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પાવાગઢ કાયાકલ્પ: 500 વર્ષ પછી ધ્વજારોહણ અને હવે રૂ. 359 કરોડનો મેગા પ્લાન, જુઓ શું બદલાશે!

યુનેસ્કોની વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ અને કરોડો માઇભક્તોની આસ્થાનું કેન્દ્ર એવું પાવાગઢ-મહાકાળી ધામ હવે રૂ. 359 કરોડના મેગા માસ્ટર પ્લાન સાથે ગ્લોબલ ટુરિઝમ મેપ પર ચમકવા માટે તૈયાર છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ઐતિહાસિક ધ્વજારોહણ બાદ માત્ર 4 જ વર્ષમાં અહીં શ્રદ્ધાળુઓનો પ્રવાહ રેકોર્ડબ્રેક 3.84 કરોડને પાર પહોંચી ગયો છે. રાજ્ય સરકારના સુવિધાઓના આ હાઈટેક વિસ્તરણ અને વડા તળાવ પરિક્ષેત્રના ગ્રીન ડેવલપમેન્ટથી પાવાગઢનો કાયાકલ્પ ધાર્મિક પ્રવાસનને નવી ઊંચાઈ આપશે.

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 20, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:14 PM IST
પાવાગઢ કાયાકલ્પ: 500 વર્ષ પછી ધ્વજારોહણ અને હવે રૂ. 359 કરોડનો મેગા પ્લાન, જુઓ શું બદલાશે!

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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