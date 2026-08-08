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પોરબંદરમાં ગાંધી સ્મૃતિ ભવનની દુર્દશા, કરોડોના ખર્ચે બનેલી ધરોહર બની અસામાજિક તત્વોનો અડ્ડો

Gandhi Smriti Bhavan: રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીની જન્મભૂમિ પોરબંદરમાં જ બાપુની સ્મૃતિ સાથે જાણે અન્યાય થઈ રહ્યો છે. કરોડોના ખર્ચે બનાવવામાં આવેલું ગાંધી સ્મૃતિ ભવન આજે જાળવણીના અભાવે જર્જરિત બની ગયું છે. જ્યાં ક્યારેક ગાંધીજીના જીવન અને વિચારોનો સંદેશ પ્રવાસીઓ સુધી પહોંચતો હતો, ત્યાં આજે ગંદકી, તૂટેલા બાંકડા, ખુલ્લા વાયરિંગ અને દારૂની ખાલી બોટલો જોવા મળી રહી છે. વાંચો ગાંધી સ્મૃતિ ભવનની દુર્દશાનો આ ખાસ અહેવાલ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 08, 2026, 08:01 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 08:01 PM IST
પોરબંદરમાં ગાંધી સ્મૃતિ ભવનની દુર્દશા, કરોડોના ખર્ચે બનેલી ધરોહર બની અસામાજિક તત્વોનો અડ્ડો

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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