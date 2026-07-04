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PM મોદીએ સાણંદમાં ‘CG Semi’ પ્લાન્ટનું કર્યું ઉદ્ઘાટન, હવે ઈલેક્ટ્રોનિક્સમાં જોવા મળશે 'મેક ઈન ઈન્ડિયા' ચિપ

PM Modi Gujarat Visit: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ગુજરાતની મુલાકાતે પહોંચ્યા છે. આ દરમિયાન અમદાવાદના સાણંદ ખાતે 'CG Semi' આઉટસોર્સ્ડ સેમિકન્ડક્ટર એસેમ્બલી એન્ડ ટેસ્ટ ફેસિલિટીનું સત્તાવાર રીતે ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. સાથે જ PM મોદીએ કંપનીના કર્મચારીઓ સાથે ટેકનોલોજી અને કામગીરી વિશે વાતચીત કરી છે. પ્લાન્ટ મુલાકાત બાદ PM મોદી સભા સ્થળે પહોંચ્યા.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 04, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:26 PM IST
PM મોદીએ સાણંદમાં ‘CG Semi’ પ્લાન્ટનું કર્યું ઉદ્ઘાટન, હવે ઈલેક્ટ્રોનિક્સમાં જોવા મળશે 'મેક ઈન ઈન્ડિયા' ચિપ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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