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ગુજરાતના આ જિલ્લામાંથી PM મોદી રચવા જઈ રહ્યા છે નવો ઇતિહાસ: દેશના રાજકીય રેકોર્ડમાં ઉમેરાશે વધુ એક અધ્યાય!

PM Modi Navsari Visit: આગામી 8 સપ્ટેમ્બરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી નવસારીની મુલાકાત લેશે. તેઓ ગ્રીડ હાઈવેને અડીને બનેલા દેશના સૌથી આધુનિક અને સુવિધાજનક નવસારી જિલ્લા ભાજપ કાર્યાલય ‘નમો કમલમ’નું હસ્તે લોકાર્પણ કરશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 27, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 03:34 PM IST
ગુજરાતના આ જિલ્લામાંથી PM મોદી રચવા જઈ રહ્યા છે નવો ઇતિહાસ: દેશના રાજકીય રેકોર્ડમાં ઉમેરાશે વધુ એક અધ્યાય!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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