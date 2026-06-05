/સુરત સ્વચ્છતાની સાથે ગ્રીન ગ્રોથમાં પણ અગ્રેસર... PM મોદીએ દક્ષિણ ગુજરાતને આપી 18,778 કરોડની ભેટ

PM Modi Gujarat Visit: વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસના ખાસ અવસરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે (5 જૂન) ડાયમંડ સિટી સુરતની મુલાકાતે છે. સુરત એરપોર્ટ પર આગમન બાદ તેઓ સીધા હજીરા સ્થિત લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો (L&T) પ્લાન્ટ ખાતે પહોંચ્યા હતા. જ્યાં તેમણે 'મેક ઇન ઇન્ડિયા' અભિયાન હેઠળ દેશમાં જ તૈયાર થઈ રહેલી અત્યાધુનિક લાઈટ વેઈટ ‘જોરાવર’ ટેન્ક સહિતના અન્ય સંરક્ષણ અને ગ્રીન એનર્જી પ્રોજેક્ટ્સનું ઝીણવટભર્યું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. હજીરાની હથિયાર ફેક્ટરીમાં ડિફેન્સ સાધનોની સમીક્ષા કર્યા બાદ પીએમ મોદી સુરતના ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ ખાતે પહોંચી ગયા છે, જ્યાં તેઓ વિશાળ જનમેદનીને સંબોધિત કર્યું.
દક્ષિણ ગુજરાતના 7 જિલ્લાઓ માટે વિકાસનો મહાઉત્સવ
પીએમ મોદી સુરતના ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ ખાતેથી ડિજિટલ માધ્યમ દ્વારા દક્ષિણ ગુજરાતના વિકાસના દ્વાર ખોલવા જઈ રહ્યા છે. આજના આ ઐતિહાસિક દિવસે વડાપ્રધાનના વરદહસ્તે સુરત, નવસારી, ભરૂચ, વલસાડ, તાપી, ડાંગ અને નર્મદા સહિતના 7 જિલ્લાઓને અંદાજીત 18,778 કરોડના વિકાસ કાર્યોની ભેટ મળવા જઈ રહી છે.
નેતાઓ સાયકલ પર સભાસ્થળે પહોંચ્યા
આજનો દિવસ વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ હોવાથી સુરતમાં એક અનોખો નજારો જોવા મળ્યો હતો. ગ્રીન પ્રોટોકોલનું પાલન કરતા મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ માત્ર 2 કારના સીમિત કાફલા સાથે કાર્યક્રમ સ્થળે પહોંચ્યા હતા. બીજી તરફ, રાજ્યના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પર્યાવરણ બચાવવાનો સંદેશ આપવા માટે સ્થાનિક ઉદ્યોગકારો સાથે એક ભવ્ય સાયકલ રેલી યોજી હતી અને સાયકલ ચલાવીને સભા સ્થળે પહોંચ્યા હતા. એટલું જ નહીં, સુરક્ષા વ્યવસ્થામાં તૈનાત પોલીસ કર્મીઓ પણ આજે ઈ-બાઇક અને સાયકલનો ઉપયોગ કરતા નજરે પડ્યા હતા.
સુરત બાદ દમણનો પ્રવાસ, 3,000 કરોડના કાર્યો
સુરતનો આ મેગા કાર્યક્રમ પૂર્ણ કર્યા બાદ વડાપ્રધાન મોદી સાંજે આશરે 6:15 વાગ્યે સંઘ પ્રદેશ દમણ જવા રવાના થશે. દમણ ખાતે પણ તેઓ સ્થાનિક જનતાને 3,000 કરોડથી વધુના વિવિધ વિકાસકાર્યોની મોટી સોગાત આપશે, જેમાં અનેક પ્રકલ્પોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત સામેલ છે. આમ, વડાપ્રધાનની આ મુલાકાત દક્ષિણ ગુજરાત અને સંઘ પ્રદેશ માટે પ્રગતિના નવા આયામો સર કરનારી સાબિત થશે.
પર્યાવરણ દિવસની સુરતવાસીને પાઠવ્યા અભિનંદન
વડાપ્રધાન મોદીએ કેમ છો મજામાં કહીને સંબોધનની શરૂઆત કરી હતી. પીએ મોદીએ કહ્યું હતું કે, આ સુરત શહેર નથી. સુરત એક સ્પીરીટ છે. પર્યાવરણને લઈને લોકોએ સરસ પોસ્ટરો બનાવ્યા છે. જે પરિવારના સાથીઓએ આ કામ કર્યું છે તેમને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. જ્યારે એમણે આ વિચાર કર્યો હશે ત્યારે તેમનું મન લાગ્યું હશે. આપણા કાઠિયાવાડના લોકો અહીં સુરતમાં રહે છે. મારો તેમને આગ્રહ છે કે ખેતર બચાવો અભિયાનમાં જોડાય. સુરતવાસીઓએ મને ખૂબ સરસ ભેટ આપી છે. એક લાખ લોકોએ પાંચ દિવસ સફાઈનું અભિયાન ચલાવ્યું મારા માટે આ મોટામાં મોટી સોગાત છે.
હું સુરતથી તમામ ગુજરાતીઓનું વંદન કરુ છું
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ બાદ હું પહેલીવાર ગુજરાત આવ્યો છું અને સુરતમાં આવ્યો છું. હું સુરતથી સમગ્ર ગુજરાતીઓનું વંદન કરુ છું અને અભિનંદન કરૂ છું. અઢી દશકથી વધુનો સમય થયો છે. તમે અમને સૌને ભાજપને નિરંતર પોતાના આશિર્વાદ આપી રહ્યાં છે. સમયની સાથે આ આશિર્વાદ વધતા રહ્યા છે. લોકોએ ભાજપને એટલા મત આપ્યા કે જૂના બધા રેકોર્ડ તૂટી ગયા. આજે મારા રેકોર્ડ પણ તમે બધાએ તોડી નાંખ્યા છે. હું રાજનીતિમાં ખૂબજ મોડો આવ્યો હતો. ત્યાર બાદ પ્રથમ ચૂંટણી હતી. એ ચૂંટણીમાં ભાજપે સૌથી મોટો વિજય પ્રાપ્ત કર્યો હતો. ત્યારથી આજ સુધી આ વીજયની યાત્રા ચાલી રહી છે.
દુનિયાના લોકતાંત્રિક સમાજમાં આવું ખૂબ ઓછું જોવા મળે છે. કોઈ પણ પાર્ટીને જનતાના આશિર્વાદ અને સેવાનો અવસર મળવો મોટી વાત છે. અહીં સુરત અને નવસારીના અનેક ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ આવ્યા છે તેમને હું શુભકામનાઓ આપું છું. ગુજરાતની જનતાએ સેવાભાવને સમર્થન આપ્યું છે. સેવાના આ મિશનને વધુ વિસ્તાર કરવા આપણે વધુ પરિશ્રમ કરવાનો છે. આપણો સંક્લ્પ વિકસિત ગુજરાત અને વિકસિત ભારતના સંકલ્પને પૂર્ણ કરવાનો છે. સુરત સમગ્ર દેશમા સતત સ્વચ્છતાના એવોર્ડ પ્રાપ્ત કરે છે. શહેર આજે પણ સફાઈના અભિયાનને પ્રાથમિકતા આપે છે.
ગુજરાતના પાટણના ચારણકા ગામમાં ભારતનો પહેલો સોલાર પ્લાન્ટ પણ બનાવવામાં આવ્યો હતો. તે પહેલા તો એક તિર્થ ક્ષેત્રની જેમ જાણિતો બન્યો હતો. લોકો તેને જોવા આવતા હતાં. આજે ભારત પ્રકૃતિ સાથે પ્રગતિનો મંત્ર લઈને વિકાસ કરે છે. ઈકોનોમી અને ઈકોલોજી પણ... સુરતમાં આ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. આજકાલ સુરતમાં સર્ક્યુલર વોટર ઈકોનોમીની ચર્ચા થાય છે. જેનાથી ગંદા પાણીનું મેનેજમેન્ટ થાય છે અને આવક પણ થાય છે. આવનારા દશકો સુધી સુરત માટે પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા થાય તે માટે તાપી પ્રોજેક્ટ સ્વીકૃત કરવામાં આવ્યો છે. સુરત માત્ર સ્વચ્છતા સુધી સિમિત નથી. પણ ગ્રીન ગ્રોથના માધ્યમોનો પણ વિસ્તાર થઈ રહ્યો છે.
આ દશકો વિશ્વ માટે આપદાનો દશકો સિધ્ધ થઈ રહ્યો છે: PM મોદી
આજે દુનિયા પડકારો સામે પસાર થઈ રહી છે. આ દશકો વિશ્વ માટે આપદાનો દશકો સિધ્ધ થઈ રહ્યો છે. આપણે અનેક વૈશ્વિક આપદા જોઈએ. પહેલા કોરોના અને બાદમાં યુદ્ધ અને ઈંધણનું સંકટ જેનાથી દુનિયામાં પડકારો ઉભા થયા. પણ મને 140 કરોડ ભારતીયોના પ્રયાસથી દેશ આ પ્રકારના સંકટનો મજબૂતી સાથે મુકાબલો કરી રહ્યો છે. તેમા પણ ગુજરાતની મોટી ભુમિકા છે. ગુજરાતે પોતાનું સામર્થ્ય વધાર્યું છે જે દેશના કામમાં આવ્યું છે. ભારતની રીન્યૂએબલ કેપેસિટિ 250 ગીગાવોટ છે. આપણા દેશે ક્યારેય મેગાવોટથી આગળ વિચારાયું જ નથી આને આજે ગીગાવોટની વાતો થાય છે. 250માંથી 50 ગીગાવોટ ગુજરાતના છે. દેશની ગ્રીન એનર્જીનો પાંચમો ભાગ માત્ર ગુજરાત ઉત્પાદન કરે છે. સૌર ઉર્જાના ઉત્પાદનમાં પણ ગુજરાતે પ્રસંશનિય કામ કર્યું છે.
12 વર્ષ પહેલા સૌર ઉજ્રાનું ઉત્પાદન માત્ર નામ પૂરતુ હતું. આજે આપણે દુનિયાના પાંચ દેશોમાંથી એક છીએ. ગેસપાઈપ લાઈનનું નેટવર્ક વધાર્યું, પોર્ટની કેપેસિટી પણ વધારી. આવનારા સમયમાં દેશનું આ સામર્થ્ય વધવાનું છે. આ દિશામાં સરકારનો પ્રયાસ ચાલુ છે. અહીં સુરતમાં આવતા પહેલા હું હજીરા ગયો હતો. જ્યાં આત્મનિર્ભર ભારતનો મતલબ શું છે તે હજીરામાં દેખાય છે. હજીરા એક એવી ઈકોસિસ્ટમ બની ગઈ છે. જ્યાં એનર્જી, સ્ટીલ અને ગ્લોબલ ટ્રેડની ઈકો સિસ્ટમ છે. દેશમાં કેટલાક નિરાશા વાદી લોકો આત્મનિર્ભર ભારતની મજાક ઉડાવી રહ્યાં છે. નર્મદા અને તાપી જેવા આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં ફોર લેનની સુવિધા વધી રહી છે. આદિવાસી લોકોને અનેક પ્રકારની સુવિધા મળશે. આ કોરિડોરથી આદિવાસી ક્ષેત્રો ઈન્ડસ્ટ્રીયલ બેલ્ટ સાથે જોડાશે અને ટુરિઝમને પણ બળ મળશે. પર્યટન સ્થળો સુધી પહોંચવું આસાન થશે. સુરતમાં એક આધુનિક હોસ્પિટલનું પણ લોકાર્પણ થયું છે. ભારત નકારાત્મકતાથી આગળ વધી રહ્યો છે.