/પેટ્રોલ-ડીઝલનું Panic Buying શું છે, જેને કારણે ગુજરાતના પુરવઠા વિભાગને આપવો પડ્યો આદેશ

Fuel Panic Buying Gujarat : ગુજરાતના પુરવઠા વિભાગ દ્વારા પેટ્રોલ-ડીઝલની સંગ્રહખોરી અટકાવવા માટે તમામ કલેક્ટરને પત્ર લખાયો છે. જેમાં વિવિધ પ્રકારની સૂચનાઓ આપવામાં આવી, જેથી લોકો પેટ્રોલ-ડીઝલની અછતથી બચી શકે છે
Gujarat Supply Department Circular : પેટ્રોલ ડીઝલ જથ્થાની અછતને લઈને હાલ સ્થિતિ ડામાડોળ થઈ રહી છે. ત્યારે પુરવઠા વિભાગે ગુજરાતના તમામ કલેક્ટર, પુરવઠા અધિકારીને પત્ર લખીને પેટ્રોલ-ડીઝલની સંગ્રહખોરી અટકાવવા જણાવ્યું છે. ડીઝલ માત્ર વાહનની ટાંકીમાં જ ભરવા સૂચના અપાઈ. કોઈ પણ બેરલ કે અન્ય પાત્રમાં પેટ્રોલ ડીઝલ ન આપવા સૂચના અપાઈ. જો કોઈ વિક્રેતા સંગ્રહખોરી કરશે તો કાર્યવાહી કરશે. કુત્રિમ અછત ઉભી કરશે તો પણ કાર્યવાહી કરાશે અને આવશ્યક ચીજ વસ્તુ ધારા હેઠળ કાર્યવાહી થશે તેવી સૂચના અપાઈ છે.
પેટ્રોલ 87 પૈસા મોંઘુ થઈને પ્રતિ લિટર 99.51 સુધી પહોંચી ગયુ છે. તો ડીઝલમાં 91 પૈસાનો વધારો
દેશના સામાન્ય માણસની ખિસ્સા પર ફરી એકવાર મોંઘવારીનો ડબલ હુમલો થયો છે. પેટ્રોલ-ડીઝલના વધતા ભાવોએ હવે દરેક ઘરના બજેટને હચમચાવી દીધું છે. રાજધાની દિલ્હીમાં પેટ્રોલ 87 પૈસા મોંઘુ થઈને પ્રતિ લિટર 99.51 સુધી પહોંચી ગયુ છે. તો ડીઝલમાં 91 પૈસાનો વધારો થયો છે. છેલ્લા નવ દિવસમાં ત્રીજી વખત તેલના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. 19 મેના રોજ પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં સરેરાશ 90 પૈસા પ્રતિ લિટિરનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે 15 મેના રોજ પણ પ્રતિલિટર ત્રણ રૂપિયાનો વધારો થયો હતો. માત્ર 9 દિવસમાં ત્રીજી વખત થયેલા ભાવવધારાએ લોકોની ચિંતામાં વધુ આગ ભભૂકી છે.
રાજયમાં કોઈ કોઈ સ્થળોએ પેટ્રોલ અને ડીઝલનું Panic Buying શરૂ થયું
પુરવઠા વિભાગે રજૂ કરાયેલા પરિપત્રમાં જણાવ્યું કે, હાલમાં સોશિયલ મીડિયા અથવા અન્ય માધ્યમો દ્વારા ફેલાતી અફવાઓથી રાજયમાં કોઈ કોઈ સ્થળોએ પેટ્રોલ અને ડીઝલનું Panic Buying શરૂ થયેલ છે. ગુજરાત રાજ્યમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પૂરતો સ્ટોક ઉપલબ્ધ છે. રાજ્યના તમામ મુખ્ય ડેપો અને રિફાઈનરીઓ દ્વારા પેટ્રોલ પંપો પર નિયમિત રીતે ઈંધણ પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે. પરંતુ સાંપ્રત પરિસ્થિતિમાં પેટ્રોલ પંપ પરથી વેંચાણ કરવામાં આવતાં પેટ્રોલ તથા ડીઝલનો જથ્થો ખોટી રીતે સંગ્રહ ના થાય તે માટે આથી નીચે મુજબની સૂચનાઓ પરિપત્રીત કરવામાં આવે છે.
કામ વગર વાહન બહાર ન કાઢવું
રાજકોટના લોકોએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું કે રોજબરોજ પેટ્રોલના વધતા ભાવના કારણે ઘરખર્ચ ઉપર સીધી અસર પડી રહી છે. સામાન્ય માણસ માટે વાહન ચલાવવું પણ હવે મોંઘું બની રહ્યું છે. કેટલાક લોકોએ જણાવ્યું કે પહેલા જ્યાં બિનજરૂરી ફરવા માટે વાહનોનો ઉપયોગ થતો હતો, ત્યાં હવે માત્ર જરૂરી કામ માટે જ વાહન બહાર કાઢવું પડી રહ્યું છે. લોકોનું કહેવું છે કે જો આવું જ ચાલુ રહેશે તો આગામી સમયમાં પરિવહન ખર્ચ વધતા મોંઘવારીમાં પણ વધારો થઈ શકે છે. સામાન્ય નાગરિકોએ સરકારને અપીલ કરી છે કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના વધતા ભાવ ઉપર નિયંત્રણ લાવવા તાત્કાલિક અને અસરકારક પગલાં લેવામાં આવે જેથી સામાન્ય જનતાને રાહત મળી શકે છે.
1000 લીટર ડીઝલ સાથે એક શખ્સ ઝડપાયો...
દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કાળાબજારી સામે પોલીસની મોટી કાર્યવાહી કરી છે. અફવાઓનો લાભ લઈ ગેરકાયદેસર રીતે ઇંધણનો જથ્થો સંગ્રહ કરી વેચાણ કરતા તત્વો સામે SOG ટીમ એક્શનમાં આવી છે. આ વિશે એસઓજી પીઆઈ વી.એ.રાણાએ જણાવ્યું કે, સલાયા-ખંભાળિયા રોડ પરથી 1000 લીટર ડીઝલ સાથે એક શખ્સ ઝડપાયો છે. લાલુકા ગામના ભીખાભાઈ પિંડારિયાના કબજામાંથી ડીઝલ ભરેલ પીકઅપ ગાડી સહિત ₹2.43 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરાયો. ભાણવડ પોસ્ટ વિસ્તારમાંથી 900 લીટર શંકાસ્પદ ઇંધણ સાથે છકડો રિક્ષા ઝડપી પાડવામાં આવ્યો. જેમાં ઢેબર ગામના આદમભાઈ હિંગોરાના કબજામાંથી ₹1.34 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો છે. પેટ્રોલ-ડીઝલની સંગ્રહખોરી અને કાળાબજારી કરનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહીનો પોલીસનો સંદેશ છે. રાજકોટ રેન્જ DIG અને જિલ્લા પોલીસ વડા જયરાજસિંહ વાળાની સૂચનાથી કાર્યવાહી કરી છે. દેવભૂમિ દ્વારકા SOG ટીમ દ્વારા બંને મામલામાં કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ.