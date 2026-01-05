Prev
રાજકોટમાં પીએમ મોદીના કાર્યક્રમમાં મોટો બદલાવ, નહિ યોજાય રોડ શો

PM Modi Raod Show Cancel : રાજકોટની મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં 11 જાન્યુઆરીના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ કોન્ફરન્સનો શુભારંભ થવાનો છે, ત્યારે તે પહેલાનો રોડ શો રદ કરાયો છે 

Jan 05, 2026, 01:13 PM IST

Rajkot News : રાજકોટમાં પીએમ મોદીના કાર્યક્રમમાં મોટો બદલાવ કરવામાં આવ્યો છે. હવે રાજકોટમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો રોડ શો નહિ યોજાય. રાજકોટમાં રોડ શોનું આયોજન કેન્સલ કરાયું છે. હવે નવા શિડ્યુલ મુજબ, પીએમ મોદી 10 તારીખે સોમનાથમાં રાત્રિ રોકાણ કરશે. તેના બાદ 11 તારીખે પીએમ મોદી રાજકોટ આવશે. પીએમ મોદી સીધા વાયબ્રન્ટ સમિટના ઉદ્ધાટન માટે રવાના થશે. 

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના રોડ શો રદ્દ થવાનો મામલે કેબિનેટ મંત્રી જીતુ વાઘણીનું નિવેદન આવ્યું છે. તેઓએ જણાવ્યું કે, રોડ શો ટેન્ટટિવ જ રાખવામાં આવ્યો હતો. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વધુ સમય આપી શકે અને સમયસર સ્થળ પર પહોંચે તેવો ઉદ્દેશ છે. તેથી વાયબ્રન્ટ ગુજરાત રિજનલ સમિટમાં સમય વધુ મળે તેવા હેતુ થી રોડ શો રદ્દ કરવામાં આવ્યો છે.

