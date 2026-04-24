હોમGujaratવડાપ્રધાન ત્યાંથી વિકાસનો નારિયેળ ફેંકે એટલે ગુજરાતમાં મોટા પ્રોજેક્ટ આવે : ભાજપના ધારસભ્યનું મોટું નિવેદન

વડાપ્રધાન ત્યાંથી વિકાસનો નારિયેળ ફેંકે એટલે ગુજરાતમાં મોટા પ્રોજેક્ટ આવે : ભાજપના ધારસભ્યનું મોટું નિવેદન

MLA Heera Solanki Statement : ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પ્રચારમાં રાજુલાના ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીએ સભામાં ગર્જના કરી હતી. તેઓએ બંગાળ પણ ગુજરાતના વિકાસની ઈર્ષ્યા કરે છે તેવી વાત કરી હતી. 
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Apr 24, 2026, 11:36 AM IST
  • ભાવનગરમાં કુંભારવાડામાં ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીએ બંગાળને ગુજરાતની ઈર્ષ્યા કેમ થતી હોવાની વાત કરી
  • તેઓએ ગુજરાતમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહને કારણે મોટા પ્રોજેક્ટ આવતા હોવાની પણ વાત કરી 

વડાપ્રધાન ત્યાંથી વિકાસનો નારિયેળ ફેંકે એટલે ગુજરાતમાં મોટા પ્રોજેક્ટ આવે : ભાજપના ધારસભ્યનું મોટું નિવેદન

Bhavnagar Mahanagarpalika Election 2026 : સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે પ્રચારનો આજે અંતિમ દિવસ છે. ભાજપ અને કોંગ્રેસના નેતાઓ આજે સભા ગજવશે. આવામાં ભાવનગરમાં રાજુલાના ધારાસભ્ય અને કોળી સમાજના આગેવાન હીરા સોલંકીએ ભવ્ય સભામાં ગર્જના કરતા કહ્યું હતું કે, બંગાળમાં પણ ગુજરાતના વિકાસની ઈર્ષ્યા થાય છે, કેન્દ્રમાં બેઠેલા બે ગુજરાતી ત્યાંથી નાળિયેર ફેંકે છે, એટલે મોટા કામો થાય છે. 

હીરા સોલંકીએ લોક સંપર્ક દ્વારા ચૂંટણી પ્રચાર કર્યો 
ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીની અધ્યક્ષતામાં ભાવનગરના કુંભારવાડામાં ભવ્ય જાહેર સભા યોજાઈ હતી. હીરા સોલંકીએ વોર્ડ નંબર 2 અને 3 ના ઉમેદવારો માટે ચૂંટણી પ્રચાર કર્યો હતો. જેમાં તેઓએ ગુજરાત સરકારની વિકાસની ગાથા રજૂ કરી હતી. તેઓએ પોતાના સંબોધનમાં બંગાળની ચૂંટણીની પણ વાત કરી હતી. ભાવનગર જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અનુસંધાને હીરા સોલંકીએ લોક સંપર્ક દ્વારા ચૂંટણી પ્રચાર કર્યો હતો. 

બધુ ગુજરાતમાં જ કેમ આવે છે? હીરા સોલંકીએ આપ્યો જવાબ 
તેઓએ જાહેરસભામાં કહ્યું હતું કે, ગુજરાત આજે ઉંચાઈ પર પહોંચ્યું છે. આ કારણે જ બંગાળ જેવા રાજ્યોને પણ ગુજરાતની ઈર્ષ્યા થાય છે. કેન્દ્રમાં બેસેલા નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહ નામના બે ગુજરાતીઓ છે. આ કારણે જ રાજ્યને ફાયદો થાય છે. વડાપ્રધાન ત્યાંથી વિકાસનો નારિયેળ ફેંકે એટલે ગુજરાતના મોટા પ્રોજેક્ટ સાકાર થાય છે. એરપોર્ટ હોય, મોટી ઈવેન્ટ હોય કે પછી કંપનીઓ હોય આ બધું જ ગુજરાતમાં આવી રહ્યુ છે. 

હીરા સોલંકીએ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં વિશ્વાસ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, ભાવનગરમાં ભાજપનો ભવ્ય વિજય થશે. ભાવનગરમાં જે સમસ્યાઓ હતી, તેને ભાજપના શાસનમાં દૂર કરાઈ છે. કોંગ્રેસ 30 વર્ષથી સત્તાની બહાર છે. કારણ કે, જનતાએ તેમને સ્વીકાર્યા નથી. તેથી હવે ફરીથી ભાજપની સરકાર બનવાની છે. 

તો બીજી તરફ, સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીના પ્રચારનો આજે અંતિમ છે. ત્યારે ઉમેદવારો અને કાર્યકરોમાં નવા ઉત્સાહનું સંચાર કરવા રાજ્યમંત્રી પરસોત્તમ સોલંકીની ઉપસ્થિતિમાં ભાવનગરમાં "વિજય વિશ્વાસ બેઠક" યોજાઇ હતી. આ બેઠકમાં ભાવનગર મહાનગરપાલિકાના 13 વોર્ડની 52 બેઠકો, જિલ્લા પંચાયતની 40 બેઠકો, તાલુકા પંચાયતની 216 બેઠકો અને 3 નગરપાલિકાની 96 બેઠકો પર વધુમાં વધુ જીત હાંસલ કરવા માટે કાર્યકરોને અપીલ કરવામાં આવી હતી. કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી નિમુબેન બાંભણીયાએ જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા સતત વિકાસકાર્યો કરવામાં આવી રહ્યા છે અને વધુમાં વધુ મતદાન થકી ફરીથી જનસેવાનો અવસર આપવા લોકોને અનુરોધ કર્યો હતો. ઉનાળાની ઋતુમાં મતદારો સમયસર મતદાન કરે તે માટે પણ અપીલ કરવામાં આવી હતી. તો મંત્રી પરસોત્તમ સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા 30 વર્ષથી લોકોની સેવા કરવાનો અવસર મળ્યો છે અને લોકોના આશીર્વાદ સાથે સતત જનસેવામાં જોડાયેલા રહ્યા છે. તેમણે તમામ ઉમેદવારોને પ્રચારમાં સંપૂર્ણ શક્તિ લગાવી વધુમાં વધુ મતદાન મેળવવા અને વિજયી બનવા માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. આ તકે ઉપસ્થિત બહેનોને કહ્યું ચિંતા ના કરતા તમારો ભાઈ હજુ બેઠો છે

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

