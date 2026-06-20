/PM Kisan Yojana: શું તમારા ખાતામાં PM કિસાન યોજનાના નથી આવ્યા પૈસા? આ રીતે ઘરે બેઠા ચેક કરો ઓનલાઈન સ્ટેટસ

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Beneficiary: આજે પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ મોદી સરકાર ગુજરાતના ખેડૂતોના ખાતામાં 1025 કરોડ રૂપિયા નાખવાનું છે. જો આ પૈસા તમારા ખાતમાં ના આવ્યા હોય તો તમે આ 3 સ્ટેટસને ફોલો કરી ચેક કરી શકો છે. પીએમ મોદી આજે બંગાળથી દેશભરના 9.4 કરોડ ખેડૂતોના ખાતામાં 18 હજાર કરોડ જેવી માતબર રકમ જમા કરાવશે. ખરીફ સિઝન પહેલાં આ હપતો ખેડૂતો માટે અતિ અગત્યનો છે.
પીએમ કિસાન પોર્ટલ (Website) દ્વારા બેનિફિશિયરી સ્ટેટ્સ ચેક કરવું
પીએમ કિસાન મોબાઇલ એપ (PM-KISAN Mobile App)
તમારા એકાઉન્ટમાં પૈસા ન આવ્યા હોય તો આ ૩ બાબતો ખાસ ચેક કરો