કેજરીવાલને મોટો ઝટકો! પીએમ મોદીની ડિગ્રી કેસમાં હવે ચાલશે માનહાનિનો કેસ, સંજયસિંહ સામે પણ
PM Modi Degree Case : કેજરીવાલ-સંજયસિંહને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાંથી મોટો ઝટકો મળ્યો છે PMના ડિગ્રી કેસમાં હવે આપના બંને નેતાઓ સામે માનહાનિ કેસ ચાલશે
Trending Photos
Gujarat Highcourt : પીએમ મોદીના ડિગ્રી કેસમાં આપના નેતા અરવિંદ કેજરીવાલ અને સંજય સિંહને ગુજરાત હાઈકોર્ટે મોટો ઝટકો આપ્યો છે. હવે બંને નેતાઓ સામે માનહાનિનો કેસ ચાલશે, એટલું જ નહિ, આપના નેતા સંજયસિંહ સામે અલગ કેસ ચલાવવાની અરજી હાઈકોર્ટે ફગાવી દીધી છે.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે ગત મહિને પોતાનો ચુકાદો અનામત રાખ્યો હતો. કેજરીવાલે 15 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ અમદાવાદ શહેર સેશન્સ કોર્ટના એડિશનલ પ્રિન્સિપાલ જજ મનીષ પ્રદ્યુમન પુરોહિત દ્વારા આપવામાં આવેલા આદેશને પડકાર્યો હતો. જેમાં તેઓએ 23 સપ્ટેમ્બર, 2023 ના રોજ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટના આરોપીઓ સામે કેસ અલગ કરવાની તેમની અરજીને ફગાવી દેવાના આદેશને રદ કરવા માટે તેમની રિવિઝન અરજી ફગાવી દીધી હતી.
સાથે જ AAP નેતા સંજય સિંહ સામે કેસ ચલાવવાથી અરજદારના કેસને અલગ કરવા માટે મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ સમક્ષ અરજી દાખલ કરી હતી. કારણ કે બંને ઘટનાઓને એક સાથે જોડીને એક જ ફરિયાદમાં કેસ ચલાવવા ન્યાયના હિતમાં નહીં હોય. સેશન્સ કોર્ટ સમક્ષ કેજરીવાલે દલીલ કરી હતી કે બંને આરોપીઓ સામે એકસાથે કેસ ચલાવી શકાય નહીં. એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ દ્વારા અરજીનો અસ્વીકાર ગેરકાયદેસર હતો. કારણ કે બંને આરોપીઓ સામેના વ્યવહારો અને આરોપો અલગ અને અલગ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે