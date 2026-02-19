Prev
એક તરફ ગરીબોને મકાનના ફાંફા, અને બીજી બાજું અમદાવાદના સરકારી આવાસ ભાડે આપી PG ચલાવાતું!

PG In Sarkari Awas : અત્યાર સુધી સરકારી મકાન લાભાર્થી ભાડે આપી ખોટો લાભ લેતા હોવાની ફરિયાદ અને રજુઆત મળતી હતી. પણ પહેલીવાર સરકારી મકાનમાં pg ઝડપાઈ હોવાની ઘટના સામે આવી છે. થલતેજ વિસ્તારમાં આવેલ સરકારી મકાનમાં આ કાર્યવાહી થઈ છે 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 19, 2026, 12:31 PM IST

Ahmedabad News દર્શલ રાવલ/અમદાવાદ : સરકાર આર્થિક રીતે પછાત ગરીબ લોકોને 'પોતાના ઘરનું સપનું પૂરું કરવા માટે' નજીવા રૂપિયામાં સરકારી આવાસ યોજનામાં મકાન ફાળવે છે. પરંતુ આ સરકારી આવાસનો દુરુપયોગ થતો હોવાનો કિસ્સો હાલ ગુજરાતમાંથી સામે આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે. અમદાવાદ શહેરમાં સરકારી આવાસમાં PG ચાલતું હોવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. 

શહેરના પશ્ચિમમાં આવેલ સાયન્સ સિટી વિસ્તારમાં સ્થિત LIG 19 નામની સ્કીમમાં બનેલા આવાસ યોજનામાં આ પીજી ચલાવાઈ રહ્યું હતું. જે અંગેની માહિતી મળતા જ કોર્પોરેશનની ટીમ દ્વારા રેડની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી અને સરકારી આવાસમાં ચાલતા PGને પકડી પાડવામાં આવ્યું છે અને સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરાઈ છે.
 
પીજી તરીકે વેબસાઈટ પર રજિસ્ટર પણ કરાવ્યું 
Amc ને ફરિયાદ મળી હતી કે, ઉત્તર પશ્ચિમ ઝોનમાં આવેલ સાયન્સ સીટી વિસ્તારમાં amcની પ્રધાન મંત્રી આવાસ યોજના lig. ૧૯, એવરેસ્ટ એન્કલેવ કે જ્યાં કુલ 6 બ્લોકમાં 336 મકાન આવેલા છે. જયા બ્લોક નંબર ૨ના મકાન નંબર 305 તથા બ્લોક નંબર 5ના મકાન નંબર 105 માં પી.જી. તરીકે ભાડે આપવાવામાં આવ્યા છે. જે ફરિયાદ મળતા વિજિલન્સ (એસ્ટેટ/ ટીડીઓ) દ્વારા સરપ્રાઈઝ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું. જે ચેકીંગ દરમિયાન બ્લોક નંબર 5ના મકાન નંબર 105 માં પી.જી તરીકે વપરાશ થતો હોવાનું સામે આવ્યું. તેમજ બ્લોક નંબર ૨ના મકાન નંબર 305 AIRBNB નામક વેબસાઇટ પર પી.જી. તરીકે રજિસ્ટર થયેલ હોવાનું જણાઈ આવ્યું. જ્યાં amc ની ટીમે મકાન સીલ કરી કાર્યવાહી કરી હતી. 

મકાનોનું ચેકિંગ હાથ ધરાયું 
આ સિવાય આવાસ યોજનામાં આવેલ કુલ 336 મકાનો પૈકીના કુલ 43 મકાનોનું ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યુ. જેમાં મકાન ભાડે આપેલ છે કે પોતે વપરાશ કરે છે તે ધ્યાનમાં લેવામાં આવેલ જે દરમિયાન કુલ 35 મકાન બંધ હાલતમાં, 7 મકાન નો વપરાશ પોતે અથવા સગા સંબંધી કરતા હોવાનું અને 1 મકાન ભાડે આપેલ હોવાનું amc ને જણાઈ આવ્યું. જે 35 મકાનો બંધ હાલતમાં જણાઇ આવ્યા તે શંકાસ્પદ જણાતા આજુબાજુના મકાનના રહેવાસીઓને પૂછપરછ પણ amc એ કરી. 

જ્યાં મકાન પ્રાથમિક ધોરણે ભાડે આપેલા હોય એવું જણાઈ આવે છે. જે બાબતે આગળની વધુ કાર્યવાહી કરવા સંલગ્ન ઝોનને તાકીદ કરતી સૂચના પણ આપવામાં આવી છે. એટલું જ નહીં પણ બને મકાનમાં દરેક રૂમમાં ac તેમજ દરવાજા પર સિરીઝ લાઇટની પણ પેટર્ન જોવા મળી.

AhmedabadSarkari Awasઅમદવાદસરકારી આવાસ

