PM મોદીની સિંહગર્જના : જગતને જોડવાનું કામ ગુજરાતની ધરતી પરથી થઈ રહ્યું છે

PM Modi Inagurate Samrat Samprati Museum in Gandhinagar : PM મોદીએ આજે ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન સૌપ્રથમ ગાંધીનગરના કોબામાં ‘સમ્રાટ સંપ્રતિ મ્યુઝિયમ’નું લોકાર્પણ કર્યું. જય જિનેન્દ્ર...જય જિનેન્દ્રના જયઘોષ સાથે વડાપ્રધાને સંબોધન કર્યું હતું 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Mar 31, 2026, 12:25 PM IST
  • કોબા ખાતે પીએમ મોદીએ મહાવીરની જન્મ જયંતિની શુભેચ્છાઓ પાઠવી
  • કોબામાં સંબોધનમાં પ્રધાનમંત્રીએ વિકાસનો નવો મંત્ર આપ્યો
  • તેઓએ કહ્યું, પ્રાચીન મંદિરોના પુનઃ ઉથાન થઈ રહ્યું છે

PM Modi Gujarat Visit : આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત પ્રવાસે છે. તેમાં સૌપ્રથમ તેઓએ ગાંધીનગરના કોબામાં સમ્રાટ મ્યુઝીયમનું લોકાર્પણ કર્યું. આ બાદ તેઓ સાણંદ પહોંચીને સેમિકંડક્ટર પ્લાન્ટનું લોકાર્પણ કરશે. તો સાથે જ વાવ થરાદથી ગુજરાતીઓને વિકાસકાર્યોની ભેટ આપશે. કોબામાં સંબોધનમાં પ્રધાનમંત્રીએ વિકાસનો નવો મંત્ર આપ્યો.  

જૈન મ્યુઝિયમ જ્ઞાનનો એક મહાકુંભ છે - પ્રધાનમંત્રી
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કોબા ખાતે સમ્રાટ સંપ્રતિ મ્યૂઝિયમના ઉદઘાટન બાદ કહ્યું કે, ભગવાન મહાવીરની જન્મ જયંતિ પર જૈન તીર્થ આવવાનો મોકો મળ્યો છે. દેશના લોકોને ભગવાન મહાવીરની જન્મ જયંતિની શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. મહારાજશ્રીના સ્વપ્ન એ જ્ઞાનનું કેન્દ્ર સ્થાપ્યું છે. કોબા જૈન સ્થળની ઉર્જા અલૌકિક છે. વર્ષોથી જોયું છે કે, કોબા તીર્થમાં અધ્યયન અને સાધના થાય છે. જૈન ધર્મની હજારો વર્ષોની વિરાસત એક સ્થળે એકત્ર થઈ છે. જ્ઞાનને નવી પેઝી સુધી પહોંચાડવા માટે અહીં ઈનોવેશન અપનાવવામાં આવે છે. જૈન મ્યુઝિયમ જ્ઞાનનો એક મહાકુંભ છે. સમ્રાટ સંપ્રતિએ એક માત્ર મહારાજ નહોતા પણ માનવતાના આદર્શ હતા. ઘણા શાસકોએ આદર્શ અને મૂલ્યોને કિનારે કર્યા હતા. ભારતમાં સમ્રાટ સંપ્રતિ જેવા શાસક થયા, જેઓએ સેવા અને સંકૃતિ અપનાવી. કેટલાક શાસકોએ હિંસા અપનાવી જ્યારે જૈન શાસકોએ અહિંસાનો સંદેશ આપ્યો.

ભારતની એકતા એ આપણી તાકાત છે
તેઓએ કહ્યું કે, આ મ્યુઝિયમની સત દીર્ઘામા ભારતના દર્શન થાય છે. વિવિધતામાં ભારતની એકતા એ આપણી તાકાત છે. દુનિયામાં મત અને મઝહબના આધારે ટકાવાર જોવા મળે છે. આજે દુનિયા અસ્થિરતાની આગમાં જોવા મળે છે. ભારતમાં જ્ઞાન એક મુક્ત પ્રવાહ રહ્યો છે. ભારતના જ્ઞાનને આક્રમકતાએ નાશ કર્યા. પ્રાચીન પાંડુ લિપિઓના પુસ્તકો સળગાવી દેવામાં આવ્યા હતા. ગત સરકારો દ્વારા પણ પાંડુ લિપિઓની અવગણના કરવામાં આવી. વર્તમાન સરકારમાં પાંડુલિપીઓને સુરક્ષિત કરવામાં આવી રહી છે.

ભારતના નવા સંસ્કૃતિ અભ્યુદયનો ઉદય છે
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, ભારતના નવા સંસ્કૃતિ અભ્યુદયનો ઉદય છે. પ્રાચીન મંદિરોના પુનઃ ઉથાન થઈ રહ્યું છે. પહેલા વોટબેન્ક એક પરિવાર આધારિત વ્યવસ્થાઓ હતી. અમે આ વ્યવસ્થાઓને નાબૂદ કરી છે. અમે વ્યક્તિગત આકાંક્ષાઓને બાજુ પર રાખી દેશના વિકાસ તરફ જોઈએ છીએ.

નવકાર મંત્રના નવ મંત્રોમાં નવ સંકલ્પો છે
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, નવકાર મંત્રના નવ મંત્રોમાં નવ સંકલ્પો છે. આવનારા સમયમાં ભારત સામે મોટા લક્ષ્ય છે. આપણી એકતા અને સંસ્કૃતિ સમૃદ્ધિ જ આપણી તાકાત છે. જ્ઞાન સાધના અને સંકલ્પનું કેન્દ્ર મ્યુઝિયમ બનશે. 

પ્રધાનમંત્રીએ ગુજરાતીમાં આગળ કહ્યું કે, બધા લોકો વધુમાં વધુ મ્યુઝિયનની મુલાકાતે આવે. માત્ર જોવા માટે જ નહીં પણ સમજવા માટે પણ આવે. ગુજરાતમાં આવતા જ પહેલો કાર્યકમ મૂળથી જોડાવવાનો છે. જૈન ધર્મના કાર્યક્રમમાં હું આવ્યો. બીજો કાર્યક્રમ સાણંદ ખાતે જગત સાથે જોડવાનો છે. સાણંદ ખાતે સેમિકંડકરના પ્લાન્ટના કાર્યક્રમમા હું જવાનો છુ. આમ, જગતને જોડવાનું કામ ગુજરાતની ધરતી પરથી થઈ રહ્યું છે.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી એક દિવસીય ગુજરાત પ્રવાસે

  • કોબામાં સમ્રાટ મ્યુઝિયમનું પ્રધાનમંત્રીએ કર્યુ લોકાર્પણ 
  • ત્યાંથી સચિવાલય હેલિપેડથી સાણંદ પહોંચશે 
  • સાણંદમાં સેમિકન્ડકટર પ્લાન્ટનું કરશે ઉદ્ધાટન 
  • આ બાદ થરાદના નાણી ગામે પહોંચશે 
  • પીએમ મોદી 19,800 કરોડથી વધુની વિકાસકાર્યોની આપશે ભેટ 

હવે સાણંદ જશે
સાણંદ ખાતે pm કેન્સ (Kaynes) સેમિકોનની OSAT સુવિધાનો શુભારંભ કરાવશે. ભારતના સેમિકન્ડક્ટર મિશન અંતર્ગત આ પ્રોજેક્ટને કેન્દ્રીય કેબિનેટ દ્વારા 23 સપ્ટેમ્બર 2024 માં મંજૂરી આપવામાં આવી હતી.  ₹3300 કરોડના ખર્ચે આ પ્રોજેક્ટ શરૂ થવાથી સાણંદમાં સેમિકન્ડક્ટર ઇકોસિસ્ટમ વધુ મજબૂત બનશે. જે પ્લાન્ટ થી ભારતમાં સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રના વિકાસથી આ દાયકો ટેક ફ્યુચરનો સૌથી મોટો ટર્નિંગ પોઇન્ટ સાબિત થશે. ઉલ્લેખનીય છે કે અગાઉ માઇક્રોન પ્લાન્ટના શુભારંભ બાદ કેન્સ સેમિકોનની OSAT સુવિધા શરૂ થવાથી સ્થાનિક આર્થિક વિકાસને વધુ વેગ મળશે. OSAT એટલે કે આઉટસોર્સ્ડ સેમિકન્ડક્ટર એસેમ્બલી ટેસ્ટ પ્લાન્ટમાં ચીપનું ટેસ્ટિંગ અને પેકેજિંગ કરીને તેને માર્કેટમાં પહોંચાડવાની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. એક અંદાજ અનુસાર આજે શરૂ થનાર આ પ્લાન્ટમાં દિવસની 60 લાખ ચિપ્સ બનશે.

