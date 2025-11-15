Prev
Birsa Munda Jayanti 2025: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે ગુજરાતના નર્મદા પહોંચ્યા છે. જ્યાં તેમણે ભગવાન બિરસા મુંડાની 150મી જયંતિ નિમિત્તે ઉજવાઈ રહેલા જનજાતીય ગૌરવ દિવસના અવસરે તેમને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 15, 2025, 04:59 PM IST

'એક જ પરિવારની વાહવાહીમાં આદિવાસીઓનું યોગદાન ભૂલાયું', PM મોદીએ ઈશારામાં UPA સરકાર પર સાધ્યું નિશાન

Birsa Munda Jayanti 2025: પીએમ મોદીએ આડકતરી રીતે યુપીએ સરકાર પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે, "જે કંઈ થયું તે છેલ્લા 10 વર્ષમાં થયું." પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે ગુજરાતના નર્મદા પહોંચ્યા, જ્યાં તેમણે ભગવાન બિરસા મુંડાને તેમની 150મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે ઉજવવામાં આવતા આદિવાસી ગૌરવ દિવસ નિમિત્તે પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી.

— ANI (@ANI) November 15, 2025

ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક ધામોનો વિકાસ છેલ્લા 10 વર્ષમાં થયો - PM મોદી
આ દરમિયાન PM મોદીએ તેમના ભાષણમાં કહ્યું, ‘કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોર, ઉજ્જૈન મહાકાલ, અયોધ્યાનું રામ મંદિર અને કેદારનાથ ધામની ચર્ચા હંમેશા થતી રહે છે. છેલ્લા 10 વર્ષોમાં આવા અનેક ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક ધામોનો વિકાસ થયો છે. પરંતુ બહુ ઓછા લોકો જાણતા હશે કે 2003 માં જ્યારે હું મુખ્યમંત્રી તરીકે ડેડિયાપાડા આવ્યો હતો, ત્યારે માતાના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરવા ગયો હતો. તે સમયે મેં જોયું કે તેની સ્થિતિ એક નાનકડી ઝૂંપડી જેવી હતી. મારા જીવનમાં જેટલા પણ પુનર્નિર્માણ કાર્યો થયા છે, હું ગર્વથી કહી શકું છું કે આ બધાની શરૂઆત દેવમોગરા માતાના મંદિરના વિકાસથી થઈ...’

— ANI (@ANI) November 15, 2025

કોંગ્રેસ સરકારો પર PM મોદીએ લગાવ્યા આરોપો
PM મોદીએ કહ્યું, ‘હજારો વર્ષોથી જનજાતીય ગૌરવ ભારતની ચેતનાનો અભિન્ન અંગ રહ્યો છે. જ્યારે પણ દેશના સન્માન, સ્વાભિમાન અને સ્વશાસનનો પ્રશ્ન ઉભો થયો છે... આપણો જનજાતીય સમાજ સૌથી આગળ ઊભો રહ્યો છે. આપણે સ્વતંત્રતા આંદોલનમાં જનજાતીય સમાજના યોગદાનને ભૂલી શકીએ નહીં.’

તેમણે કોંગ્રેસ સરકારો પર તેમના શાસનકાળ દરમિયાન આદિવાસી સમુદાયની ઉપેક્ષા કરવાનો આરોપ લગાવ્યો.

તેમણે કહ્યું, ‘છ દાયકા સુધી કોંગ્રેસ સરકારોએ આદિવાસી સમુદાયોને તેમના હાલ પર છોડી દીધા. કુપોષણ કાયમ રહ્યું, શિક્ષણ દુર્લભ હતું અને આ ખામીઓ અનેક આદિવાસી ક્ષેત્રોની દુર્ભાગ્યપૂર્ણ ઓળખ બની ગઈ. કોંગ્રેસ સરકારોને કોઈ મતલબ નહોતો. ભાજપ માટે આદિવાસી કલ્યાણ હંમેશા પ્રાથમિકતા રહી છે. અમે અમારા આદિવાસી ભાઈઓ અને બહેનો સાથે થઈ રહેલા અન્યાયને સમાપ્ત કરવાના દૃઢ સંકલ્પ સાથે આગળ વધ્યા છીએ.’

પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું કે તેમની સરકારે આદિવાસી સમુદાયને સશક્ત બનાવવા માટે અનેક પગલાં લીધા છે. આ પહેલાં પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સુરતમાં નિર્માણાધીન બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનની મુલાકાત લીધી અને મુંબઈ-અમદાવાદ હાઈ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર (MAHSR)ની પ્રગતિની સમીક્ષા કરી. આ ભારતની સૌથી મહત્વાકાંક્ષી માળખાગત યોજનાઓમાંથી એક છે.
 

