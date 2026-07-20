/પાવાગઢ કાયાકલ્પ: 500 વર્ષ પછી ધ્વજારોહણ અને હવે રૂ. 359 કરોડનો મેગા પ્લાન, જુઓ શું બદલાશે!

ગુજરાતનું સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અને યુનેસ્કોની વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટમાં સ્થાન પામેલું ચાંપાનેર-પાવાગઢ હવે વૈશ્વિક સ્તરની સુવિધાઓથી સજ્જ થઈ રહ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ‘વિકાસ ભી, વિરાસત ભી’ના મંત્રને સાકાર કરવા ગુજરાત સરકારે પાવાગઢના સર્વાંગી વિકાસ માટે રૂ. 359 કરોડથી વધુનો મેગા માસ્ટર પ્લાન અમલી બનાવ્યો છે.
ચાર તબક્કાના આ પ્રોજેક્ટમાં પ્રથમ બે તબક્કાની કામગીરી પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે, જ્યારે ત્રીજા અને ચોથા તબક્કાનું કામ પૂરજોશમાં ચાલી રહ્યું છે.
ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ દ્વારા પ્રથમ બે તબક્કામાં શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા માટે વ્યાપક ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે:
મંદિર પરિસરનું વિસ્તૃતીકરણ: અગાઉ માત્ર 545 ચોરસ મીટરનું મંદિર પરિસર હવે ત્રણ લેવલમાં વિસ્તારીને 2,980 ચોરસ મીટર જેટલું વિશાળ કરવામાં આવ્યું છે.
નવા પાથ-વે અને સીડીઓ: માંચી ચોકથી મંદિર સુધીના 3.01 કિલોમીટર પહોળા પાથ-વે સાથે કુલ 2,374 સીડીઓનું નવનીકરણ કરાયું છે.
હાઈટેક સુરક્ષા અને સુવિધા: સમગ્ર પરિસરમાં આધુનિક ઇલેક્ટ્રિફિકેશન, પબ્લિક એડ્રેસ સિસ્ટમ અને સીસીટીવી કેમેરાનું નેટવર્ક ગોઠવવામાં આવ્યું છે.
આગામી તબક્કાઓ અંતર્ગત પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણના નવા કેન્દ્રો અને માળખાકીય સુવિધાઓ ઊભી કરાશે:
મલ્ટી-લેવલ પાર્કિંગ: 'ફેઝ-3એ' હેઠળ માંચી ચોક ખાતે મલ્ટી-લેવલ પાર્કિંગનું કામ સંપન્ન.
ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ: 'ફેઝ-3બી' (રૂ. 135.19 કરોડ) અંતર્ગત ચાંપાનેરમાં આંતરિક-બાહ્ય રસ્તા, પ્લાન્ટેશન અને 600થી વધુ વાહનો માટે વિશાળ પાર્કિંગ.
વડા તળાવ પરિક્ષેત્રનો વિકાસ: પ્રકૃતિ પ્રેમીઓ માટે ઉદ્યાન, ઘાટ, વોટર જેટી, ફૂટઓવર બ્રિજ, થીમ પાર્ક, ચિલ્ડ્રન પ્લે એરિયા, બર્ડ વોચ ટાવર અને ક્રાફ્ટ સ્ટોલ સાથે 500 કારની ક્ષમતાવાળું પાર્કિંગ બનાવાશે.
ગત 18 જૂન, 2022ના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પાવાગઢના નવનિર્મિત શિખર પર 500 વર્ષ બાદ ઐતિહાસિક ધ્વજારોહણ કર્યું હતું. આ પુનરુદ્ધારના 4 વર્ષ પૂર્ણ થતાં જ અહીં આવતા શ્રદ્ધાળુઓની સંખ્યામાં અભૂતપૂર્વ ઉછાળો આવ્યો છે.
|સમયગાળો
|શ્રદ્ધાળુઓની સંખ્યા
|વર્ષ 2016-17 થી 2021-22 (5 વર્ષ)
|2.32 કરોડ
|વર્ષ 2022-23 થી 2025-26 (પુનરુદ્ધાર પછીના 4 વર્ષ)
|3.84 કરોડથી વધુ
|કુલ યાત્રીઓ (2016 થી 2026)
|6.17 કરોડથી વધુ
વર્ષ 2016-17માં જ્યાં વાર્ષિક માત્ર 38.67 લાખ શ્રદ્ધાળુઓ આવતા હતા, તેની સરખામણીએ વર્ષ 2025-26 સુધીમાં આ આંકડો છ ગણો વધી ગયો છે. આગામી સમયમાં માસ્ટર પ્લાનની કામગીરી પૂર્ણ થતાં જ પાવાગઢ ગ્લોબલ ટુરિઝમ મેપ પર એક અગ્રણી હેરિટેજ અને રિલિજિયસ ડેસ્ટિનેશન તરીકે ઉભરી આવશે.
દરમિયાન ગત 18 જૂન, 2026ના રોજ ‘પાવાગઢ પુનરુદ્ધાર’ના ચાર વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ 18 જૂન, 2022ના રોજ પાવાગઢના નવ નિર્મિત શિખર પર 500 વર્ષ બાદ કલશ તથા ધ્વજારોહણ કર્યું હતું. પાવાગઢ પુનરુત્થાન બાદ અહીં આવનારા માઈભક્તો, શ્રદ્ધાળુઓ અને ધાર્મિક પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં ભારે વધારો થયો છે. પાવાગઢ પુનરુત્થાન બાદ એટલે કે વર્ષ 2022-23થી 2025-26 (18 જૂન, 2026 સુધી) એટલે કે ચાર વર્ષમાં 3 કરોડ 84 લાખથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ પાવાગઢની યાત્રાએ પહોંચ્યા. આ પહેલાં 2016-17થી 2021-22 સુધીના પાંચ વર્ષમાં 2.32 કરોડ શ્રદ્ધાળુઓએ પાવાગઢની યાત્રા કરી હતી.
કુલ મળીને 2016-17થી 2025-26 સુધી 6.17 કરોડથી વધુ શ્રદ્ધાળુઓ મહાકાળી માતાના મંદિરે દર્શન કરવા પહોંચ્યા. 2016-17માં જ્યાં માત્ર 38.67 લાખ શ્રદ્ધાળુઓ પહોંચ્યા હતા, ત્યાં 2025-26માં આ આંકડો છ ગણો વધીને 6.17 કરોડથી વધુ પર પહોંચી ગયો. એવામાં પાવાગઢ ખાતે સરકાર દ્વારા મેગા માસ્ટર પ્લાન હેઠળ કરાઈ રહેલા વિકાસ-સુવિધા કામોના પગલે શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા તેમજ સંખ્યામાં વધુ વધારો થશે.