પાટીદાર એકતાનો હુંકાર, આનંદીબેન પટેલે કડવા-લેઉવા વચ્ચેના ભેદ ભૂંસી નાખવા કરી અપીલ; જાણો સમાજના અગ્રણીઓએ શું કહ્યું?
Patidar Unity: ગુજરાતમાં રાજકીય રીતે પાટીદાર સમાજને સૌથી પ્રભાવશાળી માનવામાં આવે છે. સંખ્યાબળમાં મજબૂત આ સમાજ સત્તામાં પણ અસરકારક મનાય છે. પરંતુ વર્ષોથી લેઉવા અને કડવા એમ બે ભાગમાં વહેંચાયેલો છે. હવે આ વિભાજનને ખતમ કરવાની અપીલ થઈ છે. અને અપીલ પણ કોઈ સામાન્ય નેતાની નહીં, પરંતુ ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને હાલ ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલે કરી છે. ત્યારે પાટીદાર સમાજે અપીલ પર શું કહ્યું?
- પાટીદાર સમાજને એક થવા આનંદીબેન પટેલે કરી અપીલ
- સિદસર ઉમિયાધામ અને સરદારધામનું આનંદીબેનને સમર્થન
- આનંદીબેન પટેલની એક જ અપીલથી સમાજમાં હલચલ
Trending Photos
Patidar Unity: ગુજરાતમાં પાટીદાર સમાજની વસ્તી અંદાજે સવા કરોડ આસપાસ માનવામાં આવે છે. જેમાં લેઉવા પાટીદાર આશરે 70 લાખ અને કડવા પાટીદાર આશરે 50 લાખ જેટલા ગણાય છે. કડવા પાટીદાર ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા અને સાબરકાંઠા જિલ્લામાં વધુ વસે છે, જ્યારે લેઉવા પાટીદાર ચરોતર અને સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં પ્રબળ છે. બન્ને સમાજોની ધાર્મિક અને સામાજિક સંસ્થાઓ પણ અલગ-અલગ રીતે કાર્યરત છે.
પાટીદાર સમાજને એક થવાની અપીલ કરી
આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે આનંદીબેન પટેલએ મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે પાટીદાર સમાજને એક થવાની અપીલ કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે, કડવા અને લેઉવા વચ્ચેની માનસિકતા બદલવાની જરૂર છે અને જ્ઞાતિના નામે થતા રાજકારણથી ઉપર ઉઠવું જોઈએ.
સુરતના સીટી લાઈટ વિસ્તારમાં આવેલા સાયન્સ સેન્ટર ખાતે ‘ક્રાફ્ટ રૂટ’ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત રહેલા આનંદીબેન પટેલે પાટીદાર સમાજની વર્ષો જૂની કડવા-લેઉવા વચ્ચેની રેખા ભૂંસી નાખવા હાકલ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, જ્ઞાતિના નામે થતા રાજકારણ અને નેતૃત્વના દાવેદારોએ હવે પોતાની માનસિકતા બદલવાની જરૂર છે. લોકોએ જ્ઞાતિના વાડાઓમાંથી બહાર નીકળીને 'ભારતવાસી' અને 'હિન્દુસ્તાની' હોવાનો ગર્વ લેવો જોઈએ.
ઉમિયા ધામના પૂર્વ પ્રમુખ જેરામ પટેલે આપ્યું સમર્થન
આનંદીબેનના નિવેદનને સિદસર ઉમિયા ધામના પૂર્વ પ્રમુખ જેરામ પટેલએ સમર્થન આપ્યું છે. આનંદીબેનના આ નિવેદનને પાટીદાર સંસ્થાઓ અને અગ્રણીઓ દ્વારા વધાવી લેવામાં આવ્યું છે. સીદાસર ઉમિયાધામના પૂર્વ પ્રમુખ જેરામભાઈ વાસજાડિયાએ જણાવ્યું કે, આનંદીબેને સમાજ માટે એક ઉત્તમ દાખલો બેસાડ્યો છે. સમાજને એક કરવાના પ્રયત્નો સતત ચાલતા રહ્યા છે અને આ નિવેદન તે દિશામાં બળ પૂરું પાડશે. બીજી તરફ રાજકોટથી સરદાર ધામના મંત્રી જ્યોતિબેન ટીલવાએ પણ સુર પુરાવતા કહ્યું કે, જો કડવા અને લેઉવા પટેલ એક થશે તો સમાજની રાજકીય તાકાતમાં મોટો વધારો થશે.
આર્થિક અને રાજકીય રીતે પણ સમાજને થશે મોટો ફાયદો
આગામી સમયમાં જ્યારે રાજ્યમાં ચૂંટણીનો માહોલ જામશે, ત્યારે પાટીદાર મતોનું ધ્રુવીકરણ રોકવા માટે આ એકતાનો મંત્ર ઘણો મહત્વનો સાબિત થઈ શકે છે. જ્યોતિબેન ટીલવાના મતે, આ એકતાથી માત્ર સામાજિક જ નહીં પરંતુ આર્થિક અને રાજકીય રીતે પણ સમાજને મોટો ફાયદો થશે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આનંદીબેનની આ અપીલ પાટીદાર સમાજના જ્ઞાતિના સમીકરણોમાં કેવો બદલાવ લાવે છે.
લેઉવા અને કડવા વચ્ચેની રેખા મટશે?
વિશ્વ ઉમિયા ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ આર.પી. પટેલે પણ આનંદીબેનની અપીલને વધાવી છે. પાટીદાર અગ્રણીઓ વરુણ પટેલ, દિનેશ બાંભણિયા, પૂર્વિન પટેલે પણ માન્યું છે કે, સમગ્ર પાટીદાર સમાજ એક મંચ પર આવશે તો સામાજિક અને રાજકીય શક્તિ વધુ મજબૂત બનશે. સવાલ હવે માત્ર સમાજનો નથી. પરંતુ રાજકીય સમીકરણોનો પણ છે. લેઉવા અને કડવા વચ્ચેની રેખા મટશે? કે ફરી એકવાર નેતૃત્વ અને માનસિકતાની લડાઈ આગળ વધશે?
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે