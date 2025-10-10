પાટીદારનું ગજબનું સાહસ! 35 વર્ષ જૂની પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરવા મહેસાણાથી ચાલતા અયોધ્યા ગયા
Gujarat To Ayodhya : વર્ષ 1990 માં રામ મંદિર માટે કરેલી પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ કરવા માટે 73 વર્ષીય પાટીદાર વૃદ્ધ ગુજરાતના મહેસાણાથી અયોધ્યા સુધી પગપાળા ચાલીને પહોંચ્યા
Mehsana News ; વર્ષ 1990 માં કરેલી પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ કરવા માટે ૭૩ વર્ષીય જયંતિલાલ હરજીવનદાસ પટેલ ગુજરાતથી અયોધ્યા સુધી ચાલીને ગયા. તેમણે ભગવાન રામ લલ્લાના દર્શન કર્યા હતા.
ભગવાન રામ પ્રત્યેની તેમની ભક્તિ અને ત્રણ દાયકા કરતાં વધુ સમય પહેલાં કરેલી પ્રતિજ્ઞાથી પ્રેરિત થઈને, ૭૩ વર્ષીય એક વૃદ્ધ વ્યક્તિએ ગુરુવારે ગુજરાતના મહેસાણાથી ઉત્તર પ્રદેશના અયોધ્યા સુધીની ૧,૩૩૮ કિલોમીટરની પગપાળા યાત્રા પૂર્ણ કરી.
શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર મીડિયા સેન્ટર દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે મહેસાણા જિલ્લાના મોદીપુર ગામના રહેવાસી જયંતિલાલ હરજીવનદાસ પટેલ ૧૯૯૦માં ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા લાલકૃષ્ણ અડવાણીની આગેવાની હેઠળ સોમનાથ-અયોધ્યા રથયાત્રા દરમિયાન લીધેલા વ્રતને પૂર્ણ કરવા માટે ૪૦ દિવસની પદયાત્રા પછી અયોધ્યા પહોંચ્યા હતા. પટેલે તેમના ગૃહ રાજ્ય ગુજરાતમાં પણ આ યાત્રામાં ભાગ લીધો હતો. તેમણે ૩૦ ઓગસ્ટના રોજ પોતાની યાત્રા શરૂ કરી હતી.
નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે તેમણે દરરોજ ૩૩ થી ૩૫ કિલોમીટર ચાલીને અને રાત્રે આરામ કરીને, રસ્તામાં મંદિરો, જાહેર ઉદ્યાનો અને ગેસ્ટ હાઉસમાં રોકાઈને આ અંતર કાપ્યું હતું. સંબંધીઓ ઘણીવાર તેમને તેમની યાત્રાનું આયોજન કરવામાં મદદ કરવા માટે મોબાઇલ ફોન દ્વારા આગામી સ્ટોપ વિશે જાણ કરતા હતા.
રામ લલ્લાના અભિષેક અને અયોધ્યા સંકુલમાં રામ મંદિર અને અન્ય આઠ મંદિરોમાં ધ્વજવંદન સમારોહની જાહેરાત સાથે, પટેલે નક્કી કર્યું કે હવે તેમના દાયકાઓ જૂના સંકલ્પને પૂર્ણ કરવાનો સમય આવી ગયો છે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે અયોધ્યા પહોંચ્યા પછી, તેમણે શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્રના મહાસચિવ ચંપત રાયને મળવા કારસેવકપુરમની મુલાકાત પણ લીધી.
