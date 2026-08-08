/પોરબંદરમાં ગાંધી સ્મૃતિ ભવનની દુર્દશા, કરોડોના ખર્ચે બનેલી ધરોહર બની અસામાજિક તત્વોનો અડ્ડો

Gandhi Smriti Bhavan: રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીની જન્મભૂમિ પોરબંદરમાં વિશ્વભરમાંથી લોકો જ્યાં બાપુના જન્મસ્થળે નતમસ્તક થવા આવે છે, એ જ પોરબંદરમાં ગાંધીજીની સ્મૃતિને જીવંત રાખવા બનાવવામાં આવેલું ગાંધી સ્મૃતિ ભવન આજે પોતે જ મદદની રાહ જોઈ રહ્યું છે. વિલા સર્કિટ હાઉસ નજીક કરોડોના ખર્ચે તૈયાર કરાયેલા આ સ્મૃતિ ભવનનું ઉદ્ઘાટન તત્કાલિન મુખ્યમંત્રી અને હાલના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું.
જાળવણીના અભાવે સ્મૃતિ ભવન હવે બન્યું દુર્દશાનું પ્રતીક
વર્ષ 2011માં પ્રવાસન વિભાગ અને માર્ગ-મકાન વિભાગ દ્વારા તૈયાર કરાયેલા આ ભવનમાં ગાંધીજીના જીવન પર આધારિત લેઝર શો, ગ્રંથાલય, સંગ્રહાલય અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો માટે એમ્ફી થિયેટર જેવી સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવી હતી. પરંતુ સમય જતાં યોગ્ય જાળવણીના અભાવે સ્થિતિ એવી બની કે સ્મૃતિ ભવન હવે સ્મૃતિ કરતાં વધુ દુર્દશાનું પ્રતીક બની ગયું છે.
તૂટેલા બાંકડા, જર્જરિત દીવાલો, ખુલ્લા પડી ગયેલા સ્વિચ બોર્ડ-વાયરિંગ અને સમગ્ર પરિસરમાં ગંદકીના ઢગલા... ગાંધીજીના સ્વચ્છતા અને વ્યવસ્થાના વિચારોને લોકો સુધી પહોંચાડવા બનાવવામાં આવેલી જગ્યાની જ આજે આવી હાલત છે.
જાળવણીના અભાવે બની રહ્યું છે ખંડેર
કરોડોના ખર્ચે શરૂ કરાયેલો લેઝર શો પણ લાંબો સમય ચાલી શક્યો નહીં અને હાલમાં બંધ હાલતમાં છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા પ્રમાણે સ્મૃતિ ભવન માટે સરકારી ગ્રાન્ટ પણ ફાળવવામાં આવે છે, છતાં યોગ્ય મેન્ટેનન્સના અભાવે સરકારી નાણાંનો ખર્ચ વ્યર્થ જઈ રહ્યો છે. આ તસવીરો તો વધુ ગંભીર સવાલો ઊભા કરે છે. પરિસરમાં દારૂની ખાલી બોટલો અને ગંદકી જોવા મળતાં સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે આ સ્થળ અસામાજિક તત્વો માટે અડ્ડો બની ગયું છે.
રિનોવેશન માટે 1.4 કરોડની વહીવટી મંજૂરી મળ્યાનો દાવો
જે સ્થળેથી ગાંધીજીના સત્ય, અહિંસા અને સ્વચ્છતાના વિચારોનો સંદેશ દેશ-દુનિયા સુધી પહોંચવાનો હતો, એ જ સ્થળ આજે અવ્યવસ્થા અને બેદરકારીની તસવીર રજૂ કરી રહ્યું છે. તંત્ર દ્વારા રિનોવેશન માટે એક કરોડ ચાર લાખ રૂપિયાની વહીવટી મંજૂરી મળ્યાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે.
સ્થાનિકોની માંગ સ્પષ્ટ છે કે, માત્ર મંજૂરી કાગળ પર નહીં, પરંતુ તાત્કાલિક ધોરણે કામ શરૂ થવું જોઈએ. સવાલ એ છે કે, બાપુની સ્મૃતિ સાથે જોડાયેલી આ ધરોહરને વધુ કેટલો સમય બેદરકારીના ભરોસે છોડવામાં આવશે?...સ્થાનિકો અને ગાંધીપ્રેમીઓની માંગ છે કે મંજૂરી બાદ હવે વિલંબ નહીં, પરંતુ તાત્કાલિક જાળવણી અને રિનોવેશનનું કામ શરૂ કરવામાં આવે. કારણ કે ગાંધીજીની જન્મભૂમિમાં ગાંધી સ્મૃતિ ભવન ખંડેર બને આ સ્થિતિ કોઈપણ રીતે સ્વીકાર્ય ન હોવી જોઈએ. ધરોહરને વધુ કેટલો સમય બેદરકારીના ભરોસે છોડવામાં આવશે?