PM મોદીનો ત્રિ-દિવસીય ગુજરાત પ્રવાસ, સોમનાથમાં દર્શનથી લઈને મેટ્રો ફેઝ-2ના ઉદ્ઘાટન સુધીનું શિડ્યુલ જાહેર
PM Modi Gujarat Visit: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ફરી એકવાર પોતાના હોમ સ્ટેટ ગુજરાતની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. 10 જાન્યુઆરીથી શરૂ થનારા આ પ્રવાસ દરમિયાન PM મોદી ધાર્મિક, સામાજિક અને વિકાસલક્ષી કાર્યોમાં સહભાગી થશે. સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યથી લઈને મેટ્રો ફેઝ-2ના ઉદ્ઘાટન સુધીનો તેમનો આ પ્રવાસ ખૂબ જ મહત્વનો માનવામાં આવી રહ્યો છે.
પીએમ મોદી તેમના પ્રવાસની શરૂઆત પવિત્ર જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથથી કરશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 10 જાન્યુઆરીના રોજ સાંજે સોમનાથ પહોંચશે. જ્યાં પીએમ મોદી રાત્રે 8 વાગ્યે મંદિરમાં ઓમકાર મંત્ર જાપમાં ભાગ લેશે. ત્યારબાદ રાત્રે સોમનાથ મંદિરમાં ડ્રોન શો નીહાળશે અને પીએમ મોદી રાત્રિ વિશ્રામ પણ સોમનાથમાં જ કરશે.
વડાપ્રધાન મોદી પ્રવાસના બીજી દિવસે એટલે કે 11 જાન્યુઆરીના રોજ 9:45 વાગ્યે શૌર્ય યાત્રામાં ભાગ લેશે. જ્યારબાદ તેઓ 10:15 વાગ્યે સોમનાથ મંદિરમાં દર્શન અને પૂજા કરશે અને
11 વાગ્યે સોમનાથમાં જાહેર કાર્યક્રમમાં જનતાને સંબોધન કરશે. સોમનાથ બાદ પીએમ મોદી રાજકોટમાં કાર્યક્રમમાં હાજર આપશે. રાજકોટમાં 2 વાગ્યે પીએમ મોદી રીજનલ વાયબ્રન્ટ સમિટનું ઉદ્ઘાટન કરાવશે અને ત્યારબાદ પીએમ મોદી રાજકોટથી અમદાવાદ માટે રવાના થશે.
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર: મેટ્રો ફેઝ-1ની ભેટ
રાજકોટના કાર્યક્રમ બાદ પીએમ મોદી સીધા અમદાવાદ પહોંચશે. અમદાવાદમાં મહાત્મા મંદિર મેટ્રો સ્ટેશન ખાતેથી મેટ્રો ફેઝ-2નું ભવ્ય ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવશે. આ પ્રોજેક્ટથી ગાંધીનગર અને અમદાવાદ વચ્ચેની કનેક્ટિવિટી વધુ મજબૂત બનશે. અહીં પીએમ મોદી ગાંધીનગર જવા માટે રવાના થશે અને અહીં રાજભવનમાં રાત્રિ રોકાણ કરશે.
પતંગ મહોત્સવમાં આપશે હાજરી
પીએમ મોદી પ્રવાસના છેલ્લા દિવસે એટલે કે 12 જાન્યુઆરીના રોજ વૈશ્વિક નેતાઓ સાથે મુલાકાત કરશે અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો હાજરી આપશે. પીએમ મોદી જર્મનીના ચાન્સેલર સાથે મહત્વપૂર્ણ બેઠક કરશે. 12 જાન્યુઆરીના રોજ સવારે 9:30 વાગ્યે સાબરમતી આશ્રમની મુલાકાત લઈ પૂજ્ય બાપુને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પશે. ત્યારબાદ 10:00 વાગ્યે અમદાવાદના સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ ખાતે આયોજિત ‘આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ’માં હાજરી આપશે. તેમજ 11:15 વાગ્યે મહાત્મા મંદિર ખાતે દ્વિ-પક્ષીય મુલાકાતોનો દોર શરૂ થશે, જેમાં વિવિધ દેશો સાથેના સંબંધો પર ચર્ચા કરવામાં આવશે.
