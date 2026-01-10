સોમનાથથી ચેન્નાઈનો રાજકીય ચક્રવ્યૂહ ભેદશે PM મોદી? સૌરાષ્ટ્રથી શરૂઆત, 2026માં બંગાળ જ નહીં તમિલનાડુ પર પણ છે નજર
Tamil Nadu elections: વર્ષ 2026માં આસામ, બંગાળ, તમિલનાડુ, કેરળ અને પુડુચેરીમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ યોજાવાની છે. ભાજપનું ધ્યાન માત્ર આસામ અને બંગાળ જીતવા પર જ નથી, પરંતુ તમિલનાડુ પર પણ છે. પીએમ મોદીને આશા છે કે 12 જ્યોતિર્લિંગોમાં પ્રથમ 'સોમનાથ' ખાતે આયોજિત 'સ્વાભિમાન પર્વ'થી તમિલનાડુના રામેશ્વરમ સુધી ભગવો લહેરાશે, જે તમિલનાડુમાં ભાજપની સ્થિતિ મજબૂત કરી શકે છે.
Trending Photos
PM Modi Somnath Visit: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના ત્રણ દિવસના પ્રવાસે છે. પીએમ મોદીના ગુજરાત પ્રવાસનો સૌથી મોટો કાર્યક્રમ 'સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ' છે. આ ઉત્સવ સોમનાથની ગાથાને આજની યુવા પેઢી સમક્ષ રજૂ કરવા અને સોમનાથના રક્ષણ માટે બલિદાન આપનારા શહીદોને યાદ કરવાનો એક પ્રયાસ છે. આ કાર્યક્રમનો હિસ્સો બનીને વડાપ્રધાન મોદી એક મોટું રાજકીય લક્ષ્ય પણ સાધી રહ્યા છે. ગુજરાતની મુલાકાત લઈને પીએમ મોદી સીધું દક્ષિણમાં સ્થિત તમિલનાડુ પર નિશાન સાધી રહ્યા છે. આ પ્રવાસ દેશના પશ્ચિમ ક્ષેત્રના લોકોને દક્ષિણ ક્ષેત્રના લોકો સાથે જોડવા માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
તૂટ્યું પણ ફરી બેઠું થયું...
આજે ભવ્ય અને દિવ્ય દેખાતું આ સોમનાથ મંદિર અનેક અવરોધોનો સામનો કરી, અનેકવાર ખંડિત થઈને ફરી બેઠું થયું છે. આ સ્થાન ભારતની અસ્મિતા અને ગૌરવનું પ્રતીક છે. સોમનાથના આ ઇતિહાસને જનતા સુધી પહોંચાડવા અને મંદિરની રક્ષા કરતા શહીદ થયેલા સપૂતોને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે 'સોમનાથ સ્વાભિમાન પર્વ'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ આયોજનમાં ખુદ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સામેલ થઈ રહ્યા છે.
1000 વર્ષ પહેલાં મહમૂદ ગઝનવીએ લૂંટ્યું હતું
વર્ષ 1026માં મહમૂદ ગઝનવીએ આ મંદિર અને હિંદુઓની આસ્થા પર આક્રમણ કર્યું હતું. ગઝનવીએ મંદિરને નુકસાન પહોંચાડ્યું, પરંતુ તે હિંદુઓની આસ્થાને તોડી શક્યો નહીં. આ અખૂટ આસ્થાનું જ પરિણામ છે કે તમામ આક્રમણો છતાં આજે સોમનાથના શિખર પર ધર્મની ધજા શાનથી લહેરાઈ રહી છે.
સોમનાથના શરણે મોદી
પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથના શરણે ખુદ દેશના વડાપ્રધાન આવ્યા છે, જેના પરથી આ ઉત્સવનું મહત્વ સમજી શકાય છે. પરંતુ પીએમ મોદીના આ સોમનાથ પ્રવાસનો એક રાજકીય ઉદ્દેશ્ય પણ છે. તમિલનાડુ વિધાનસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે, ત્યારે પીએમ મોદી આ પ્રવાસ દ્વારા તે ગુજરાતીઓને આકર્ષવા માંગે છે જેઓ તમિલનાડુમાં સ્થાયી થયા છે. ગુજરાતીઓના તમિલનાડુમાં વસવાટનો ઇતિહાસ ખૂબ જ રસપ્રદ છે અને તે સોમનાથ સાથે જોડાયેલો છે.
તમિલનાડુના 12 લાખ 'ગુજરાતીઓ' પર ફોકસ!
તમિલનાડુમાં અંદાજે 12 લાખ ગુજરાતીઓ રહે છે. આ ગુજરાતીઓએ ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના રહેવાસીઓએ 11મી સદીમાં દક્ષિણ ભારત તરફ સ્થળાંતર કર્યું હતું. આ એ સમય હતો જ્યારે મહમૂદ ગઝનવીએ સોમનાથ પર આક્રમણ કરીને મંદિરને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. જ્યારે ગઝનવીએ ગુજરાતમાં કહેર વર્તાવવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે પોતાનું અસ્તિત્વ બચાવવા માટે સૌરાષ્ટ્રના અસંખ્ય બ્રાહ્મણોએ દક્ષિણ ભારત તરફ પ્રયાણ કર્યું અને તેઓ તમિલનાડુના મદુરાઈ, તંજાવુર અને સાલેમમાં સ્થાયી થયા.
કોણ છે સૌરાષ્ટ્રીયન તમિલ?
સદીઓ પહેલા સૌરાષ્ટ્રથી અનેક લોકો તમિલનાડુના વિવિધ ભાગોમાં જઈને વસ્યા હતા. આ લોકો આજે પણ 'સૌરાષ્ટ્રીયન તમિલ' તરીકે ઓળખાય છે. ગુજરાત સરકારે થોડા સમય પહેલા 'સૌરાષ્ટ્ર તમિલ સંગમ' કાર્યક્રમ દ્વારા તમિલનાડુ અને ગુજરાત વચ્ચે સંપર્ક વધારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન ગુજરાતના નેતાઓએ તમિલનાડુમાં રોડ શો પણ કર્યા હતા.
તમિલનાડુમાં વસેલા ગુજરાતીઓને તેમની માતૃભૂમિ સાથે જોડવા માટે સરકારે અઢી વર્ષ પહેલા 'સૌરાષ્ટ્ર-તમિલ સંગમમ'નું આયોજન કર્યું હતું. તે સમયે તમિલનાડુથી અનેક લોકો સોમનાથની ધરતી પર આવ્યા હતા અને પોતાની માતૃભૂમિની માટીને માથે લગાવી હતી. વડાપ્રધાન મોદીના સોમનાથ પ્રવાસને પણ આ જ પ્રયાસની આગામી કડી તરીકે જોવામાં આવે છે.
ભાજપનું લક્ષ્ય માત્ર બંગાળ-આસામ નહીં, તમિલનાડુ પણ
2026માં આસામ, બંગાળ, તમિલનાડુ, કેરળ અને પુડુચેરીમાં ચૂંટણી છે. ભાજપનું ધ્યાન આસામમાં સત્તા જાળવી રાખવા અને બંગાળ જીતવા પર જ નહીં, પરંતુ તમિલનાડુ પર પણ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી તમિલનાડુમાં પ્રવેશ કરીને પોતાને મજબૂત કરવા માંગે છે. ભાજપને આશા છે કે ભગવાન શિવના બાર જ્યોતિર્લિંગોમાં પ્રથમ 'સોમનાથ' ધામમાં થઈ રહેલા 'સ્વાભિમાન પર્વ'ના કાર્યક્રમથી તમિલનાડુમાં સ્થિત સાતમા જ્યોતિર્લિંગ રામેશ્વરમ સુધી હિન્દુત્વ અને સનાતનનો પવન ફૂંકાશે. સોમનાથમાં આયોજિત આ કાર્યક્રમ તમિલનાડુમાં ભાજપની સ્થિતિ મજબૂત કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે