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ગાંધીનગરમાં ઈ-બસ ક્રાંતિ, આજથી પ્રદૂષણમુક્ત હાઇટેક સવારી શરૂ! 15 દિવસ મુસાફરી રહેશે તદ્દન ફ્રી

PM eBus Sewa: ગાંધીનગર સ્માર્ટ સિટી બનવા તરફ વધુ એક ઐતિહાસિક કદમ ભરી રહ્યું છે. ગાંધીનગરમાં કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિતભાઈ શાહ અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના હસ્તે 'PM eBus Sewa'નું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. ગાંધીનગર શહેરી વિસ્તારમાં ઈ બસો દોડતી થશે. કુલ 100 બસો દોડાવવાનું મહાનગરપાલિકાનુ આયોજન છે. પ્રથમવાર તબક્કામાં 40 બસો દોડાવવામાં આવશે. આ ઇ-બસોને તમામ સુવિધાઓ સાથે આધુનિક બસ બનાવવામાં આવી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 28, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:00 PM IST
ગાંધીનગરમાં ઈ-બસ ક્રાંતિ, આજથી પ્રદૂષણમુક્ત હાઇટેક સવારી શરૂ! 15 દિવસ મુસાફરી રહેશે તદ્દન ફ્રી
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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