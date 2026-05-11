/PM મોદીએ 24 કલાકમાં બે વખત ઓઈલ બચાવવા કરી અપીલ, શું મોટું સંકટ આવવાનું છે? જાણો

PM Modi Speaks on Oil: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 24 કલાકમાં સતત બીજી વખત દેશવાસીઓને ઓઈલની બચત કરવાની અપીલ કરી છે. પીએમ મોદીએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે, ઓઈલની બચત હવે દરેક નાગરિકની જવાબદારી છે. વડોદરામાં એક સભાને સંબોધતા વડાપ્રધાને કહ્યું કે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી આખી દુનિયા અસ્થિર પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થઈ રહી છે. પહેલા કોરોના મહામારી, પછી વૈશ્વિક આર્થિક પડકારો અને હવે મિડલ ઈસ્ટમાં વધતો તણાવ. આ તમામની અસર ભારત પર પણ પડી રહી છે.
વડાપ્રધાને મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા સંકટને આ દાયકાના મોટા સંકટોમાંથી એક ગણાવતા કહ્યું કે, જ્યારે દેશવાસીઓએ મળીને કોરોનાનો સામનો કર્યો હતો, તો આ પડકારમાંથી પણ આપણે ચોક્કસપણે બહાર આવીશું. તેમણે ભારપૂર્વક કહ્યું કે, સરકાર પૂરો પ્રયાસ કરી રહી છે કે સામાન્ય લોકો પર તેની ઓછામાં ઓછી અસર પડે, પરંતુ આ સમયે જનભાગીદારી ખૂબ જ જરૂરી છે.
પીએમ મોદીએ શું કહ્યું?
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી આખી દુનિયા સતત અસ્થિરતા અને સંકટોમાંથી પસાર થઈ રહી છે. પહેલા કોવિડ-19 મહામારીનું સંકટ, પછી વૈશ્વિક આર્થિક પડકારો અને હવે પશ્ચિમ એશિયામાં વધતો તણાવ. આ તમામ પરિસ્થિતિઓની અસર સમગ્ર દુનિયા પર પડી રહી છે અને ભારત પણ તેનાથી અલિપ્ત નથી. તેમણે કહ્યું કે, જો કોવિડ મહામારી આ સદીનું સૌથી મોટું સંકટ હતું, તો મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધના કારણે સર્જાયેલી સ્થિતિ આ દાયકાના સૌથી મોટા સંકટોમાંથી એક છે. આપણે સાથે મળીને કોવિડનો સામનો કર્યો હતો, તેવી જ રીતે આ સંકટમાંથી પણ આપણે ચોક્કસપણે બહાર આવીશું.
પીએમ મોદીએ વધુમાં કહ્યું કે, સરકાર સતત પ્રયાસ કરી રહી છે કે આ સંકટની દેશની જનતા પર ઓછામાં ઓછી અસર પડે. પરંતુ આ સમયે દેશને જનભાગીદારીની સૌથી મોટી જરૂર છે. આપણે ભારતના નાગરિક તરીકે આપણી ફરજોને પ્રાથમિકતા આપવી પડશે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, અગાઉના દાયકાઓમાં પણ જ્યારે દેશ યુદ્ધ કે કોઈ મોટા સંકટમાંથી પસાર થયો, ત્યારે સરકારની અપીલ પર દરેક નાગરિકે પોતાની જવાબદારી નિભાવી હતી. આજે પણ આપણે એ જ ભાવના સાથે આગળ આવવું પડશે.
આ પહેલા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રવિવારે હૈદરાબાદમાં દેશવાસીઓને વસ્તુઓનો વપરાશ ઘટાડવા અપીલ કરી હતી. એક કાર્યક્રમને સંબોધતા વડાપ્રધાન મોદીએ વૈશ્વિક આર્થિક અસ્થિરતા, સપ્લાય ચેઈનના પડકારો અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંઘર્ષોને કારણે વધતી જતી મોંઘવારી સામે લડવા માટે સામૂહિક પ્રયાસોની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો. તેમણે કહ્યું કે, દેશભક્તિ માત્ર સરહદ પર બલિદાન આપવા પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ મુશ્કેલ સમયમાં જવાબદારીપૂર્વક જીવન જીવવા અને રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની ફરજો નિભાવવામાં પણ છે.
પેટ્રોલ-ડીઝલનો વપરાશ ઘટાડવા પીએમની અપીલ
વડાપ્રધાને નાગરિકોને પેટ્રોલ અને ડીઝલનો વપરાશ ઘટાડવા વિનંતી કરતા સૂચન આપ્યું હતું કે, જ્યાં શક્ય હોય ત્યાં મેટ્રો અને જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, જરૂર પડે ત્યારે કાર-પૂલિંગ અપનાવવું જોઈએ, માલસામાનની હેરફેર માટે રેલવેને પ્રાથમિકતા આપવી જોઈએ અને ઇલેક્ટ્રિક વાહનોને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ. આ દરમિયાન તેમણે કોવિડ સમયની વ્યવસ્થાઓને ફરીથી અપનાવવાની અપીલ કરી હતી, જેમાં વર્ક ફ્રોમ હોમ અને વર્ચ્યુઅલ મીટિંગ સામેલ છે. વિદેશી હૂંડિયામણના ભંડારની સુરક્ષા માટે વડાપ્રધાને બિનજરૂરી વિદેશ પ્રવાસો, વિદેશમાં રજાઓ ગાળવા અને વિદેશમાં લગ્નો કરવાથી બચવાની સલાહ આપી હતી. તેમણે લોકોને દેશની અંદર જ પર્યટન અને સમારોહ આયોજિત કરવાને પ્રાથમિકતા આપવા જણાવ્યું હતું. સાથે જ એક વર્ષ સુધી બિનજરૂરી સોનાની ખરીદી ટાળવા માટે પણ અનુરોધ કર્યો હતો.
સોમવારે ગુજરાતમાં આ વાતોનું પુનરાવર્તન કરતા પીએમ મોદીએ સામાન્ય જનતાને સરકારની સાથે ઊભા રહેવાની અપીલ કરી છે. 24 કલાકમાં વડાપ્રધાનની સતત બીજી અપીલથી સવાલો થવા લાગ્યા છે કે, શું દેશ કોઈ મોટા આર્થિક કે પુરવઠાના સંકટ તરફ વધી રહ્યો છે.