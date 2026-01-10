આજથી ત્રણ દિવસ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે : સોમનાથ ટુ અમદાવાદનો આવો છે ત્રણ દિવસનો કાર્યક્રમ
PM Modi Gujarat Visit : આજથી 3 દિવસ પ્રધાનમંત્રી ગુજરાતના પ્રવાસે છે. તેઓ સોમનાથ. અમદાવાદ. રાજકોટ અને ગાંધીનગરમાં કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે. સૌપ્રથમ સોમનાથમાં ભવ્ય કાર્યક્રમમાં હાજરી આપીને સોમનાથ દાદાના દર્શન કરશે
PM Modi In Gujarat : આજથી PM નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના 3 દિવસના પ્રવાસે છે. PM મોદી ગુજરાત પ્રવાસની શરૂઆત સોમનાથથી કરશે. જ્યા વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપીને આગળના પ્રવાસે નીકળશે.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આજે સોમનાથ મંદિરમાં ઓમકાર મંત્ર જાપમાં ભાગ લેશે. રાત્રે સોમનાથ મંદિરમાં ડ્રોન શો પણ નિહાળશે. તો રવિવારે પણ સોમનાથમાં જ છે. જ્યાં સોમનાથ મંદિરમાં દર્શન અને પૂજા કરશે. આ દિવસે શૌર્ય યાત્રા બાદ જાહેર સભાને સંબોધિત કરશે.
સોમનાથ બાદ રાજકોટના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે, જ્યાં ગુજરાત રિજનલ વાયબ્રન્ટ સમિટનું ઉદ્ઘાટન કરશે. આ દિવસે સાંજે ગાંધીનગરમાં મેટ્રો ફેઝ-2નું ઉદ્ઘાટન કરશે. સોમવારે આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં ભાગ લેશે. તો આ દિવસે જર્મનીના ચાન્સેલર સાથે પણ મુલાકાત કરશે.
11 જાન્યુઆરીએ સવારે 9:45 કલાકે શૌર્ય યાત્રામાં ભાગ લેશે,
- 10:15 કલાકે સોમનાથ મંદિરમાં દર્શન અને પૂજા કરશે,
- 11 કલાકે સોમનાથમાં જાહેર કાર્યક્રમમાં સંબોધન કરશે,
- સોમનાથ બાદ રાજકોટમાં કાર્યક્રમમાં હાજર રહેશે
- 2 વાગ્યે રીજનલ વાયબ્રન્ટ સમિટનું ઉદ્ઘાટન કરાવશે,
- ત્યાર બાદ રાજકોટથી અમદાવાદ પહોંચશે પીએમ મોદી,
- અમદાવાદમાં પીએમ સાંજે 5:15 કલાકે મેટ્રો ફેઝ 2નું ઉદ્ઘાટન કરશે,
- મહાત્મા મંદિર મેટ્રો સ્ટેશન પર મેટ્રો ફેઝ 2નું ઉદ્ઘાટન,
- PM રાત્રી રોકાણ ગાંધીનગર રાજભવનમાં કરશે
12 જાન્યુઆરીએ જર્મનીના ચાન્સેલર સાથે કરશે મુલાકાત
- 9:30 કલાકે સાબરમતી આશ્રમની મુલાકાત લેશે,
- 10 વાગ્યે આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવમાં ભાગ લેશે
- સવારે 11:15 કલાકે મહાત્મા મંદિર પહોંચશે પીએમ મોદી,
- મહાત્મા મંદિર ખાતે દ્વિ-પક્ષીય મુલાકાતો થશે.
સ્વાભિમાન પર્વમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના આગમન પૂર્વે ભવ્ય અને દિવ્ય માહોલ સર્જાયો હતો. ગત રોજ ગિરનાર તીર્થક્ષેત્ર સહિતના સાધુ-સંતોએ સોમનાથના શંખચોકથી પદયાત્રા કરીને દેવાધિદેવ ભગવાન મહાદેવના દર્શનાર્થે પહોંચ્યા હતા. આ આધ્યાત્મિક ચેતનાને ઉજાગર કરતી પદયાત્રામાં રાજ્યના સામાજિક અને ન્યાય અધિકારીતા મંત્રી ડો. પ્રદ્યુમન વાજા, સાંસદ રાજેશ ચુડાસમા સહિતના મહાનુભાવો જોડાયા હતા.
