ગુજરાતી ન્યૂઝGujaratગુજરાતના લોકો અભણ, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ ખડગેનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન, CM પટેલે આપ્યો વળતો જવાબ, જાણો

'ગુજરાતના લોકો અભણ', કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ ખડગેનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન, CM પટેલે આપ્યો વળતો જવાબ, જાણો

Congress President Controversial Statement: કેરળમાં મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નિવેદન, જેમાં તેમણે ગુજરાતના લોકોને "અભણ" કહ્યા હતા, તેનાથી રાજકીય વિવાદ ઉભો થયો છે. તેમણે નરેન્દ્ર મોદી અને પિનરાઈ વિજયન પર પણ નિશાન સાધ્યું હતું. સુધાંશુ ત્રિવેદીએ કોંગ્રેસ પર વિભાજનકારી રાજકારણનો આરોપ લગાવતા પલટવાર કર્યો. તેમણે કહ્યું કે આવા નિવેદનો પાર્ટીની ઇરાદાપૂર્વકની રણનીતિનો ભાગ છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 05, 2026, 10:12 PM IST
Congress President Controversial Statement: કેરળમાં એક ચૂંટણી રેલી દરમિયાન મલ્લિકાર્જુન ખડગેએ રાજકીય વિવાદ ઉભો કર્યો. તેમણે ગુજરાતના લોકોને "અભણ" ગણાવ્યા, અને કહ્યું કે નરેન્દ્ર મોદી તેમને સરળતાથી ગેરમાર્ગે દોરી શકે છે, પરંતુ કેરળના લોકો "વધુ બુદ્ધિશાળી અને શિક્ષિત" છે, તેથી, કોઈ તેમને ગેરમાર્ગે દોરી શકે નહીં.

ઇડુક્કીમાં એક ચૂંટણી રેલીને સંબોધતા, ખડગેએ કહ્યું કે વડા પ્રધાન મોદી અને પિનરાઈ વિજયન એક જ માર્ગે ચાલી રહ્યા હતા, અને તેમની વચ્ચે એકમાત્ર તફાવત તેમની પાર્ટી જોડાણનો હતો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે વિજયન પરોક્ષ રીતે મોદીના નિયંત્રણ હેઠળ કામ કરી રહ્યા હતા.

ખડગેના નિવેદનથી રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા શરૂ થઈ છે. વિરોધી પક્ષોએ તેને અપમાનજનક ગણાવીને પ્રતિક્રિયા આપી છે. કેરળની 140 વિધાનસભા બેઠકો માટે મતદાન 9 એપ્રિલે થવાનું છે, જેના કારણે તમામ પક્ષો તેમના પ્રચારને વધુ તીવ્ર બનાવવા માટે પ્રેરિત થયા છે.

ભાજપનો વળતો પ્રહાર

ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ ખડગે પર પ્રહાર કર્યા હતા અને કહ્યું કે કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે દ્વારા ગુજરાતના લોકો અંગે આપવામાં આવેલા નિવેદનો અત્યંત વાંધાજનક અને દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. આવી ટિપ્પણીઓ માત્ર 6 કરોડ ગુજરાતીઓનું અપમાન જ નથી કરતી પણ મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની પવિત્ર ભૂમિની ગરિમાને પણ ઠેસ પહોંચાડે છે.

 

इस प्रकार की टिप्पणी न केवल 6 करोड़ गुजरातवासियों का अपमान है, बल्कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल की पावन धरती की गरिमा को भी ठेस…

— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) April 5, 2026

વધુમાં ઉમેર્યું કે, ગુજરાતે હંમેશા રાષ્ટ્રનિર્માણ, વિકાસ અને એકતામાં અગ્રણી ભૂમિકા ભજવી છે અને આગળ પણ ભજવશે. આવા નિવેદનો કોંગ્રેસ પક્ષની સંકુચિત માનસિકતા દર્શાવે છે. આ ટિપ્પણી સ્પષ્ટપણે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ભાજપની વિકાસની રાજનીતિ અને તેને મળી રહેલા વ્યાપક જનસમર્થન પ્રત્યે કોંગ્રેસ પક્ષની અસ્વસ્થતા અને અસુરક્ષા દર્શાવે છે. ગુજરાતના જાગૃત લોકો આવા નિવેદનોનો જવાબ કેવી રીતે આપવો તે જાણે છે, અને ભવિષ્યમાં, કેરળના લોકો પણ કોંગ્રેસ પક્ષને નકારી કાઢશે અને ભાજપની વિકાસની રાજનીતિને ટેકો આપશે, જે ચોક્કસ છે. 

મલ્લિકાર્જુન ખડગેના નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા આપતા, સુધાંશુ ત્રિવેદીએ આકરા પ્રહારો કર્યા. તેમણે કહ્યું કે, જો તમને લાગે છે કે ગુજરાત અને અન્ય પ્રદેશોના લોકો ઓછા બુદ્ધિશાળી છે, તો મહાત્મા ગાંધી, સરદાર પટેલ, જવાહરલાલ નેહરુ, ઇન્દિરા ગાંધી અને ઉત્તર ભારતના તમામ અગ્રણી નેતાઓ અંગે તમારા ઇરાદા સ્પષ્ટ કરો.

ત્રિવેદીએ વધુમાં કહ્યું કે, કોંગ્રેસના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષનું આ નિવેદન 'ભારત ટુકડાઓમાં વિભાજીત થઈ જશે' ના વિચારને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પાર્ટી દ્વારા ઇરાદાપૂર્વકની રણનીતિનો એક ભાગ છે. આ પહેલી વાર નથી જ્યારે આવું નિવેદન આપવામાં આવ્યું હોય. અગાઉ, પી. ચિદમ્બરમે કહ્યું હતું કે જો ઉત્તર ભારત અસ્તિત્વમાં ન હોત, તો દક્ષિણ ભારત ઘણું આગળ હોત.

રાજ્યને અલગ કરવાના આરોપો

તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે કોંગ્રેસના નેતાઓ સતત ઉત્તર અને દક્ષિણ ભારત વચ્ચે વિભાજનની રાજનીતિ રમી રહ્યા છે. ત્રિવેદીએ કહ્યું કે ખડગેના રાજ્યના એક નાણામંત્રીએ પણ કહ્યું હતું કે દક્ષિણને અલગ થવું જોઈએ કારણ કે તે વધુ ટેક્સ ચૂકવે છે. તેમણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રીએ બિહારના લોકોના ડીએનએ વિશે ટિપ્પણી કરી હતી.

કેરળનો ઉલ્લેખ કરતા, ભાજપના સાંસદે કહ્યું કે ત્યાંના લોકો ખૂબ જ જાગૃત અને શિક્ષિત છે અને હવે તેઓ પોતાની શાણપણ બતાવી રહ્યા છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે 45 વર્ષના ડાબેરી શાસન પછી, ભાજપે તિરુવનંતપુરમમાં મ્યુનિસિપલ ચૂંટણી જીતી હતી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે 'લવ જેહાદ'નો મુદ્દો સૌપ્રથમ કેરળમાં ઉભરી આવ્યો હતો. અંતે, ત્રિવેદીએ આરોપ લગાવ્યો કે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ક્યારેય કેરળના જાગૃત લોકો સાથે ન્યાય કર્યો નથી.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

