પ્રધાનમંત્રી મોદી અને રાહુલ ગાંધી ફરી ગુજરાતના પ્રવાસે આવશે! શું રાજકારણમાં મોટા ફેરફાર જોવા મળશે?
PM Modi And Rahul Gandhi Gujarat Visit : પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ફરી આવશે ગુજરાતના પ્રવાસે આવશે. 20 સપ્ટેમ્બરે ભાવનગરમાં વિવિધ વિકાસ પ્રકલ્પોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કરશે. ત્યારે ગુજરાતના રાજકારણમાં મોટા બદલાવના ભણકારા વાગે છે. હાલ શું બદલાશે અને કંઈક નવાજૂની થશે તેવી અટકળો વહેતી થાય છે. આ સાથે લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી ફરીથી ગુજરાત આવશે.
PM Modi And Rahul Gandhi Gujarat Visit :પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી ફરીથી ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે, જેના કારણે ગુજરાતના રાજકારણમાં ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રધાનમંત્રી મોદી 20 સપ્ટેમ્બરે ભાવનગરની મુલાકાત લેવાના છે, જ્યારે રાહુલ ગાંધી 18 સપ્ટેમ્બરે ગુજરાત આવશે.
પ્રધાનમંત્રી મોદીનો ભાવનગર પ્રવાસ
પ્રધાનમંત્રી મોદી 20 સપ્ટેમ્બરે ભાવનગરમાં વિવિધ વિકાસ કાર્યોનું ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કરશે. તેઓ જવાહર મેદાનમાં એક જાહેરસભાને પણ સંબોધશે. આ પ્રવાસ દરમિયાન તેઓ શિપિંગ મંત્રાલયના કાર્યક્રમમાં પણ હાજરી આપશે. પ્રધાનમંત્રી મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ જ્યારે પણ ગુજરાત આવે છે, ત્યારે ગુજરાતના રાજકારણમાં મોટા ફેરફારોની અટકળો શરૂ થઈ જાય છે. હાલમાં જ તેઓ ગુજરાતના પ્રવાસે હતા અને માત્ર પંદર દિવસના ગાળામાં ફરીથી તેમનો પ્રવાસ ગોઠવાયો છે, જેના કારણે અનેક ચર્ચાઓ થઈ રહી છે.
રાહુલ ગાંધી ફરી આવશે ગુજરાત
બીજી તરફ, લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધી પણ ફરીથી ગુજરાતના પ્રવાસે આવી રહ્યા છે. તેઓ 18 સપ્ટેમ્બરે પ્રશિક્ષણ શિબિરના સમાપન કાર્યક્રમમાં ભાગ લેશે. રાહુલ ગાંધીની આ મુલાકાત પણ ગુજરાતના રાજકીય વાતાવરણમાં ચહલપહલ વધારી રહી છે.
મંત્રીમંડળ અને પ્રદેશ પ્રમુખના ફેરફારની અટકળો
આ બંને મોટા નેતાઓના ગુજરાત પ્રવાસને કારણે રાજકીય વર્તુળોમાં અનેક અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે. એવી અટકળો છે કે ગુજરાતમાં મંત્રીમંડળમાં ફેરફાર અને નવા પ્રદેશ પ્રમુખની જાહેરાત થઈ શકે છે. જોકે, આ અંગે ભાજપ દ્વારા હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. ભાજપ આ મામલે જાહેરાતને લંબાવી રહ્યું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે, જેથી ચર્ચાનો વિષય જીવંત રહે.
આ મુલાકાતો પાછળ ખરેખર શું મોટું થવાનું છે, તે તો સમય જ કહેશે, પરંતુ આ પ્રવાસોએ ગુજરાતના રાજકારણમાં ઉત્સુકતા અને અટકળોનું વાતાવરણ જરૂર ઊભું કર્યું છે. શું તમને લાગે છે કે આ વખતે ખરેખર કોઈ મોટા રાજકીય ફેરફાર જોવા મળશે?
અમિત શાહ ક્યારે આવશે
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ ૧૩મીએ સાંજે અમદાવાદ આવશે અને ૧૪મીને રવિવારે નારણપુરામાં ૨૧ એકર વિસ્તારમાં રૂ.૮૨૫ કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલા વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સનું વિધિવત રીતે લોકાર્પણ, ઉદ્દઘાટન કરશે.
