એકતા દિવસ પર સરદાર પટેલને યાદ કરીને પીએમ મોદીના કોંગ્રેસ પર પ્રહાર : વિપક્ષના ષડયંત્રને યાદ કરાવ્યું
PM Modi Speech On Ekta Diwas ; સરદાર પટેલની જન્મ જયંતિએ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી... કેવડિયામાં પીએમ મોદીએ સરદાર પટેલને કર્યા નમન.. કહ્યું--આ સરદારનું ભારત છે,,પોતાની સુરક્ષા-સન્માન સાથે સમાધાન કરતું નથી...
Sardar Patel 150th Birth Anniversary: સરદાર પટેલની 150મી જન્મજયંતિની કેવડિયામાં ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સરદાર પટેલને નમન કર્યા, અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે પીએમ મોદીએ પરેડને સલામી આપી હતી. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે યોજાયેલી એકતા પરેડમાં રાષ્ટ્રીય એકતાના દર્શન થયા હતા. આ પ્રસંગે પ્રધાનમંત્રીએ સંબોધન કરતા સરદાર પટેલને યાદ કર્યા હતા. સાથે જ પીએમ મોદીએ કોંગ્રેસ સામે આકરા પ્રહાર કર્યા હતા.
રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ પરેડમાં સલામી લીધા પછી, પ્રધાનમંત્રીએ સરદાર પટેલની રાષ્ટ્ર પ્રત્યેની સેવાનો ઉલ્લેખ કર્યો અને કોંગ્રેસ પાર્ટી પર અનેક તીખા પ્રહારો કર્યા. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે ભારતના પ્રથમ ગૃહમંત્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને તેમની ૧૫૦મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી. તેમણે કોંગ્રેસ પાર્ટી પર રાજકીય અસ્પૃશ્યતાનો આરોપ લગાવ્યો.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે, કોંગ્રેસ પાર્ટીએ એક પરિવાર સિવાય અન્ય કોઈનો અનાદર કર્યો છે. તેમણે બાબાસાહેબ ભીમરાવ આંબેડકર, નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ અને રામ મનોહર લોહિયા સહિત સરદાર પટેલ પર આરોપ લગાવ્યો.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, "પોતાના વિચાર અને વિચારધારાથી અલગ દરેક વ્યક્તિ અને સંગઠનનો અનાદર કરવામાં આવ્યો હતો. દેશમાં રાજકીય અસ્પૃશ્યતાને એક સંસ્કૃતિ બનાવી દેવામાં આવી હતી. કોંગ્રેસ સરકારો હેઠળ સરદાર પટેલ અને તેમના વારસાનું શું થયું છે? આ લોકોએ બાબાસાહેબના જીવનકાળ દરમિયાન અને તેમના મૃત્યુ પછી તેમનું શું કર્યું? તેઓએ નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝનું શું કર્યું? તેઓએ ડૉ. લોહિયા અને જય પ્રકાશ નારાયણ સાથે પણ એવું જ કર્યું." આ વર્ષે RSS ની 100મી વર્ષગાંઠ છે. સંઘ પર કેવા પ્રકારના હુમલા કરવામાં આવ્યા? ષડયંત્રો રચવામાં આવ્યા. એક પક્ષ અને એક પરિવારની બહારના દરેક વ્યક્તિ અને દરેક વિચારને અસ્પૃશ્ય બનાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે તેમની સરકારે કોંગ્રેસ અને અન્ય પક્ષો સાથે સંકળાયેલા વ્યક્તિઓનું પણ સન્માન કર્યું અને રાજકીય અસ્પૃશ્યતાનો અંત લાવ્યા. તેમણે કહ્યું, "અમને ગર્વ છે કે અમે દેશને વિભાજીત કરનાર રાજકીય અસ્પૃશ્યતાનો અંત લાવ્યા છીએ. અમે સરદાર પટેલની પ્રતિમાનું નિર્માણ કર્યું. અમે બાબા સાહેબનું પંચશિલ્પ શરૂ કર્યું. દિલ્હીમાં બાબા સાહેબનું ઘર, મહાપરિનિર્વાણ સ્થળ, કોંગ્રેસ યુગ દરમિયાન જર્જરિત હાલતમાં હતું. અમે તે પવિત્ર સ્થળને ઐતિહાસિક સ્મારકમાં પરિવર્તિત કર્યું. કોંગ્રેસના યુગ દરમિયાન, ફક્ત એક ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાનના નામ પર સંગ્રહાલય હતું; અમે દેશના તમામ વડા પ્રધાનોના યોગદાનને સમર્પિત PM મ્યુઝિયમ બનાવ્યું."
પ્રધાનમંત્રીએ વધુમાં કહ્યું, "અમે કરપુરી ઠાકુર જેવા જાહેર નેતાને ભારત રત્ન એનાયત કર્યો. અમે પ્રણવ દાને ભારત રત્ન એનાયત કર્યો, જેમણે પોતાનું આખું જીવન કોંગ્રેસ પક્ષને સમર્પિત કર્યું." મુલાયમ સિંહ યાદવ જેવા વિરોધી વિચારો ધરાવતા નેતાને પદ્મ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ નિર્ણયો પાછળનો વિચાર રાજકીય મતભેદોથી ઉપર ઉઠીને દેશ માટે એકતાની ભાવનાને મજબૂત કરવાનો હતો. ઓપરેશન સિંદૂર પછી વિદેશ ગયેલા સર્વપક્ષીય પ્રતિનિધિમંડળમાં પણ અમે એકતાની ઝલક જોઈ.
