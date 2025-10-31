Ekta Diwas 2025: PM મોદીએ સરદાર પટેલને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી, હેલિકોપ્ટરથી પુષ્પવર્ષા થઈ
Ekta Diwas 2025: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી 2 દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે. એકતા નગરમાં 1220 કરોડનાં વિકાસ કાર્યોની આપી ભેટ. રાત્રે સરદાર પટેલના પરિજનોને મળ્યા મોદી. આજે એકતા પરેડની ઝીલશે સલામી
Statue Of Unity : આજે ગુજરાતાં ‘રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ’ની ઉજવણી થઈ રહી છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતી નિમિત્તે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીએ હાજરી આપી. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમાના ચરણ પર પુષ્પાંજલી અર્પણ કરી. રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી ભાગરૂપે પરેડનું આયોજન કરાયું છે.
આજે 31 ઑક્ટોબર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતીની ઉજવણી થઈ રહી છે. જન્મજયંતી નિમિત્તે ગુજરાતમાં એકતાનગર ખાતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી હાજરી ખાસ બની છે. પ્રધાનમંત્રીનો ગુજરાતમાં એકતાનગર ખાતે પ્રવાસનો બીજો દિવસ છે. પ્રધાનમંત્રીના નેતૃત્વમાં ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારના સહયોગથી ‘રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ’ની ઉજવણીનું આયોજન કરાયું છે. 15 ઓગસ્ટ અને 26 જાન્યુઆરીએ દિલ્હીમાં યોજાય તેવી પરેડનું કેવડિયા ખાતે નીકળી. આ પ્રસંગે 10 હજાર જેટલા લોકો પરેડ નિહાળી શકે તેવું આયોજન કરાયું છે.
સ્ટેચ્યુ ઑફ યુનિટી (SOU) પર દિલ્હીની ગણતંત્ર દિવસ જેવી ભવ્ય એકતા પરેડનું નિરીક્ષણ કરીને સંબોધન આપશે. આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે સરદાર પટેલના માનમાં આવી પરેડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં વિવિધ બેન્ડ અને કન્ટિન્જન્ટ્સ જોડાશે.આ પ્રવાસ દરમિયાન પર્યટન, પર્યાવરણ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વેગ આપતા કાર્યો પર ભાર મળશે. વડાપ્રધાનના માર્ગદર્શન હેઠળ એકતા નગર વિશ્વસ્તરીય પર્યટન કેન્દ્ર તરીકે ઉભરશે.
આ પ્રસંગે ગણતંત્ર દિવસની તર્જ પર 'રાષ્ટ્રીય એકતા પરેડ' યોજાઈ છે, જેમાં BSF, CRPF, CISF સહિત કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર દળોની પાંચ અને વિવિધ રાજ્યોના પોલીસ દળોની કુલ ૧૬ માર્ચિંગ ટુકડીઓએ પોતાના શૌર્યનું પ્રદર્શન કર્યું. આ વિરાટ આયોજન દેશની એકતા, અખંડિતતા અને સૈન્ય શક્તિને પ્રદર્શિત કરતું એક પ્રેરણાદાયી પર્વ બની રહી છે. 'રાષ્ટ્રીય એકતા પરેડ'માં BSF, CRPF, CISF, ITBP અને SSB સહિત કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર દળોની પાંચ અને અન્ય રાજ્યોના પોલીસ દળોની ટુકડીઓ મળીને કુલ ૧૬ માર્ચિંગ ટુકડીઓએ ભાગ લીધો છે, જે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાનો સંદેશ આપશે. આ આયોજનનું મુખ્ય આકર્ષણ ભારતીય વાયુસેનાની 'સૂર્ય કિરણ' ટીમનો એર શો અને દેશના વિવિધ રાજ્યોની સંસ્કૃતિ દર્શાવતી સુંદર ઝાંખીઓ રહેશે. આ વીરતાપૂર્ણ પરેડ જોવા માટે લગભગ ૧૨,૦૦૦ જેટલા દર્શકોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી આવેલા પ્રવાસીઓ આ ઐતિહાસિક ક્ષણના સાક્ષી બન્યા છે.
