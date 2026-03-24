ગુજરાત સરકારના ખુલાસા બાદ પણ અમદાવાદમાં સવારથી જ પેટ્રોલ પંપો પર મસમોટી લાઇનો, જાણો શું છે અસલી હકીકત?
Petrol Diesel Shortage in Gujarat: અમદાવાદ, ગાંધીનગર સહિત ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં સોમવારે બપોર પછી અચાનક તમામ પેટ્રોલ પંપો પર પેટ્રોલ ભરાવવા માટે કિલોમીટરો સુધીની લાઇનો લાગી હતી. તો બીજી બાજુ આજે મંગળવારે સવારે પાંચ વાગ્યાથી લોકો પેટ્રોલ પંપોની બહાર મસમોટી કતારો લગાવીને બેઠા છે. લોકો અફવાઓથી ડરીને કલાકો લાઇનમાં ઊભા રહીને પોતાના વાહનોની ટાંકી ફૂલ કરાવી રહ્યા છે ત્યારે સરકારના ખુલાસા બાદ પણ પેટ્રોલ પંપો પર મોટી લાઈનો લગાવીને બેઠા છે આના પાછળ શું છે અસલી હકીકત? તે જાણીએ...
Petrol Diesel in Gujarat: અમદાવાદ સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકથી પેટ્રોલ-ડીઝલની અછત હોવાની અફવાઓએ જોર પકડ્યું છે. સોમવાર બપોરથી શરૂ થયેલી આ દોડધામ મંગળવારે વહેસી સવારે પણ યથાવત જોવા મળી રહી છે. અફવાઓને કારણે લોકોમાં ફેલાયેલા ડરને પગલે મોટાભાગના શહેરોમાં પેટ્રોલ પંપ પર વાહનોની લાંબી કતારો લાગી છે.
ગુજરાતભરમાં અફરાતફરીનો માહોલ
ગાંધીનગર, અમદાવાદ, વડોદરા અને રાજકોટ જેવા મુખ્ય શહેરોમાં સ્થિતિ વધુ ગંભીર જોવા મળી હતી. સોમવારે મોડી રાત સુધી લોકો પેટ્રોલ ભરાવવા માટે કલાકો સુધી લાઈનમાં ઊભા રહ્યા હતા. મંગળવારે વહેલી સવારના 5 વાગ્યાથી જ અનેક પેટ્રોલ પંપોની બહાર વાહનચાલકોનો ધસારો જોવા મળ્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા મેસેજને કારણે ટુ-વ્હીલર અને ફોર-વ્હીલર ધારકોમાં ભારે ચિંતા પ્રસરી ગઈ હતી.
સરકાર અને એસોસિયેશનની મહત્વનો ખુલાસો
લોકોની ચિંતા દૂર કરવા માટે રાજ્ય સરકાર અને પેટ્રોલિયમ ડીલર્સ એસોસિયેશને તાત્કાલિક મેદાને આવીને સ્પષ્ટતા કરી છે. હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં ઇંધણની કોઈ અછત નથી. સોશિયલ મીડિયા કે વોટ્સએપ પર આવતી અફવાઓથી દોરવાવું નહીં. રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર સપ્લાયનું સતત નિરીક્ષણ કરી રહી છે. પૂરતો સ્ટોક ઉપલબ્ધ છે, તેથી ગભરાવાની જરૂર નથી."
ગુજરાત પેટ્રોલિયમ ડીલર્સ એસોસિયેશનના જણાવ્યા અનુસાર, સપ્લાય ચેઇનમાં જે વિક્ષેપ હતો તે માત્ર કામચલાઉ છે. ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન (IOC) દ્વારા વિતરણ વ્યવસ્થાને સામાન્ય બનાવવા માટે વધારાના પગલાં લેવામાં આવ્યા છે. અન્ન અને પુરવઠા વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવ મોના ખંધારે ખાતરી આપી છે કે રાજ્યમાં પેટ્રોલ-ડીઝલનો પૂરતો સ્ટોક અને જરૂરિયાત મુજબનો 'બફર સ્ટોક' પણ ઉપલબ્ધ છે.
નાગરિકોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે પૂરતી માહિતી વગર સોશિયલ મીડિયા પર કોઈ પણ મેસેજ ફોરવર્ડ ન કરે, જેનાથી બિનજરૂરી ગભરાટ ફેલાય.
