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PM Kisan Yojana: શું તમારા ખાતામાં PM કિસાન યોજનાના નથી આવ્યા પૈસા? આ રીતે ઘરે બેઠા ચેક કરો ઓનલાઈન સ્ટેટસ

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Beneficiary List: દેશભરના લાખો ખેડૂતો હાલમાં પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિના આગામી હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ યોજના હેઠળ પાત્ર ખેડૂતોને દરેક હપ્તા માટે 2,000 રૂપિયા સીધા તેમના બેંક ખાતામાં મળે છે. જો તમે પણ આ યોજનાનો લાભ લઈ રહ્યા છો તો આ તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 20, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:57 PM IST
PM Kisan Yojana: શું તમારા ખાતામાં PM કિસાન યોજનાના નથી આવ્યા પૈસા? આ રીતે ઘરે બેઠા ચેક કરો ઓનલાઈન સ્ટેટસ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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