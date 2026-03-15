રબારી સમાજનો દીકરો મારી દીકરી લઈ ગયો, ઠાકરશી મારી દીકરી પરત અપાવો : પાટીદાર મહિલાની કરુણ અરજ

Rabari Samaj Bring Our Daughter Back : બનાસકાંઠાના ચૌધરી સમાજના માતાપિતા બાદ હવે ખેડાની પાટીદાર મહિલાએ રબારી સમાજને પોતાની દીકરી પરત કરવાની માંગ કરી છે. મહિલાએ રબારી સમાજના અગ્રણી ઠાકરશી રબારીને પ્રેમલગ્ન બાદ ગયેલી દીકરીને પરત આપવા કરુણ અરજ કરી

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 15, 2026, 11:25 AM IST

Gujarati Singer Kinjal Rabari Love Marriage Controversy : ગાયિકા કિંજલ રબારીના પ્રકરણ બાદ વધુ એક પ્રેમલગ્નનો વિવાદ સામે આવ્યો છે. ખેડાની માતાએ દીકરીને પરત લાવવા રબારી સમાજ પાસે માંગ કરી છે. કિંજલ રબારીની જેમ પોતાની દીકરી પણ પરત આવે તેવી વિનંતી એક માતાએ રબારી સમાજના આગેવાન ઠાકરશી રબારીને કરી છે. 

કિંજલ રબારીના પ્રકરણ બાદ હવે ગુજરાતના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર રબારી સમાજને સંબોધતો વધુ એક નવો વીડિયો વાયરલ થયો છે. જેમાં એક માતાએ કરુણ વેદના ઠાલવી છે. ખેડા જિલ્લાના કઠલાલ તાલુકાના લસુંદ્રા ગામના રેણુકાબેન અનિલભાઈ પટેલ દ્વારા એક વીડિયો વાયરલ કરવામાં આવ્યો. જેમાં પોતાની દીકરી રબારી સમાજના દીકરા સાથે ભાગી ગઈ હોય સમાજને દીકરી પરત આપવા વિનંતી કરી છે. 
 
આ વીડિયોમાં રેણુકાબેને સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ લગ્ન તેમની મરજી વિરુદ્ધ થયા છે અને તેમને આ સંબંધ સ્વીકાર્ય નથી. એક પાટીદાર મહિલા તરીકે તેમણે રબારી સમાજના આગેવાનોને નમ્ર વિનંતી કરી છે કે તેમની દીકરી તેમને પરત સોંપવામાં આવે. આ સાથે તેઓએ રબારી સમાજના આગેવાન ઠાકરશી ચૌહાણનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. તેમણે અગાઉ થયેલી વાતચીતનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે બંને સમાજ વચ્ચે દીકરીઓ લેવા-દેવાનો કોઈ વ્યવહાર ન હોવો જોઈએ. આ જ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાની દીકરીને પાછી લાવવા માટે અપીલ કરી છે.

આ પણ વાંચો :

મહિલાની દીકરી પરત લાવવા કરુણ વેદના... 
મારી દીકરી કોલેજ જવા નીકળી હતી, પરંતુ એક દિવસ પાછી ન આવી હતી. ફોન સ્વીચ આવતો હતો. અમે શોધખોળ કરી હતી. ન મળતા મેં પોલીસને ફરિયાદ કરી હતી. મને પોલીસ સ્ટેશનમાંથી કહેવાયું કે, તમારી દીકરીએ લગ્ન કરી લીધા છે. મારી દીકરી મારી મરજી વગર જતી રહી હતી. રબારી પિષુયભાઈ દિલીપભાઈ સાથે મારી દીકરીના લગ્ન થઈ ગયા છે તેનું મને જાણવા મળ્યું છે. પરંતુ એ લગ્ન મને સ્વીકાર્ય નથી. રબારી સમાજના અગ્રણી ઠાકરશી બાપાને મારી વિનંતી છે કે, મારી દીકરી મને પાછી અપાવો. તમારા શબ્દો પકડી રાખો. તમે કહ્યું હતું કે કોઈ સમાજની દીકરી લેવી, અને કોઈ સમાજની દીકરી આપવી નહિ. આપણા સમાજની દીકરી આપવી નહિ, અને કોઈના સમાજની દીકરી લેવી નહિ. મારી વિનંતી છે કે, મારી દીકરી પાછી આપો. હું પાટીદારની એક બહેન બોલુ છું. મારી દીકરી પાછી આપો. એ જ મારી વિનંતી છે, તો જ તમે રબારી સમાજના ઠાકરશી ગણાવો. 

આ પણ વાંચો :

 

 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

