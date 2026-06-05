/દક્ષિણ ગુજરાતથી દમણ સુધી વિકાસની વણઝાર, PM મોદીએ આપી હજારો કરોડના પ્રોજેક્ટ્સની ભેટ

PM Modi in Surat: ગુજરાતની ધરતી પર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું આગમન અને સાથે વિકાસની વધુ એક મોટી ભેટ આપી છે. સુરતના ઈન્ડોર સ્ટેડિયમમાં આયોજિત ભવ્ય કાર્યક્રમમાં પીએમ મોદીએ દક્ષિણ ગુજરાતના 7 જિલ્લાઓ માટે અંદાજે 18 હજાર 778 કરોડ રૂપિયાના 24 વિકાસ પ્રકલ્પોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કર્યું.
આ વિકાસ પ્રકલ્પોમાં 13 હજાર 926 કરોડ રૂપિયાના મહત્વાકાંક્ષી કાર્યોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. જ્યારે 4 હજાર 852 કરોડ રૂપિયાના વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સનું ખાતમુહૂર્ત કરાયું. સુરત, નવસારી, ભરૂચ, વલસાડ, તાપી, ડાંગ અને નર્મદા જિલ્લાના લાખો લોકોને તેનો સીધો લાભ મળશે.
PM મોદી સુરતીઓનું દિલ ખોલીને કરી પ્રશંસા
જાહેર સભાને સંબોધતા પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સુરતની વિકાસયાત્રા અને સુરતીઓના યોગદાનની દિલ ખોલીને પ્રશંસા કરી. પર્યાવરણ, સુરક્ષા, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અને દેશના રાજકીય મુદ્દાઓ પર પણ પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા. ગુજરાતમાં તાજેતરમાં મળેલા પ્રચંડ જનસમર્થનનો ઉલ્લેખ કરતાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, ગુજરાતીઓએ ભાજપને એટલો પ્રેમ અને વિશ્વાસ આપ્યો છે કે તમામ જૂના રેકોર્ડ તૂટી ગયા છે અને આ જનાદેશ હવે વધુ સેવા અને વધુ મહેનતની જવાબદારી સાથે જોડાયેલો છે.
દમણમાં વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત
સુરત બાદ પ્રધાનમંત્રી મોદી સંઘ પ્રદેશ દમણ પહોંચ્યા. જ્યાં તેમણે 3 હજાર કરોડ રૂપિયાથી વધુના 53 વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કર્યું. દમણના વિકાસમાં નમો ડોમેસ્ટિક એરપોર્ટ અને નમો હોસ્પિટલ જેવા મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે.
આ પ્રોજેક્ટ્સ માત્ર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પૂરતા સીમિત નથી. પરંતુ આરોગ્ય, શિક્ષણ, રોજગાર અને કનેક્ટિવિટીના નવા દ્વાર પણ ખોલશે. જેના કારણે દમણ અને આસપાસના વિસ્તારોના વિકાસને નવી દિશા મળશે. દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈને દમણ સુધી હજારો કરોડના વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરીને પ્રધાનમંત્રી મોદીએ વિકાસના સંકલ્પને વધુ મજબૂત બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. હવે આ પ્રોજેક્ટ્સ કેટલા ઝડપથી જનસુવિધામાં પરિવર્તિત થાય છે, તેના પર સૌની નજર રહેશે.