વાંચી લેજો! ગુજરાતના આ રૂટ પર સૌથી વધુ ભીડ! વતન જવામાં લોકોને કરવો પડી રહ્યો છે ભારે સંઘર્ષ
Ahmdabad News: તહેવારને લઈને લોકો વતન જતા ગીતામંદિર એસટી ડેપો ખાતે મુસાફરોની ભીડ વચ્ચે અવ્યવસ્થા. તહેવાર પર વતન જવા લોકોની દોટ. વતન જવાને લઈને ગીતા મંદિર એસ ટી સ્ટેન્ડ પર મુસાફરો ઉમટયા. મુસાફરો ઊમટતા બસ સ્ટેન્ડ પર સર્જાઈ ભીડ. સૌથી વધુ ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાત રૂટ પર ભીડ. ભીડ વચ્ચે બસ નહિ મળતા હોવાના લોકોના આક્ષેપ
Ahmdabad News: દિવાળીમાં લાખો લોકો પોતાના પરિવાર સાથે તહેવારો મનાવવા માટે વતન તરફ દોટ મૂકે છે, ત્યારે અમદાવાદનું ગીતામંદિર એસટી ડેપો મુસાફરોની ભીડથી ઊભરાઈ ગયું છે. વતન જવા માટે લોકોનો ધસારો એટલો છે કે સમગ્ર બસ સ્ટેન્ડ પર અવ્યવસ્થા સર્જાઈ છે.
વતન જવા લોકોની દોટ, ડેપો પર ભીડનું સામ્રાજ્ય
તહેવાર પર પોતાના મૂળ વતન જવા માટે મુસાફરોની મોટી સંખ્યા ગીતામંદિર એસટી સ્ટેન્ડ પર ઉમટી પડી છે. સૌથી વધુ મુસાફરો ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના રૂટ પર જોવા મળી રહ્યા છે. દરેક પ્લેટફોર્મ પર બસની રાહ જોતા મુસાફરોની લાંબી કતારો લાગી છે. આ ભીડને કારણે ડેપો પર ભારે અફરાતફરીનો માહોલ છે. ભીડ વચ્ચે લોકોને સમયસર બસ ન મળવાના ગંભીર આક્ષેપો થઈ રહ્યા છે.
બસ ન મળવાના આક્ષેપો અને મુસાફરોની વ્યથા
મુસાફરોનું કહેવું છે કે, અમે બે કલાકથી વધુ સમય સુધી ઊભા રહ્યા હોવા છતાં બસ મળતી નથી. જે બસ મળે છે તેમાં પણ મુસાફરોને શરૂઆતના અને છેલ્લા સ્ટોપ પર ઊભા રહેવા માટે કહેવામાં આવે છે. વચમાં આવતા રૂટ પરના મુસાફરોને બસ ઊભી રાખવાની મનાઈ ફરમાવતા આવા મુસાફરોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. આ પરિસ્થિતિમાં વચલા રૂટના મુસાફરો "જાય તો જાય ક્યાં" તેવી સ્થિતિમાં મૂકાયા છે.
એસટી નિગમની એક્સ્ટ્રા બસો છતાં અવ્યવસ્થા, મુસાફરોની માંગ
ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહનવ્યવહાર નિગમ (GSRTC) દ્વારા તહેવાર સમય દરમિયાન મુસાફરોની સુવિધા માટે 'એક્સ્ટ્રા બસ'નું સંચાલન કરવામાં આવ્યું હોવા છતાં, ગીતામંદિર ડેપો પર સર્જાયેલી આ ભીષણ અવ્યવસ્થા તંત્રના આયોજન પર સવાલો ઊભા કરે છે. મુસાફરોએ વહીવટી તંત્રને તાત્કાલિક ધોરણે વ્યવસ્થામાં સુધારો કરવા અને બસની સંખ્યા વધારવા માટે આગ્રહભરી માંગણી કરી છે, જેથી તેઓ સુરક્ષિત રીતે પોતાના વતન પહોંચી શકે..
ખાનગી બસોમાં જીવ જોખમી મુસાફરીના વાયરલ વિડીયો
એસટી ડેપો પરની અવ્યવસ્થા અને બસની અછતને કારણે ઘણા લોકો ખાનગી બસો તરફ વળ્યા છે. જોકે, ખાનગી બસોમાં વધુ પૈસા ચૂકવવા છતાં બસની છત પર બેસીને કે ગીચોગીચ ભીડમાં જીવ જોખમે મુસાફરી કરી રહેલા લોકોના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા છે, જે તહેવાર ટાણેની મુસાફરીની ભયજનક સ્થિતિ દર્શાવે છે.
