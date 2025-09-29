પાટીદાર સમાજની દીકરીનો ચોટલો પકડીને સ્ટેજ પર લાવવાની વાતો કરાય છે! જિગીષા પટેલ ગુસ્સે થયા
Patidar Leader Jigisha Patel Press Conferene : ગોંડલ પાટીદાર આગેવાન અને જિગીષા પટેલને મળી લેખિતમાં ધમકી
Trending Photos
Rajkot News : ગોંડલમાં પાટીદાર આગેવાન અને જિગીષા પટેલને ધમકી આપવાનો મામલો ગરમાયો છે. સમગ્ર મામલે જિગીષા પટેલે રાજકોટમાં પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી. વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે, ગોંડલમાં હજુ પણ ગુંડારાજ છે. જેને નાબૂદ કરવું જોઈએ. થોડા દિવસ અગાઉ પાટીદાર અગ્રણી રાજુ સખિયાને નનામો લેટર મળ્યો હતો.
ગોંડલમાં પાટીદાર દીકરી માટે આવું કહેવાયું
પત્રકાર પરિષદમાં જિગીષા પટેલે કહ્યું કે, રાજકોટ જિલ્લાના ગોંડલ પંથકમાં ગેરકાયદે ધંધાઓ બંધ થાય એ માટે અમે જિલ્લા પોલીસને રજૂઆત કરી છે. જિલ્લા પોલીસે ઘણીખરી બાબતો ધ્યાનમાં લીધી છે. જોકે ગેરકાયદે ડીઝલના ધંધા સહિતના કામો હજુ પણ ચાલુ છે, એ મુદ્દે અમે જિલ્લા પોલીસને તાકીદ કરીએ છીએ. ગોંડલમાં પાટીદાર સમાજની દીકરી (જિગીષા પટેલ) ને ચોટલો પકડીને સ્ટેજ ઉપર લાવવાની વાતો કરવામાં આવી છે. આવી વાતો જે ગુંડાતત્વો કામ કરે છે અને લુખ્ખા તત્વો સામે અમારી લડાઈ ચાલુ જ છે. આવા તત્વો સામે અમારી કાર્યવાહી ચાલુ જ રહેશે.
જિગીશા પટેલે કહ્યું કે, રાજુભાઈ સખીયાના ત્યાં લેખિતમાં ધમકી આવી છે. આ મામલે અમે પોલીસ સુરક્ષા પણ માંગી છે જે જરૂરી હશે એ તમામ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
પાટીદાર મહિલા આગેવાને વધુમાં કહ્યું કે, ફરિયાદ માટે રાજુભાઈ સખીયા અરજી કરશે અથવા તો અમદાવાદથી હું પોતે ફરિયાદ કરૂ.આગામી દિવસોમાં આ બાબતે અમે કાયદાકીય લડાઈ લડવાના છીએ. આ નનામો જે લેટર આવેલ છે તે બાબતે હું લખનારને પણ કહું છું કે જો તમે એવા શૂરવીર હોવ તો કે તમે એક દીકરીનો ચોટલો પકડી બધા સમાજની વચ્ચે સ્ટેજ પર લાવી શકવાની તેવડ હોય તમારામાં તો તમારૂ એમાં નામ, એડ્રેસ, ફોન નંબર એમાં ટાંકવાની પેલી રખાય.
જીગીશા પટેલ અને બન્ની પટેલનો ઓડિયો વાયરલ થયો હતો
થોડા સમય પહેલા જિગીશા પટેલ અને બન્ની પટેલની ઓડિયો ક્લિપ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ. આ કથિત ક્લિપમાં પાટીદાર મહિલા આગેવાન જીગીશા પટેલ યુટ્યુબર બન્ની ગજેરાને નરેશ પટેલને બ્લેકમેલ કરી રૂપિયા પડાવવાની સલાહ આપતા સંભળાય છે. ક્લિપમાં એક સીડીની ચર્ચા પણ થઈ રહી છે, જે નરેશ પટેલને મોકલવાની વાત કરાઈ હતી.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે