં આવતા હોવાના આક્ષેપ મૂકાયો. ‘ભ્રષ્ટ મહેલમાં અને સીધો માણસ જેલમાં’ પાટીદાર સમાજ આ બિલકુલ નહિ ચલાવે. ભ્રષ્ટ લોકો સામે ed કેટલા સમયમાં કામ કરે છે તે જોઈએ તેવી વાત કરવામાં આવી. સસ્પેન્ડેડ કલેક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ માંડલના ગામના વતની છે.
પાટીદાર નેતા ગીતા પટેલે કહ્યું કે, પરસોતમ સોલંકી અને હીરાભાઈ સોલંકી બે ભાઈ છે. પરસોતમ સોલંકી સાથે ઘટના બની અને પરસોતમ સોલંકીએ સરકારને ચેલેન્જ આપી અધિકારીની બદલીની અને પોતે વિસ્તારમાં પહોચ્યાં અને અધિકારીની બદલી થઈ. આપણે આ ઘટના પરથી શીખ લેવી જોઈએ.
તો પાટીદાર નેતા મનોજ પનારાએ કહ્યું કે, આજે દીકરી માટે જ નહીં દીકરા માટે નીકળ્યા છીએ. દીકરો સ્વમાન અને અભિમાન છે જેને બચાવવો પડશે. માત્ર સંસ્થા ખોલવાથી ફરક નહિ મળે સમાજના લોકોનું રક્ષણ કરવું પડશે. મોરબીમાં યુવા સંઘ ચલાવીએ છીએ કે કોઈ દીકરીની છેડતી કરી શકે કે મિલકત પચાવી શકે. માંડલવાસીને તકલીફ હોય તે અમે તમારી સાથે છીએ. ગુજરાતમાં પાટીદાર તમારી સાથે છે. આ ગામમાં લુખ્ખા કે ગુંડા હોય તે નામચીન હોય તો તેવા સામે લડવા તૈયાર છીએ. પાટીદાર સમાજે અનામત અપાવી. ઓનલાઇન ગેમ નાબૂદ કરાવી. ઓનલાઇન ગેમિંગના કારણે બાથરૂમમાં કે સૂતા પછી રમે અને નાણાં ગુમાવે છે. હીરો અને હિરોઇનની એડ કરતા હોય છે. માત્ર વાત નહિ, સરકાર સામે લડીએ છીએ. માંગ્યા વગર મા પણ ન પીરસે તો કામ કરવુ પડશે. આપણી લડાઈ આપના દીકરા અને દીકરી માટે છે.
તો વરુણ પટેલે કહ્યું કે, પાટીદારનો દીકરો સુરેન્દ્રનગર કલેકટર રાજન્દ્ર પટેલ જેની સાથે અન્યાય થયો. દીકરીઓ ભાગી જાય માટે લડત આપીએ છીએ. દીકરી સાથે હવે દીકરાને બચાવવાની મુહિમ શરૂ કરીએ. દૂધના ધોયેલા ગાંધીનગર બેઠા નથી. કપડા હું મામલતદાર કચેરીએ રેલી કાઢીશ, માલતદાર કચેરી પર જઈશું. દીકરીની લડાઈ છે તો પહેલા મહિલા અને બાદમાં પુરુષો હશે. સમાજનો પ્રશ્ન આવે તો કોઈ રાજકીય નહિ પણ સમાજ રીતે આગળ વધીએ.
