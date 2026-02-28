Prev
ઈઝરાયલ-ઈરાન વચ્ચે PM મોદીનો ગુજરાત પ્રવાસ કેમ ખાસ? સાણંદની માઈક્રોન ટેકનોલોજી ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ

PM Modi Gujarat Visit: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ફરી ગુજરાતની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે. આ ગુજરાત પ્રવાસ દરમિયાન PM મોદી કરોડો રૂપિયાના વિકાસકાર્યોની ભેટ આપશે. ત્યારે હાલ તેઓ સાણંદ પહોંચ્યા છે. સાણંદ જીઆઈડીસીમાં PM મોદીનો ભવ્ય રોડ શો યોજાયો છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 28, 2026, 07:12 PM IST
  • વડાપ્રધાન મોદીએ ગુજરાતને આપી સૌથી મોટી ભેટ
  • PM મોદીના સેમિકંડકટર પ્લાન્ટનું કર્યું ઉદ્ધાટન
  • હવે સાણંદમાંથી બનશે મેડ ઈન ઈન્ડિયા ચીપ

ઈઝરાયલ-ઈરાન વચ્ચે PM મોદીનો ગુજરાત પ્રવાસ કેમ ખાસ? સાણંદની માઈક્રોન ટેકનોલોજી ભારત માટે મહત્વપૂર્ણ

PM Modi Gujarat Visit: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ફરી ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા છે. ત્યારે સાણંદ જીઆઇડીસી ખાતે પહોંચ્યા બાદ PM મોદીએ ભવ્ય રોડ શોની શરૂઆત કરી. પીએમ મોદીના ભવ્ય રોડ શોમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોની ભીડ તેમની એક ઝલક જોવા હાલ ઉમટી પડી છે. મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક નાગરિકો અને ભાજપ કાર્યકર્તાઓ દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે. 

સેમિકન્ડક્ટર યુનિટનું લોકાર્પણ
વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સાણંદ જીઆઈડીસી ખાતે યોજેલા રોડ શો અંતર્ગત ઉપસ્થિત જનમેદનીનું અભિવાદન ઝીલ્યું હતું. કાર્યક્રમમાં માઇક્રોન ટેક્નોલોજી દ્વારા ડેલ ટેક્નોલોજીના પ્રથમ કોમર્શિયલ મેડ ઇન ઈન્ડિયા શિપમેન્ટને વડાપ્રધાનની ઉપસ્થિતિમાં હેન્ડઓવર કરવામાં આવ્યું હતું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતના સાણંદ ખાતે માઇક્રોન સેમિકંડક્ટર ફેસિલિટીનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. આ ઉદ્ધાટન કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, 20મી સદીનુ રેગ્યુલેટર ઓઇલ હતું, જ્યારે 21મી સદીનું રેગ્યુલેટર માઇક્રોચિપ બનશે. તેમણે કહ્યું કે, આ એઆઈ રિવોલ્યુશનની સદી છે. સમગ્ર વિશ્વમાં ભારત આજે કેપેબલ, કોમ્પિટિટિવ અને કમિટેડ મિત્ર અને ભાગીદાર તરીકે ઊભરી રહ્યું છે. આશરે 22,516 કરોડ રૂપિયાના આ પ્રોજેક્ટ સાથે ગુજરાત હવે દેશના 'સેમિકન્ડક્ટર હબ' તરીકેની ઓળખને પ્રસ્થાપિત કરશે.

વડાપ્રધાનએ માઇક્રોન ટેક્નોલોજીના અત્યાધુનિક ATMP (એસેમ્બલી, ટેસ્ટિંગ, માર્કિંગ અને પેકેજિંગ) પ્લાન્ટની કામગીરી અને અન્ય વિગતો દર્શાવતાં પ્રદર્શનને નિહાળ્યું હતું તથા પ્લાન્ટની મુલાકાત લઈને  સેમિકન્ડક્ટર ચિપના એસેમ્બલી અને પેકેજિંગના વિવિધ ઑપરેશન્સ અંગે વિગતવાર માહિતી મેળવી હતી. નેશનલ સેમિકન્ડક્ટર મિશન અંતર્ગત માઇક્રોન ફેસિલિટી દ્વારા આ પ્લાન્ટનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. વિશ્વની સૌથી મોટી અને સફળ AI સમિટ બાદ આજે આપણે ટેકનોલોજી લીડરશીપ ક્ષેત્રે ભારતની કટિબદ્ધતાના એક ઐતિહાસિક પડાવના સાક્ષી બન્યા છીએ. 10-11 વર્ષ પહેલાં સુધી ભારતમાં ડેટા અને ચિપની ચર્ચા માત્ર મર્યાદિત વર્તુળોમાં જ થતી હતી અને ટેકનોલોજીના નામે આપણે માત્ર આઈટી સર્વિસીસ પૂરતા સીમિત હતા, પરંતુ આજે સોફ્ટવેર માટે જાણીતું ભારત હવે હાર્ડવેરના ક્ષેત્રમાં પણ પોતાની ઓળખ સશક્ત કરી રહ્યું છે.

ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મિશન 2.0
વડાપ્રધાનએ સાણંદથી સેમિકંડક્ટર ક્ષેત્રે થયેલા ભારતના ભાવિ ઉદયનો રોડમેપ દર્શાવતાં કહ્યું કે, સોફ્ટવેર માટે જાણીતું ભારત હવે હાર્ડવેર ક્ષેત્રે પણ પોતાની ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે, ભારત અત્યંત ઝડપથી વૈશ્વિક સેમિકંડક્ટર વેલ્યૂ ચેઇનનો હિસ્સો બની રહ્યું છે. આ પ્રસંગે મોદીએ સમગ્ર વિશ્વને વિશ્વાસ અપાવતાં કહ્યું કે, ઇન્ડિયા ઇઝ રેડી, ઇન્ડિયા ઇઝ રિલાયેબલ એન્ડ ઇન્ડિયા ડિલિવર્સ. વડાપ્રધાનએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, અમારું લક્ષ્ય માત્ર એક ફેક્ટરી સ્થાપવા પૂરતું સીમિત નથી, પરંતુ સંપૂર્ણ ઇકોસિસ્ટમ બનાવવાનું છે. ભારત હવે સેમિકન્ડક્ટરની આખી વેલ્યૂ ચેઇન પર ફોકસ કરી રહ્યું છે, જેમાં ડિઝાઇન એન્જિનિયરથી લઈને મશીન નિર્માતા અને લોજિસ્ટિક્સ સુધીનાં તમામ સ્તરો સામેલ છે. 'ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મિશન 2.0' ની જાહેરાત આ જ દિશામાં લેવાયેલું મોટું પગલું છે. જેમ-જેમ ઉત્પાદન વધશે તેમ ભારતની અંદર જ મટિરિયલ અને કોમ્પોનન્ટ્સની માંગ વધશે, જે સ્થાનિક ઉદ્યોગો માટે સૌથી મોટી તક બની રહેશે.

ભારતના વધતા જતા માર્કેટ વિશે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું કે,  ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રે ભારતની માંગ સતત વધી રહી છે, તેથી 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' હવે ફુલ સ્વિંગમાં આગળ વધી રહ્યું છે. છેલ્લા 11 વર્ષોમાં ઇલેક્ટ્રોનિક ઉત્પાદન અને તેની નિકાસમાં અનેકગણો વધારો થયો છે. ભારત હવે કોમ્પોનન્ટથી લઈને ફિનિશ્ડ પ્રોડક્ટ સુધી બધું જ દેશમાં બનાવવા માટે સજ્જ છે, જે વૈશ્વિક રોકાણકારો માટે ઘરેલું બજાર અને વૈશ્વિક તકો બંને પૂરી પાડે છે. સંબોધનના અંતે વડાપ્રધાનએ વિશ્વને મજબૂત સંદેશ આપતા કહ્યું કે, જ્યારે ભાવિ પેઢીઓ આ દશકને પાછળ વળીને જોશે, ત્યારે તેઓ ગૌરવ સાથે કહેશે કે આ દશકમાં ભારતે કેટલી ઊંચી છલાંગ લગાવી હતી. આ દશક ભારતના ટેક-ફ્યુચરનો સૌથી મોટો ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થશે. વડાપ્રધાનએ ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર્સને ખાતરી આપી હતી કે ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકારો તેમની સાથે ખભેખભો મિલાવીને ઊભી છે.

ગુજરાત ગ્લોબલ મેપ પર ગ્રોથ એન્જિન
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સાણંદ ખાતે માઇક્રોન પ્લાન્ટના લોકાર્પણને સેમિકન્ડક્ટર ઈકો સિસ્ટમ ક્ષેત્રે પાયાની ઈંટ ગણાવતા કહ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિઝનરી નેતૃત્વમાં આજે ગુજરાત ગ્લોબલ મેપ પર ગ્રોથ એન્જિન તરીકે ચમક્યું છે. સાણંદ અને ધોલેરા સેમિકન્ડક્ટર ફેસિલિટી પ્લાન્ટના મુખ્ય કેન્દ્રો બનીને ઊભર્યા છે. વડાપ્રધાનના અથાગ પરિશ્રમ અને રાજ્યની ઉદ્યમિતાને કારણે જ લાર્જ સ્કેલ અને જેટ સ્પીડથી ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ટ્રાન્સફોર્મેશન શક્ય બન્યું છે. આ વિકાસ યાત્રા માત્ર નવા ઉદ્યોગોની શરૂઆત નથી, પરંતુ વડાપ્રધાનના નેતૃત્વમાં વિશ્વના દેશો માટે વિશ્વાસુ મિત્ર તરીકે 'નવા ભારત'ની ઓળખ પણ છે એમ તેમણે ઉમેર્યું હતું.

મુખ્યમંત્રીએ પ્રોજેક્ટની અભૂતપૂર્વ ગતિ અને કાર્યક્ષમતાનો ઉલ્લેખ કરતા જણાવ્યું હતું કે, જૂન 2023માં વડાપ્રધાનની વોશિંગ્ટન મુલાકાત દરમિયાન આ પ્રોજેક્ટની જાહેરાત થઈ હતી. ઇન્ડિયા સેમિકન્ડક્ટર મિશન દ્વારા 15 જૂન 2023ના રોજ આ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી મળ્યાના માત્ર 24 કલાકમાં જ ગુજરાત સરકારે આ દરખાસ્તને મંજૂરી આપી દીધી હતી. આવી ઝડપ માત્ર ગુજરાતમાં જ શક્ય છે, કારણ કે અમે વડાપ્રધાનએ સ્થાપિત કરેલા બેન્ચમાર્ક અને 'આત્મનિર્ભર ભારત માટે આત્મનિર્ભર ગુજરાત'ના મંત્ર સાથે કામ કરીએ છીએ.

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે સેમિકન્ડક્ટર ચિપ્સ આજે ડિજિટલ યુગની કરોડરજ્જુ છે. મોબાઈલ, ઓટોમોબાઈલ, ડિફેન્સ, સ્પેસ અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ જેવા દરેક ક્ષેત્રમાં તેની જરૂરિયાત છે. વડાપ્રધાનના નેતૃત્વમાં ભારત સરકારે શરૂ કરેલા સેમિકન્ડક્ટર મિશન, PLI યોજના અને 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' જેવી પહેલો થકી ભારત વિશ્વમાં એક મોટા ખેલાડી તરીકે ઊભરી રહ્યું છે.

ભારતનું સપનું થયું સાકાર
કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે આ દિવસને ઐતિહાસિક ગણાવતા જણાવ્યું હતું કે, ભારતે છેલ્લાં છ દાયકાથી સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રે જે સ્વપ્ન જોયું હતું, તે આજે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના મક્કમ નિર્ધારથી સાકાર થયું છે. માત્ર 900 દિવસમાં ફાઉન્ડેશનથી પ્રોડક્શન સુધીની આ સફર 'મોદી હૈ તો મુમકિન હૈ' એ સૂત્રને ચરિતાર્થ કરે છે.

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, સેમિકન્ડક્ટર એ ફાઉન્ડેશનલ ઇન્ડસ્ટ્રી છે. મોબાઈલ, લેપટોપ કે સર્વર -દરેક ઉપકરણ માટે આ ચિપ્સ અનિવાર્ય છે. વડાપ્રધાનના માર્ગદર્શન હેઠળ છેલ્લા એક દાયકામાં ભારતમાં ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં 6 ગણો અને એક્સપોર્ટમાં 8 ગણો વધારો થયો છે. હવે 'સેમિકન્ડક્ટર 2.0' દ્વારા આપણે માત્ર ચિપ ડિઝાઇન જ નહીં, પરંતુ તેનું મેન્યુફેક્ચરિંગ, મશીનરી, કેમિકલ્સ અને ગેસ સહિતનું સંપૂર્ણ ઇકોસિસ્ટમ ભારતમાં જ તૈયાર કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આજે દેશની 315થી વધુ યુનિવર્સિટીઓના વિદ્યાર્થીઓ ચિપ ડિઝાઇન કરી રહ્યા છે, જે વિકસિત ભારતના મજબૂત પાયાની નિશાની છે.

યુએસ એમ્બેસેડર સર્જીઓ ગોરે શું કહ્યું?
ભારત ખાતેના યુએસ એમ્બેસેડર સર્જીઓ ગોરે આ પ્રસંગને ભારત-અમેરિકાના મજબૂત સંબંધોનું પ્રતીક ગણાવતા કહ્યું હતું કે, આ પ્લાન્ટ માત્ર એક ફેક્ટરી નથી, પરંતુ અમેરિકન ટેક્નોલોજી અને ભારતની ઉત્પાદન શ્રેષ્ઠતાના સમન્વયનું ભવિષ્ય છે. તેમણે આ પ્રસંગે અમેરિકી વહીવટીતંત્રના સહયોગનો ઉલ્લેખ કરી બંને દેશો વચ્ચેની વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી પર ભાર મૂક્યો હતો.

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં ભારત વૈશ્વિક સેમિકન્ડક્ટર સપ્લાય ચેઈન માટે એક સુરક્ષિત અને વિશ્વાસપાત્ર વિકલ્પ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રે ભારતની ભૂમિકા હવે અનિવાર્ય બની છે. ગુજરાત આજે સાણંદથી ધોલેરા સુધી સેમિકન્ડક્ટર પ્રોજેક્ટ્સ માટે જે વાતાવરણ પૂરું પાડી રહ્યું છે, તે અન્ય દેશો અને રોકાણકારો માટે એક સફળ મોડેલ છે. અમેરિકન કંપનીઓ ગુજરાતમાં રહેલી આ તકોને ખૂબ જ સકારાત્મક રીતે જોઈ રહી છે."

આ પ્લાન્ટ વર્ષે કરોડોની સંખ્યામાં ચિપ્સનું કરશે ઉત્પાદન
માઇક્રોન ટેક્નોલોજીના સીઈઓ સંજય મેહરોત્રાએ આ દિવસને ઐતિહાસિક ગણાવતા ભાવુક સ્વરે જણાવ્યું હતું કે, આ માત્ર એક ઉદ્ઘાટન નથી, પરંતુ ઇતિહાસની એક અમર ક્ષણ છે. દિલ્હીની સરદાર પટેલ વિદ્યાલયમાં અભ્યાસ દરમિયાન લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના દૃઢ સંકલ્પમાંથી મને જે પ્રેરણા મળી હતી, આજે આ સાણંદની ધરતી પર તે સંકલ્પ સાકાર થતો જોઈ રહ્યો છું. મને વિશ્વાસ હતો કે જે ક્યારેય બન્યું નથી તે આપણે બનાવી શકીએ છીએ અને આજે સાણંદમાં અમે એ કરી બતાવ્યું છે.

તેમણે ભારતને સેમિકન્ડક્ટર મેપ પર અંકિત કરવા બદલ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિઝનરી નેતૃત્વની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે, AI (આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ) ના યુગમાં ડેટા જ હૃદય સમાન છે અને ડેટા માટે મેમરી અને સ્ટોરેજ અનિવાર્ય છે. માઇક્રોનનો આ પ્લાન્ટ વર્ષે કરોડોની સંખ્યામાં ચિપ્સનું ઉત્પાદન કરીને વૈશ્વિક જરૂરિયાતોને પૂરી કરશે. અમે અહીં માત્ર ઉત્પાદન નથી કરી રહ્યા, પરંતુ 100% વોટર રી-યુઝ અને સસ્ટેનેબિલિટી સાથે પર્યાવરણનું પણ જતન કરી રહ્યા છીએ. ભારતની ક્ષમતા પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા તેમણે ગુજરાતીમાં ગર્વ સાથે કહ્યું હતું કે, ‘જ્યારે લોકો પૂછતા કે શું ભારતમાં વિશ્વસ્તરીય સેમિકન્ડક્ટર ફેસિલિટી બની શકે?’ ત્યારે મારો જવાબ છે - 'હા, શક્ય છે!'

યુવાનોને મળશે રોજગારી
ઉલ્લેખનીય છે કે, માઇક્રોનના મેગા સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટમાં SSD (સોલિડ સ્ટેટ ડ્રાઇવ), DRAM અને NAND જેવા આધુનિક સ્ટોરેજ અને મેમરી ઉપકરણોનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. આ ઉત્પાદનો ખાસ કરીને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ના યુગમાં અત્યંત મહત્ત્વના સાબિત થશે, કારણ કે મજબૂત મેમરી સપોર્ટ વિના AI પ્રણાલીઓ કાર્યક્ષમ રીતે કામ કરી શકતી નથી. માઇક્રોનનો આ પ્લાન્ટ વિશ્વના સૌથી મોટા અને અત્યંત સ્વચ્છ 'ક્લીનરૂમ' ધરાવતા એકમોમાં સ્થાન પામ્યો છે, જ્યાં ઓપરેશન થિયેટર કરતાં પણ વધુ શુદ્ધ વાતાવરણમાં ચિપનું પેકેજિંગ કરવામાં આવે છે.

રોજગારીના ક્ષેત્રે પણ આ પ્લાન્ટ આશાનું નવું કિરણ લઈને આવ્યો છે. હાલમાં અહીં 2000 લોકોની ટીમ કાર્યરત છે, જે આગામી સમયમાં વધીને 5000થી વધુ પ્રત્યક્ષ રોજગારી સુધી પહોંચશે. વિશેષ નોંધનીય બાબત એ છે કે આ પ્લાન્ટમાં દિવ્યાંગ નાગરિકોને પણ ઓપરેટર અને ટેકનિશિયન તરીકે રોજગારીની સમાન તકો પૂરી પાડવામાં આવી છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

