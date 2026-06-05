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સુરત સ્વચ્છતાની સાથે ગ્રીન ગ્રોથમાં પણ અગ્રેસર... PM મોદીએ દક્ષિણ ગુજરાતને આપી 18,778 કરોડની ભેટ

PM Modi Gujarat Visit: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 5 જૂન 2026 એટલે કે વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસના રોજ ગુજરાતમાં સુરતની મુલાકાતે આવ્યા છે. આ મુલાકાત દરમિયાન તેઓ દક્ષિણ ગુજરાત વિસ્તારને ₹18,777 કરોડના વિવિધ વિકાસકાર્યોની ભેટ આપવા જઇ રહ્યા છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 05, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 06:21 PM IST
સુરત સ્વચ્છતાની સાથે ગ્રીન ગ્રોથમાં પણ અગ્રેસર... PM મોદીએ દક્ષિણ ગુજરાતને આપી 18,778 કરોડની ભેટ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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